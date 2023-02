WATERTOWN, N.Y. (WWTI) — Jefferson Community College has released the college’s 2022 fall semester and winter session President’s List.

The students named to the President’s List earned a grade point average of 3.75 to 4.0 out of a possible 4.0.

The following students were named to the President’s List:

Adams

Bryce Goodnough

Riley Sheehey

Elaina Sugden

Zoe R. Turtura

Adams Center

Kyle F. Creighton, I

Aidan Francis Draper

Emma Macilvennie

Emily Joan Widrick

Alexandria Bay

Hallie Jean Bain

Alex Olyvia Fansler

Adrienne Hyde

Michael Wolfgang Langridge

Anthony Rocco Maner

Kaela Margaret Mellowship

Felicity Roberts

Josephine Williams

Lorna Ann Zvingilas

Antwerp

Katie Call

Danielle Marie Cunningham

Black River

Hope Covey

Hunter Scott Covey

Nadia Katherine Garcia Martinez

Joshua Lawrence Greene

Megan Charlotte Hart

Monica Kelley Irizarry

Ryana Machalle Moore

Melissa Rose Mueller

Jeremy A.L. Reustle

Grace Nicole Thornthwaite

Brier Hill

Alyvia Conner Crosby

Bronx

Mark J. Medina

Brownville

Sarah May Davis

Jacob A. King

Cierra Leigh Saiff

Calcium

Clara Rosa Cruz

Kyle M. Maine

Canandaigua

Celeste B. Griffin

Canton

Canyon Bryce Mattson

Cape Vincent

McCade Christian Docteur

Nicholas L. Mason

Lauren Paige Rupp

Kerrigan Cummings Wiley

Carthage

Hannah E. Cooley

Diane Elizabeth Cunningham

Katherine Diane Goss

Reese Bentley Head

Ashley Marie Hendrickson

Dillon Cash Keruskie, I

Aidan N. Laird

Beverly Amanda Lithkousky

Joyce Samantha Ann Mustain

Courtney Leigh Rayborn

Krystal Ann Rockefeller

Kayla A. Tabolt

Castorland

Lillia Vitae Campeau

Sarah Nicole Goldthrite

Aliya Mae Gracey

Malana Maven Pominville

Kendra Lee Roggie

Christian Javier Ruiz-Bosch

Andrew Wellington Walseman

Chaumont

Edward Eber Barton, II

Abigail L. Docteur

Davi S. Harris

Shayla J. Kriigel

William Maitag

Trinity Lynn Molnar

Nicholas P. Phelan

Colt Whaley

Clayton

Jeremiah James Brown, I

Daniel Joseph Cooke

Sarah Lilliana Corbett

Hannah Rae Knapp

Kody Lee Martin

Jack Benjamin Natali, Jr.

