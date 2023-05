WATERTOWN, N.Y. (WWTI) — Jefferson Community College will hold its 59th annual Commencement Ceremony on Friday, May 19 at 7 p.m. in the McVean Student Center Gymnasium.

There will be 252 degrees and certificates awarded to 251 students.

Below is a list of graduates as of May 17. Those with (#) following their names will be receiving more than one diploma and/or certificate.

Adams

Jayden O’Hara Allison – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Maddy Margaret Chamberlain – A.S. Business Administration



Adams Center

Katelyn Nicole Burnham – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Emily Joan Widrick – A.A.S. Accounting



Alexandria Bay

Sarah Anne Demo – A.S. Business Administration

Alex Olyvia Fansler – A.O.S. Applied Business Studies

Michael Wolfgang Langridge – A.A. Humanities and Social Sciences

Alethea Jeanette McIlrath – A.S. Early Childhood

Dylan O’Connor – A.S. Accounting

Victoria Elizabeth Williams – A.A. Humanities and Social Sciences



Altmar

Madison Lee Burdick – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology



Ava

Mackenzie Mae Carpenter – A.A.S. Zoo Technology



Bellerose

Christopher Gessit Vargas – A.S. Criminal Justice



Black River

Hunter Scott Covey – A.A. Humanities and Social Sciences

Nadia Katherine Garcia Martinez – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Megan Charlotte Hart – A.A. Humanities and Social Sciences

Monica Kelley Irizarry – A.S. Criminal Justice

Andrew William McFarland – A.A. Humanities and Social Sciences

Harley M. Peck – A.S. Business Administration

Aspyn D. Tripp – A.S. Engineering Science

Larissa F. Wiltse – A.A.S. Individual Studies



Boonville

Matthew Richard Liddiard – A.S. Engineering Science



Bronx

Trudyann Hill – A.S. Physical Education



Brooklyn

Matthew Brown – A.S. Business Administration

Isaiah Mckenzie Lemon – A.S. Engineering Science



Brownville

Theresa Marie Austin-Dixon – A.A.S. Chemical Dependency

RaeAnne Chisamore-Veator – A.S. Human Services

Madison Christine Cloonan – A.S. Business Administration

Mecole Colleen Lopez – A.S. Business Administration



Buffalo

Davon Scott – A.S. Sports Management



Calcium

Abigail Michaela Gorrill – A.S. Individual Studies

Kyle M. Maine – A.S. Business Administration

Angela Yun Thompson – CERT Early Childhood



Canandaigua

Celeste B. Griffin – A.S. Business Administration



Cape Vincent

Ava E. Handley – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Nicholas L. Mason – A.A.S. Business Administration

Brayden Gregory Mason – A.S. Business Administration

Lauren Paige Rupp – A.A.S. Hospitality and Tourism – Hotel & Restaurant Management

Claire C. Ward – A.S. Individual Studies



Carthage

Aaron Michael Brodt – A.A. Humanities and Social Sciences

Daniel McMillan Campbell – A.A. Humanities and Social Sciences

Evan James Castrina – A.S. Computer Information Systems

Emely Alexis Stephanie Cole – A.A. Humanities and Social Sciences

Hannah E. Cooley – A.A. Humanities and Social Sciences

Malaki Deshawn Cotton – A.S. Individual Studies

Shannon Marie Delair – A.A.S. Hospitality and Tourism – Hotel & Restaurant Management

Jennalee May Lesperance – A.A.S. Hospitality and Tourism – Hotel & Restaurant Management

