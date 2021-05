Jefferson Community College announces the Class of 2021 graduates

WATERTOWN, N.Y. (WWTI) — Jefferson Community College is preparing for the 57th annual spring Commencement Ceremony to honor the Class of 2021.

According to JCC, 441 degrees will be awarded to 432 students at the commencement ceremony.

Commencement will take place virtually for the second year due to the COVID-19 pandemic, however, students will receive their diploma at a drive-through DiplomaPalooza on May 22, 2021. The virtual ceremony will be held on May 21, beginning at 7 p.m.

The Class of 2021 are Fall 2020 graduates and Spring 2021 and Summer 2021 candidates for graduation pending satisfactory completion of coursework.

Below is a list of all graduates:

Adams

Courtney Renee Ackerman – A.S. Early Childhood

Ryan Jacob Blevins – A.S. Physical Education

Leah Saviera Briones-Cooper – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Abraham D. Brooks – A.S. Individual Studies

Morgan Elizabeth Buchanan – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Andrew Lee Estal – A.A.S. Hospitality and Tourism – Hotel and Restaurant Management

Charity A. Finney – A.A.S. Individual Studies

Rylee Charles Harvey – A.A. Humanities and Social Sciences

Nicholas Christopher Henry – A.S. Individual Studies

Mikayla June Kelley – A.S. Business Administration

Lynda Elaine Lohrmann – A.S. Physical Education

Nathaniel Alexander Matteson – A.S. Sports Management

Adrien Ilene Pacella – A.A.S. Nursing

Mackenzie Eleanor Riordan – A.A. Childhood Education

Kindrie Rosemarie Roy – A.A. Humanities and Social Sciences

Mitchell Martin Scoville – A.S. Physical Education

Ashley Ruth Ann Wolbersen – A.S. Criminal Justice



Adams Center

Hanna May Ambrose – A.A. Childhood Education

Megan Burnham – A.A.S. Business Administration

Kaylee M. Clark – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Logan Ann Laisdell – A.A.S. Individual Studies

Madison Anne Neukirch – A.S. Natural Sciences – Physical Science

Heather Christine Petrie – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Crystal Dawn Rivers – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology



Alexandria Bay

Susie Q Ann Erck – A.A. Childhood Education

Jarrod Robert Kolb – A.A.S. Business Administration

Michelle Nicole Newberry – A.A.S. Business Administration

Serena Soldani – A.S. Business Administration



Antwerp

Karlee Beth Call – A.A. Childhood Education

Diana Lou Delaney – A.A. Individual Studies

Paige Danielle Garcia – A.A.S. Nursing

Savannah Grace Hall – A.S. Sports Management

William Douglas McDonnell – A.S. Criminal Justice

Moriah Teresa McGhee – A.S. Business Administration

Melissa Stephens – A.A. Childhood Education

Nicole Rae Watson – A.A.S. Individual Studies

McKenzie Lynn Whitmore – A.A. Childhood Education



Ballston

Jason Hans Kavanaugh – A.S. Business Administration



Belleville

Hollace J. Stevens – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology



Black River

Rebekka Lynn Fifield – A.A. Humanities and Social Sciences

Alexis Cheyenne Harvey – A.A.S. Nursing

Nickaela A. LaJoie – A.A.S. Nursing

Abbigail Nichole Osterhout – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Joseph C. Slabchuck – A.S. Business Administration

Lesley Anne Wood – A.A.S. Nursing



Boonville

Hannah Willow Rowsell Jacobs – A.S. Accounting

Cali Ann McConnell – A.S. Business Administration



Bronx

Joni-Gay Salmon – A.A.S. Business Administration

Dontae Wright – A.S. Criminal Justice



Brooklyn

Taylor Alexis Bryant – A.S. Individual Studies



Brownville

Jenna Lynne Buzyniski – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Madison Christine Cloonan – A.A. Childhood Education

