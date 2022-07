JEFFERSON COUNTY, N.Y. (WWTI) — Jefferson Community College has released the names of additional students that made the President’s and Dean’s Lists for the 2022 spring semester.

The students named to the President’s List earned a grade point average of 3.75 to 4.0 out of a possible 4.0. The students named to the Dean’s List earned a grade point average of 3.50 to 3.74 out of a possible 4.0. To be eligible for President’s or Dean’s List recognition, full-time and part-time students must meet applicable credit hour requirements.

Students that met the requirements and were added to the Spring 2022 President’s List are listed below.

Adams

Erica Marie Eichner

Gracie Ann Elliott

Jacqueline Piddock

Emma R. Purvis

Charles Henry Rogers

Trinity Sampson

Macy Shultz

Shannon Simpson

Zachary David Sullivan

Tanner Michael Weiler



Adams Center

Hailyn S. Buker

Karsyn Burnash

Julia Garvin

William Littell

Jennaca K. McGill

Olivia Gwen Patterson



Alexandria Bay

Ashlee Ferency

Taydan Ann Jeffers

Dylan O’Connor



Amsterdam

Jennevieve Marie Mitchell



Antwerp

Macy Everett

Brooke Sands

Liberty Severs

Rachael E. Strife



Ballston Lake

Ethan Robert Bonk



Belleville

Karrigan Rose Riordan

Laura Zehr



Black River

Joshua Lawrence Greene

Jordan Joseph Kelly

Dylan Kolk

Kelsey Perez



Brooklyn

Matthew Brown



Brownville

Jacob A. King



Calcium

Lauren Bier

Kyle M. Maine

Natalie Sheen



Canandaigua

Celeste B. Griffin



Canton

Canyon Bryce Mattson

Cape Vincent

Mary B. Connerton

Nicholas L. Mason

Isabelle McDonough

Lauren Paige Rupp

Carthage

Trey Armstrong

Emily Geneva Bach

Samantha Carter

Colin Cervini

Owen L. Dorr

Ashley Marie Hendrickson

Nora Hensley

Annabelle E. Kahle

Trinity Kemp

Camden Laursen-Carr

Hannah Makuch

Raul Michael Murillo

Noah Odett

Courtney Leigh Rayborn

Stephanie Spears

Kayla A. Tabolt

Shannon Thornton

Finnley Wagner

Eric C. Waterhouse



Castorland

Ariana Grace Beller

Joselynne Duell

Alyssa Evan

Colton Kempney

Malana Pominville

Emma Roggie

Andrew Wellington Walseman



Chaumont

William Maitag

Caryse Kalen Oliver



Clayton

Tatum G. Gaffney

Nicholas James Gokey



Copenhagen

Alyssa Fitzpatrick

Aubree Smykla

Cole Souva



Croghan

Abigail Hazard

Morgan E. Moser



Dexter

Kelsey P. Case

Madison Grace Dillenback

Jonah S. Dunn

Karsyn Lynn Fields

Jeannie Melisa Gibbs

Daniel Hodge

Katelyn E. LaMarche

Mackenzie Moore

Eric Randall



Evans Mills

Anthony John Barker

Madelyn Goodrich

Rachel J. Gydesen

Alicia Henion

Carl Ray Ingram, III

Ryan Kuhn

Brenda Carolina Ornelas

Lillian D. Reape

Christine Marie Weaver



Fort Drum

Shaun P. Bryant

Walter Chunga

Bryan Creek

Angelina Adwoa Edusah

Alejandro Fuentes

Sydnee P. Gamble

Rory Kilbride

Elizebeth Lynn Lowther

Brenda Osorio

Sebastian Russell

Iesha Kadian Whyte

Kayla G. Winnemore



Glenfield

Emma R. Dening



Gouverneur

Gerie Lynn Palmer

Justin Rizzio

Alexia Ann Taylor



Great Bend

Kiannah M. Ward



Henderson

Aleina June Durham

Jordan A. Flagg

Jennifer A. Newell



Lacona

Michael J. Decker

Alice Adell Weigel



Lafargeville

McKenna Autrey

Vera Blackford

Lily Derouin

Robert Hellings

Carly Labow

Andrew Paul Morrison

Alexis Ridsdale

Vivian Silva

Addison Waterman

Natalie Waterman

Abigale Whitmore



Lorraine

Rachel M. Shelmidine-Pitkin



Lowville

Olivia Baker

Annie Cayer

Jenna Lynn Freeman