Emily Elizabeth Ortiz – A.S. Computer Science

Marlina Kathleen Parish – A.A.S. Nursing

Hunter Marie Preston – A.A.S. Business Administration

Courtney Leigh Rayborn – A.S. Homeland Security

Breanna Kristine Secor – A.S. Business Administration

Rikki Leigh Smith – A.A.S. Nursing

Kylie S. Thomas – A.A. Humanities and Social Sciences

Brian Allen Watson – A.S. Individual Studies



Castorland

Lillia Vitae Campeau – A.A. Childhood Education

MacKenzie Louise Marshall – A.A. Humanities and Social Sciences

Andrew Wellington Walseman – A.A.S. Business Administration

Chadwicks

Sophia Rose Pinto – A.A.S. Zoo Technology



Chaumont

Kimberly R. Collins – A.A.S. Nursing

Aniyah E. Henderson – A.A.S. Nursing



Clayton

Drew Fulmer – A.A. Humanities and Social Sciences

Nicholas James Gokey – A.A. Humanities and Social Sciences

Kaela Margaret Mellowship – A.S. Business Administration

Cortney Mae Tinucci – A.A. Humanities and Social Sciences



Colton

Jedediah Judson LaBrake – A.A.S. Zoo Technology

Copenhagen

Alexandra Nicole Greene – A.A.S. Nursing

Sandra Kay Lattner – A.A.S. Office Technologies – Medical

Shareef J. Stokely – A.S. Homeland Security

Croghan

Andrew Joseph Finster – A.A. Humanities and Social Sciences

Alison M. MacCue – A.A. Humanities and Social Sciences

Noah Joseph Zehr – A.S. Business Administration



Dexter

Robert Edward Boyler – A.A.S. Computer Information Technology

Ashley Marie LaMarche – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Hannah Elizabeth Reinhardt – A.A.S. Nursing

Luke Albert Romano – A.S. Computer Information Systems



Evans Mills

Fatmata Bah – A.A.S. Paralegal

Jamie Nicole Ballard – A.A.S. Office Technologies – Medical

Nichole Lynn Bouck – A.A.S. Office Technologies – Medical

Christopher Shan Henning – A.S. Human Services

Awatif Djouma Moussa Mohamed – A.S. Human Services

My An Nguyen – A.A.S. Nursing

Nina Louise Pope – A.A. Humanities and Social Sciences

Clay Dalton Reagon – A.S. Engineering Science



Flushing

Jaden Christopher Bruce – A.A.S. Individual Studies



Fort Drum

Joelle Adams – A.A.S. Nursing

Jack Andrew Brabson – A.A.S. Accounting

Shaun P. Bryant – A.O.S. Applied Business Studies

Marcelo Efrain Castillo – A.S. Business Administration

Mariur Arlon Kyota – A.S. Criminal Justice

Yvette Helen Lopez – A.S. Mathematics

Sarah Nadine Macerelli – A.A.S. Nursing

Brianne Mitchell – A.A.S. Nursing

Connor Dean Nachbauer – A.A.S. Individual Studies

Tatiana Njamen Nteham – A.A.S. Computer Information Technology

Devin Z. Patt – A.A. Humanities and Social Sciences

Meghan Rames – A.A.S. Nursing

Steven Andrew Stocking – A.A.S. Individual Studies

Tia Monique Wilson – A.S. Business Administration



Glen Park

Heather L. Paquette – A.A.S. Business Administration



Glenfield

Savannah Chloe Johnson – A.A.S. Nursing

Kerrigan Cummings Wiley – A.S. Human Services



Gouverneur

Stefan Elijah Delity – A.A. Humanities and Social Sciences

Kristin B. Lamanteer – A.S. Early Childhood

Victoria Lucas – A.A.S. Nursing

Alexia Ann Taylor – A.A. Humanities and Social Sciences



Hammond

Spencer William Pease – CERT Accounting

Kylie Saleen Vaughan – A.A.S. Nursing



Hannibal

Seth Wyatt Salmonsen – A.S. Engineering Science



Harrisville

Torie Rose Moore – A.S. Physical Education



Henderson

Jordan A. Flagg – A.S. Business Administration



Henderson Harbor

Camden D. Johnson – A.A.S. Zoo Technology



Heuvelton

Emily Ann Farrand – A.A. Humanities and Social Sciences



Lacona

Aldyn Frederick Landas – A.S. Natural Sciences – Physical Science



LaFargeville

Andrew Paul Morrison – A.S. Individual Studies

Erica Leeanne Suschinski – A.A.S. Nursing



Lowville

Makenna Nicole Boliver – CERT Accounting

Emma Rose Corbett – A.A. Humanities and Social Sciences – Creative Writing

Marlee Ann Fowler – A.A. Childhood Education

Chelsea Marie Greenwood – A.A. Childhood Education

Rebecca Lynn Jones – A.S. Human Services

Kelsey Marie Larkins – A.A.S. Nursing

Tara Michelle Rheaume – A.O.S. Applied Business Studies

Joseph William Truax, Jr. – A.S. Engineering Science

Kathryn Margaret Tuttle – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Rossell Maurice Wells – A.A. Humanities and Social Sciences