Jacob Mark Heller – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Allison Lee Howard – A.A.S. Nursing

Matthew James McManaman – A.A.S. Chemical Dependency

Kaycie Marie Thorpe – A.S. Individual Studies

Sherin Washburn – A.A.S. Nursing



Buffalo

Heidi Maria Bock – A.A.S. Individual Studies



Calcium

Prabin Rana Bhat – A.S. Business Administration

Victoria Green – A.S. Business Administration

Hellen Julissa Santos – A.S. Accounting



Cape Vincent

Sarah M. Lockwood – A.A.S. Nursing

Kenna Deann Renda – A.S. Human Services



Carthage

Connor Joseph Ashlaw – A.S. Physical Education

Adalee Bamberg – A.A.S. Paralegal

Sarah L. Brown – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Bethanie Jamie Clarke – A.S. Business Administration

Hallie Elizabeth Davis – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Jacob Ryan Davis – A.A. Humanities and Social Sciences

Gregory Aren Downey – A.A. Humanities and Social Sciences

Joseph James Forney – A.A. Humanities and Social Sciences

Charissa Marie Fox – A.A. Childhood Education

Jamie Lynn Haggett – A.S. Business Administration

Jessica Ann Harris – A.A.S. Nursing

Kenneth Calib Johnson – A.A.S. Computer Info Technology

Elvira Eleonore Kemp – A.A.S. Office Technologies – Administrative Assistant

Jonna Lauren Kloster – A.S. Physical Education

Jammie Renee Minaya (#) – A.S. Criminal Justice and A.S. Homeland Security

Ryanne Marie Monaghan – A.A. Humanities and Social Sciences

Stephanie Jean Monaghan – A.S. Human Services

Cody Michael Phalen – A.S. Individual Studies

Lori Ann Pierce – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Hawthorne Ernest Potts – A.S. Individual Studies

Amanda Marie Salisbury – A.A.S. Business Administration

Roxanne Lee Sheltray (#) – A.A.S. Chemical Dependency and A.S. Human Services

Jonathan Alden Travis – A.A.S. Individual Studies



Castorland

Janelle Marie Valentine (#) – A.S. Business Administration and A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Chaumont

Madison Marie Comins – A.A.S. Nursing

Joshua John Rogers – A.A.S. Agri-Business

Brightlynn Joyce Sharlow – A.A. Humanities and Social Sciences



Clayton

Kelsy A. Dennie – A.S. Human Services

Clayton Crary Hall – A.S. Mathematics

Eli Robert Hall – A.A. Humanities and Social Sciences

Behare Hasanramaj – A.A.S. Paralegal

Michelle Ann Mitchell – A.A. Childhood Education

Melanie S. Morin – A.S. Accounting



Cobleskill

Michelle P. Gray – Certificate Chemical Dependency



Constableville

Sophia Grace Burd – A.A. Childhood Education

Michayla Ann Millard – A.A.S. Nursing

Kambree Louise Wilcox – A.S. Criminal Justice



Copenhagen

Olivia Catherine Aubin – A.A. Humanities and Social Sciences

Cody Buckley – A.S. Criminal Justice

Cierra Jane Dicob – A.A.S. Accounting

Jeronimo Ortiz – A.A. Humanities and Social Sciences

Ashley Nicole Young – A.A. Childhood Education



Croghan

Macie A. Brouty – A.A. Childhood Education

Karissa Joy Gerdon – A.A. Humanities and Social Sciences

Marcus C. Hills – A.S. Physical Education



Deferiet

Kasey Jo Martin – A.A.S. Accounting



Dexter

Reina Marie Guerriero – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Erin J. Modlin – A.A.S. Early Childhood

Robert Kevin Mulligan – A.S. Business Administration

Mackenzie Anne Rust – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Tyler Benjamin Scordo – A.A. Childhood Education