Faith Froehlich

Linnea Haney



Lyons Falls

Jayden Ford



Mannsville

Annika Lynne VanWormer



Natural Bridge

Emily Peck



Philadelphia

Alisa Booth

McKenna House

Rowan Marsell

Ava Lauren Neddo

Payton Maybelle Smith



Pulaski

Tessa Eisel



Redwood

Rebecca Paige Davis

Jacob M. Johnston

Shawn Louis Mason

Addisson Taylor Reed



Rodman

Abagail P. Keeney

Mikayla E. Matteson



Sackets Harbor

Nicolas Arthur

Jocelyn Rae Devine



Theresa

William P. Bachop-Delosh

Caitlyn N. Lewis

Jane Mattingly

Makayla Alexxis Parker

Cadence Michelle Stephenson

Emily Traufler

Cody Matthew Wade



Watertown

Chloe Adams

Katherine Rose Banazek

Peter D. Biggers

Maya J. Carroll

Julie Mae Crouch

Madison Taylor Curry

Corey Decker

Miranda Joy Duff

Michael Frimpong

Olivia Mary Gantt

Peter Thomas Harvill

Zachary Kilburn

Romi LaClair

Katrina Victoria Martin

Sharon Omosefe Moniello

Katherine Monteith

Emily S. Parker

Camryn Pastor

Olivia J. Perkins

Benjamin Pratt

Shabnam Na Rahim

Roslyn Randall

Aidan J. Reff

Sophia Renzi

Paige Marguerite Schultz

Marissa Elizabeth Valvo

Peyton Wakeland

Kiara Weber

Michael D. Wells

Shante M. Westfield

Samantha A. Yodice



Out-of-State

Aurora, Colorado

Ashley Marie Hoffman

West Des Moines, Iowa

Mary Scout Pitts

Fort Polk, Louisiana

Sara Marie Klimpke

Moncks Corner, South Carolina

Dina Amer Al-quzah

Out-of-Country



Ho Chi Minh City, Vietnam

Phuong Mai Pham

Students that met the requirements and were added to the Spring 2022 Dean’s List are listed below.

Adams

Kambylle Allen

Alayna Marie Bush

Alexa M. Doe

Hayden Michael Hazelton

Abigail Hudson

Rylie Wilson



Alexandria Bay

Erik Croll



Black River

Mandy Parker

Jack Purington



Brownville

Riley Michelle Cronk



Carthage

Aaron Michael Brodt

Logan Covey

Ella Hensley

Jessica Rae Kloster

Nevaeh Alexia Pearson-Lemuel

Mackenzie Elexis Reynolds

Jesus Alberto Rivera

Mason Tuttle

Taryn B. Wombly



Castorland

Emma Dicob



Chaumont

Maddison Cupernall

Abigail Catherine Valentine



Clayton

Madison Rose Wahl



Copenhagen

Brooke M. Smykla

Croghan

Brayden Thomas Campeau

MaKenna Kloster



Dexter

Emma Dupee

Natalie Favret

Devin Bennett Guerriero

Sofia Rose Perkins

Nathan E. Snow

Kendyl Tarwater

Peyton C. Vaccaro



Fort Drum

Maribel Hernandez-Long

Ashley Marie Louise Huertas

Emely Laborde

Sarah Nadine Macerelli

Morgan Marie Owens



Henderson

Samuel Howard Hogan

Rayne F. Peterson



Lafargeville

Carrie Getman

Grace Timerman



Lorraine

Lily Anne DeForest



Lowville

Emma Rose Corbett

Rebecca Lynn Jones



Mannsville

Malana Rose Simpson



Morristown

Kassidy Sue Sullivan



Parish

Jessica Lee Thuai



Philadelphia

Delbert Foote

Riana Rose Jenne

JayLynn Jessie Stark

Molly P. Welch



Pulaski

Rachael Marie DuPont

Joshua Michael Kachurak



Rodman

Cameron M. Humphrey



Sackets Harbor

Grayden J. Brunet



Theresa

Austin Anthony Morrow

Eric James Stewart

Nathan Michael Wilkins



Watertown

Maria Leigh Clement

Sawyer J. Davis

Isabelle Emerton

Oluwajomiloju Fasehun

Carley Ann Hughes

Adele Lanphear

Cassie Marie Maitland

Rosaley Martinez

Rose M. Miller

Hunter Andrew Moran

Yasmine Mustafa

An Thuy Tam Nguyen

Jaren Julian Peckham

Nadia Madeline Rivera

Julie Ann Sherman

Jacob Adam Vecchio

Ava Virga

Ryleigh White

Darcy Wilder



Out-of-State

Hoover, Alabama

Omar Alejan Gonzalez Sanchez



New Portland, Maine

Gabriel Antonio Rodriguez

Pinehurst, North Carolina

Thomas Walker Lehto