Mannsville

Cheyenne Tatika Hammond – CERT Accounting



Morristown

Kassidy Sue Sullivan – A.A.S. Business Administration

Natural Bridge

John Richard Christensen – A.S. Business Administration

Danyelle Lynn Mono – A.A.S. Nursing



New York

Aeneas Anthony Green – A.S. Sports Management



Newark

Kalyna Clarise Bryant – A.S. Human Services

Ogdensburg

Gabrielle Eva-Louise Morley – A.A. Humanities and Social Sciences



Oswego

Robert James Bradshaw – A.S. Individual Studies

Tanner R. Jones – A.S. Natural Sciences – Physical Science

Parish

Julianna Marie Bresha – A.S. Business Administration



Philadelphia

Christopher Carl Jones – A.S. Individual Studies

Descendre E. Sforza – A.A. Humanities and Social Sciences

Payton Maybelle Smith – A.S. Criminal Justice

Molly P. Welch – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Maggie Inavette Western – A.A.S. Nursing



Pierrepont Manor

Kasie Ann LaVere – A.A.S. Chemical Dependency

Shalene Marie Whiting – A.S. Individual Studies



Plessis

Jacob Boyanski – A.S. Computer Information Systems



Potsdam

Jared L. Gilbert – A.A. Individual Studies



Pulaski

Sarah Leanne Bush – A.S. Human Services

Gabriel Stephen David Gauthier – A.S. Business Administration

Douglas Cameron Arhtur Soules – A.S. Computer Science



Redwood

Aurelia S. Davidson – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Rebecca Paige Davis – A.A.S. Business Administration

Kyle Joseph Gionet – A.S. Individual Studies

Jenna Lynn Leshkevich – A.S. Computer Information Systems

Jeremy Thomas Reff – A.A.S. Nursing

Trevor James Thorn – A.S. Computer Science

Rensselaer Falls

Nicholas Calton – A.A.S. Hospitality and Tourism – Hotel & Restaurant Management

Rochester

Zachary Robert Fousse – A.A.S. Zoo Technology



Rockville Centre

Colby Kashiff Aaron – A.A. Humanities and Social Sciences



Sackets Harbor

Brandon Duane DeGuarde – A.A.S. Business Administration

Natalia Ososkalo – A.A.S. Nursing



Sandy Creek

Emma Madeline Halsey – A.A. Humanities and Social Sciences



Theresa

Madelyn Alana Countryman – A.A. Childhood Education

Joleen Lynn De Alba – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Crystal Marie Knox – A.A.S. Individual Studies

Christopher Michael Lowery – A.A.S. Chemical Dependency

Makayla Alexxis Parker – A.S. Criminal Justice



Watertown

Jordan Alexia Adams – A.A.S. Nursing

Linda Christine Beirman – A.A.S. Paralegal

Heather Nichola Berry – A.A.S. Nursing

Allison Leigh Bradberry – A.A. Childhood Education

Taylor Lynne Calhoun – A.A.S. Nursing

Jenna M. Capitanelli – A.A.S. Nursing

Kathryn Joyce Carey – A.A.S. Nursing

Lizangeris Cintron – A.A. Humanities and Social Sciences

Maria Leigh Clement – A.A. Humanities and Social Sciences

Alexis Cruz – A.S. Physical Education

Madison Taylor Curry – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Brock James Daniels – A.S. Business Administration

Dawson Michael DeLine – A.S. Business Administration

Haley Marie Delsanto – A.A.S. Nursing

Gianna Marie Donahue – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Kerry Marie Elliott – A.A. Humanities and Social Sciences

Eleanor Ann Erardi – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Madilyn Bailey Eveleigh – A.A. Childhood Education

Elijah Alexander Farrell – A.S. Computer Science

Robert James Finn – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Joel Albert Fox, Jr. – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Ryan Joseph Goss – A.S. Individual Studies

Ereen Angelika Alcampor Guanlao – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Sarah J. Hart – CERT Teaching Assistant Certificate