Ashley Grace Rose

Croghan

Katelyn Adams

Ella Barker

Brayden Thomas Campeau

Haleigh Lynn Campeau

Andrew Joseph Finster

Isabel Gomez

Madeline Hylen

Rachel Lynn LaBrake

Hanna Lighthall

Alison M. MacCue

Brenna Mast

Emily Joy Mast

Ayden Moser

Morgan E. Moser

Dexter

Kody Tyler Daly

Jonah S. Dunn

Andrew James Eichhorn

Rebecca M. Farrell

Devin Bennett Guerriero

Ashley Marie LaMarche

Justine Jane Moncada

Nathan E. Snow

Benjamin M. Wiley

Evans Mills

Jaraen Desmond Crockett

Ninette Ariella Fults

Sierra Michelle Hartley

Justin Wayne Lefebvre

Megan Rose Roome

Jeremy Titter

Alysha Grace Warren

Carrie Marie Yannarella

Fort Drum

Bryon Allen Canty

Katherine Collins Kneram

Songyi Kwon

Connor Dean Nachbauer

Nicolly Meroto Saldanha

Karsyn Hart Wells

Iesha Kadian Whyte

Glen Park

Benjamin DesJardins

Glenfield

Gregory Douglas Haggerty

Gouverneur

Alexia Ann Taylor

Kristin Elishia Whitmarsh

Henderson

Neva Bettinger

Alyssa Vivian Maria Nappi

Lacona

Abby Chen

Elizabeth Marie Glazier

Lafargeville

McKenna Autrey

Ashley Rose Clark

Olivia M. Cratsenberg

Lily Derouin

Samantha Irene Lewis

Matthew John Morin

Andrew Paul Morrison

Mitchell Timerman

Natalie Waterman

Lowville

Delaney Corinne Bergen

Brody Brown

Emma Rose Corbett

Samantha Jane Derycke

Marlee Ann Fowler

Drew Benjamin Ortlieb

Cole J. Reed

Tara Michelle Rheaume

Mariella Mae Sauer

Sawyer Schwendy

Megan R. Tiffany

Alex William Zubrzycki

Taylor Rose Zubrzycki

Lyons Falls

Barbara Plato

Mannsville

Kaley Rose Wagner

Mexico

Loralei Cheyenne Deasy

Morristown

Jack Bailey Evans

Kassidy Sue Sullivan

Natural Bridge

Amira J. Robinson

Parish

Julianna Marie Bresha

Jessica Lee Thuai

Philadelphia

Kiah Delles

Delbert Foote

Randi Nicole Gallamore

Christopher Carl Jones

Juan Carlos Martinez, Jr.

Sherri Terrell Pratt

Pierrepont Manor

Shalene Marie Whiting

Port Leyden

Amber Colleen Holland

Pulaski

Sarah Leanne Bush

Eileen Carnes

Maggie Eisel

Gabriel Stephen David Gauthier

Redwood

Olivia Adsit

Rebecca Paige Davis

Jack Gregory Ely

Kailee M. Knight

Megan Debra Monica

Adrian Lee Rathbun

Rensselaer Falls

Nicholas Calton

Rodman

Abagail P. Keeney

Cassandra Tamblin

Sackets Harbor

Kendell Bisbort

Jacob Donders

Catherine Lind

Amber Ann Mahon

Lauren Meirose

Alan Michael Wilson

Sandy Creek

Marissa Brennan

Emma Madeline Halsey

Maiya Madelynn Hathway

Theresa

Chase Brayden Carson

Emmanuel Shea Andres Garrick

Robert Gibbs

Christopher Michael Lowery

Three Mile Bay

Jenny Lynn Wendell

Turin

Sarah Schindler

Watertown

Maya J. Carroll

Emma Raeh Castillo

Kathleen C. Cheney

Maria Leigh Clement

Matthew K. Craig

Jocelynn R. Crider

Alexander Forsberg Curl

Madison Taylor Curry

Adrian Delgado

Brennen Derouchie

Justin Lee Duffy

Donald Wayne Eacho

Kerry Marie Elliott

Nicole Rae Filkins

Joel Albert Fox, Jr.

Abigail Michaela Gorrill

Kylie Rose Grant

Jolie Mai Hall

Brittany Marie Harris

Natalie Lynn Hunter

Robert L. Hunter

Samantha Francesca Hyer

Sadia Liset Jeffers

Sarah R. Kilburn

Taylor Marie LaClair

Nathan Zachary Larkin

Barbara Ann Lavancha

Samantha R. Malbouf

Alana Machado Marchetti

Alana Raven Mastin

Jacob Daniel McNulty

Nathan Leo McNulty

Julianna Mies

James Monaco

Hunter Andrew Moran

Emma Rose Morris

Jordana C. Mosely

Heather Lynn Oatridge

Emily S. Parker

Ashlyn Lacey Pastor

Olivia J. Perkins

Robert Taylor Pruitt, III

Kallie Raso

Emma Rawson

Asia J. Rutherford

Paige Marguerite Schultz

Jasmine Malayna Thorpe

Madison L. Truesdell

Lani Tyler

Charles Edward Tyre, III

Eleanor Guanlao Vitug

Ashlee Eva Ward

Natalie Wesseldine

Nolan Widrick

Bayleigh Anne Woodard

Wellesley Island

Joel Michael Conaway

Woodside

Guy Sanford Terry

Out-of-State

Colorado Springs, Colorado

Claudia Yvette McVicker

Fort Polk, Louisiana

Sara Marie Klimpke

Fayetteville, North Carolina

Jaderin Leigh Clark

Out-of-Country

Amherstview, Canada

Kaylee-Lynn Brooke Beleza

Villavicencio, Colombia

Alejandro Rojas Bahamon

Cloppenburg, Germany

Jannis Tapken

Schleswig-Holstein, Germany

Alexander Schiefelbein

Chesterfield, United Kingdom

Harry William Crossland