Misty Dawn Slomski – A.A.S. Nursing

Cole Avery Thomas – A.S. Engineering Science

Nicole Susan Welser – A.A.S. Accounting



Dolgeville

Katelyn Robotham – A.A.S. Paralegal



East Syracuse

Shanika L. Russell-Jeffers – A.S. Individual Studies



Ellisburg

John Daniel Cobb – A.S. Criminal Justice

Helina Disbro – A.A. Humanities and Social Sciences



Evans Mills

Jodie Lynn Ewing – A.A.S. Nursing

Nelly Alejandra Farias – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Brooke Marie French – A.S. Business Administration

Jungrim Fritts – A.A.S. Nursing

Liam James Grill – A.A. Humanities and Social Sciences

Jayden Daniel Henhawk – A.S. Physical Education

SallyAnn Marie Jackson – A.A.S. Nursing

Ryan Daniel Jensen – A.S. Individual Studies

Rosalind Nicole Lyons – A.A.S. Business Administration

Brittany Renee Rivera – A.S. Early Childhood

Monica Lee Simpson – A.A.S. Nursing

Dominique T. White – A.A. Humanities and Social Sciences



Fayetteville

Shorondah Anderson – A.A.S. Nursing



Fort Drum

Shelley Gittins – Certificate Winery Management and Marketing

Sheena Lana Harmon – A.A.S. Nursing

Tammy L. Hyden – A.A.S. Nursing

Jordan Eric Lavengood – A.S. Homeland Security

Kelsea Nicole Libby – A.A.S. Nursing

Chrystal Agerston Mcpherson – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Kaylee Natale – A.A. Humanities and Social Sciences

Rebecca Ann Pace – A.S. Human Services

Miranda Brooke Peary – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Kathy Schneider – A.A.S. Nursing

Rachel Lynn Seegmiller – A.A.S. Nursing

Heather Michelle Stribling – A.S. Business Administration

Keyawnna Stroud – A.A.S. Nursing

Rossana Brigitte Villena – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Julia Wallace – A.S. Health Care Management

Kristina L. Ward – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Douglas M. Wamujinga – A.S. Criminal Justice



Glen Park

Victoria Alexandra Mackey – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences



Glenfield

Brooke Catherine Everson – A.S. Physical Education



Gouverneur

Mackenzie Lynn Adle – A.A.S. Office Technologies – Administrative Assistant

Gabriel Creighton Niles – A.A.S. Individual Studies



Great Bend

Alexandra Rosalynn Steele – A.A. Humanities and Social Sciences



Hammond

Alice LaMay Braglin – A.A.S. Zoo Technology

Jaxen Turner LaPiene – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Colman Daniel Pease – A.S. Physical Education