Hailey Rebekah Hunt – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Kassidy Marina Hunt – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Mikayla Hutchins – A.A.S. Hospitality and Tourism – Culinary Arts

Samantha Francesca Hyer – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Karmjit Kaur – A.A.S. Nursing

McKenna Elizabeth Kelly – A.A. Humanities and Social Sciences

Sarah R. Kilburn – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Eldon Richard Kilpatrick – A.A.S. Nursing

Jasper Marley Kindberg – A.A.S. Computer Information Technology

Emma Marie King – A.A. Humanities and Social Sciences – Creative Writing

Maryssa Anne MacDonald – A.S. Health Care Management

Brianna Nicole Magana – A.A. Humanities and Social Sciences

Samantha R. Malbouf – A.S. Physical Education

Libby Anne Malcolm – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Keilani Brianna Martinez – A.A.S. Nursing

Rosaley Martinez – A.A.S. Nursing

Joseph William McNulty – A.S. Physical Education

Jaden Alexander Messick – A.A. Humanities and Social Sciences

Mary Catherine Monaco – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Heather Elizabeth Morrison – A.A.S. Business Administration

An Thuy Tam Nguyen – A.A.S. Nursing

Santino Robert Perrone – A.A.S. Zoo Technology

Brenden S. Persing – A.A.S. Zoo Technology

Robert Taylor Pruitt, III (#) – A.A.S. Accounting and A.S. Business Administration

Shabnam Na Rahim – A.A.S. Nursing

Rachel Isabel Riley – A.A.S. Paralegal

Nadia Madeline Rivera – A.A.S. Hospitality and Tourism – Culinary Arts

Thomas Joseph Roshia – A.A.S. Paralegal

Asia J. Rutherford – A.A. Humanities and Social Sciences – Creative Writing

Paige Marguerite Schultz – A.A. Humanities and Social Sciences – Psychology

Samantha Francesca Sharp – A.A.S. Nursing

Makayla Lailyn Sibley – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences

Emily Lynn Smiley – A.A.S. Business Administration

Jeremiah C. Smith – A.S. Sports Management

Andrew Sullivan – A.A. Childhood Education

Philip John Tortora – A.S. Mathematics and Science – Allied Health

Joshua C. VanBrocklin – A.S. Engineering Science

Xavier Nouel Vargas – A.S. Criminal Justice

Jacob Adam Vecchio – A.A.S. Computer Information Technology

Eleanor Guanlao Vitug – A.A.S. Business Administration

Julia E. Wallace – A.S. Business Administration

Elianna Katherine Wetherbee – A.S. Human Services

Mikayla Jean White – A.A.S. Nursing

Dylan M. Winslow – A.S. Engineering Science

Dani Wright – CERT Teaching Assistant Certificate

Woodside

Guy Sanford Terry – A.A.S. Zoo Technology

Out-of-State



Colorado Springs, Colorado

Claudia Yvette McVicker – A.A.S. Early Childhood



Palmetto, Florida

Macee Marie Trudeau – A.A.S. Individual Studies

Chicago, Illinois

Sidike Doumbia – A.A.S. Business Administration

Fort Riley, Kansas

Alison Jane Hanners – A.A.S. Office Technologies – Administrative Assistant

Belgrade, Maine

Taylor Jean Cunningham – A.S. Health Care Management

Salisbury, Maryland

Qwaterria R. Upshur – A.A. Humanities and Social Sciences

Methuen, Massachusetts

Daniel Patrick O’Connell, III – A.S. Business Administration

Fort Sill, Oklahoma

Shawntel Dessory Turner – A.S. Individual Studies

Bluffton, South Carolina

Eric Shawn Thomas Eastham – A.S. Sports Management

Moncks Corner, South Carolina

Dina Amer Al-quzah – A.S. Health Care Management



Puyallup, Washington

Alexandra D. McGirt – A.S. Business Administration

Out-of-Country

APO, AE

Shiyan Nicole O’Shea – A.S. Business Administration

Amherstview, Canada

Kaylee-Lynn Brooke Beleza – A.S. Sports Management



Washago, Canada

Lucas Daniel Mackey – A.A.S. Individual Studies



Mercedes, Uruguay

Santiago Rodriguez Horvat – A.S. Individual Studies