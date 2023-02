WATERTOWN, N.Y. (WWTI) — Jefferson Community College has released the college’s 2022 fall semester and winter session Dean’s List.

The students named to the Dean’s List earned a grade point average of 3.50 to 3.74 out of a possible 4.0.

The following students were named to the Dean’s List:

Adams

Elizabeth Lucille Hyman

Lindsey Mae Lockerbie

Michael Robert McLaughlin

Black River

Maria May MacAlister

Brooklyn

Matthew Brown

Kevin Isaiah Gibbs

Dante Ray Stokes

Brownville

Macy G. Bird

Nathan Wayne Heller

Calcium

Angela Yun Thompson

Cape Vincent

Anthony Keith Brewer

Carthage

Aaron Michael Brodt

Evan James Castrina

Rebecca Marie Chavis

Christina Ann Chiasson

Aubrey Rochelle Porter

Chaumont

Leah Grace Goutremout

Matthew Joesph Kimball

Frederick Riley O’Brien

Jimmy Charles Swearinger

Clayton

James Alexander Casselman

Drew Fulmer

Nicholas James Gokey

Copenhagen

Andrew David Carroll

Alexandria Jade Marolf

Deferiet

Devin Thomas Parlati

Dexter

Jayemarie Anne Zimmer

Evans Mills

Fatmata Bah

Nina Louise Pope

Lillian D. Reape

Fort Drum

Shaun P. Bryant

Kelsi Aidan Hawksworth

Elizebeth Lynn Lowther

Sarah Nadine Macerelli

Amy D. Rittenhouse-Ramizi

Nicolly Meroto Saldanha

Kayla G. Winnemore

Hammond

Hailey Marie Cunningham

Henderson

Christine Marie Booth

Carla Ann Brown

Jordan A. Flagg

Heuvelton

Lindsey Jean Cougler-Bouchey

Lacona

Paige E. Sawyer

Lafargeville

Robert Hellings

Lowville

Somer Jean Burnham

Hunter Renee Finehout

Lucas Robert Graves

Joseph William Truax, Jr.

Kathryn Margaret Tuttle

Malone

Mackenzie Ann Lane

Mannsville

Kaylee Melinda Goodnough

Cheyenne Tatika Hammond

Newark

Kalyna Clarise Bryant

Oswego

Brenna G. Williams

Philadelphia

Brynn Elin Delaney

Payton Maybelle Smith

Molly P. Welch

Katrina Anise Marie Western

Port Leyden

Gavin John Biro

Redwood

Kyle Joseph Gionet

Richland

Mark Richard Shelmidine

Rochester

Zachary Robert Fousse

Rodman

Stephanie Jean Nadelen

Russell

Alisha Rose Marschat

Theresa

William P. Bachop-Delosh

Cassandra Lyn Feeley

Utica

Cherise Ann Nelson

Watertown

Emily Nancy Alvarado

Stefan Jerome Andrews

Dana Marie Bernard

Alexia Ann Broyles

Joseph Donald Crossman, Jr.

Sawyer J. Davis

Dawson Michael DeLine

Elijah Alexander Farrell

Madison Brynn Favret

Olivia Mary Gantt

Larry Raul Gutierrez, II

Richard James Howland, III

Hailey Rebekah Hunt

Tonia Marie Ives

Emma Marie King

Noah A. Lepper

Leah Anrose Pador Luce

Libby Anne Malcolm

Joseph William McNulty

Ethan Matthew Mustizer

Lyla Joelle Niedermaier

Santino Robert Perrone

Eric Hunter Sanders

Alexander William Vanbrocklin

Jayda Symone Walker

Kayla Rose Wilson

Out-of-State

Cumming, Georgia

Sierra R. Dodds

Out-of-Country

Cajica, Columbia

Santiago Andres Hernandez Chiquito

Thomas Hernandez Chiquito

Kingston, Jamaica

Tatiyana Michaley Francis

Midrand, South Africa

Khwezi Lebohang Pezisa