Spencer William Pease – A.S. Homeland Security



Harrisville

Kelly Colleen Davis – A.A. Humanities and Social Sciences



Henderson

Cheyenne M. Dukes – A.A.S. Zoo Technology

Cote Alan Dupuis – A.A.S. Accounting

Matthew John Glowfeskie – A.S. Engineering Science

Connor Shawn O’Donnell – A.A. Humanities and Social Sciences

Abagail Ann Tamblin – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology



Jamaica

Michelle Rene Ferringo – A.A.S. Individual Studies



Lacona

James Daniel Decker – A.A. Humanities and Social Sciences

Sean P. Hennigan – A.S. Business Administration

Amanda Jasmine Marshall – A.A. Humanities and Social Sciences

Brian Sickler – A.A.S. Computer Information Technology

Emily Lauren Weaver – A.A. Humanities and Social Sciences



LaFargeville

Macey Margaret Delosh – A.A. Childhood Education

Cara Lea Dominie – A.S. Human Services

Ashley D. Garcia – A.A.S. Chemical Dependency

Sarah Mary Johnson – A.A.S. Business Administration

Thomas Angus Kelly – A.S. Human Services

Brittnee M. Miller – A.A.S. Chemical Dependency

Jada Marie Moore – A.A.S. Office Technologies – Medical

Isabella Concetta Soluri – A.S. Physical Education

Kyleigh Marie Storozow – A.A.S. Nursing

Ty Charles VanAlstyne – A.S. Computer Science

Caitlyn Renee Wilkie – A.A.S. Paralegal



Liverpool

Keynnis Diaz – A.S. Human Services



Lowville

Emily Jayne Beck – A.A. Childhood Education

Victoria M. Boliver – A.A. Humanities and Social Sciences

Jeremy Dening – A.S. Mathematics

Kiersten Rebecca Hancock – A.S. Criminal Justice

Virginia Rose Hungerford – A.A.S. Early Childhood

Caila Jean Kain – A.A. Humanities and Social Sciences

Andrew James Kirkwood – A.S. Engineering Science

Eileen J. Mathys – A.A.S. Individual Studies

Sean Ryan McCann – A.S. Business Administration

Cierra RaeAnne McGrath – A.A.S. Nursing

Valerie G. Miller – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Ryan E. Reed – A.S. Criminal Justice

Kali Beth Reichel – A.A.S. Early Childhood

Kylie Anne Spinner – A.A.S. Agri-Business

Alex Patrick Thomas – A.S. Engineering Science

Manuel Jorge Viveiros – A.A.S. Business Administration

Nolan Ryan Yancey – A.S. Physical Education

Maria J. Young – A.A.S. Paralegal

Bailey Joyce Zicari – A.S. Physical Education



Lyons Falls

Keegan M. Poste – A.A. Humanities and Social Sciences



Mannsville

Madison Camille Bauer – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Autumn Nicole Harris – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology



Martinsburg

Marissa Lyn Forney – A.A.S. Office Technologies – Medical

Shane Anthony Gladle – A.S. Criminal Justice



McGraw

Caitlin Elizabeth Abbass – A.A.S. Nursing



Mexico

Aliza Beth-Ann Deasy – A.A.S. Hospitality and Tourism – Culinary Arts

Stacey Lee Lawton – A.A.S. Nursing



Natural Bridge

Sarah Beth Graham – A.S. Human Services



New York

Edward Corniel (#) – A.A.S. Individual Studies and A.S. Sports Management

Rodman Anthony Marte – A.S. Criminal Justice

Maya H. Myers – A.S. Criminal Justice

Adama Samake – A.S. Physical Education



Norfolk

Andrea Nichole Hynes – A.S. Human Services



Ogdensburg

Gabrielle Jillian Marshall – A.S. Individual Studies



Otisville

Ruben Ocasio – A.A.S. Individual Studies



Parish

Joshua James Jacobson – A.S. Criminal Justice



Philadelphia

Makayla Ann Hull – A.A.S. Nursing

Alicia Ann Knight – A.A.S. Nursing

Kaylee E. Nortz – A.A.S. Nursing



Pierrepont Manor

Justin Marino – A.A.S. Nursing

Tylor John Waterman – A.S. Criminal Justice



Plattsburgh

Lindsey Marie LaMarche – A.A.S. Zoo Technology



Plessis

Melissa Sue Reyes – A.A.S. Nursing



Pulaski

Dakota James Corbett-Bean – A.A. Humanities and Social Sciences

Allison Renee Johnson – A.A.S. Office Technologies – Medical

Shelby Morgan Miller – A.S. Criminal Justice

Lani Brooke Schmidt – A.A.S. Individual Studies

Olivia M. Sheldon – A.A. Humanities and Social Sciences

Noah Ashton Smith – A.A.S. Computer Information Technology

Autumn Lynn Snow – A.A.S. Accounting

Beth Tarbell – A.A.S. Chemical Dependency

Jamie B. Turner – A.S. Business Administration



Redwood

Hunter Barbara Beach – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Blake Joseph Hunter – A.S. Individual Studies

Ryan Robert Lopez – A.A.S. Nursing

Winter Mabel Sears – A.A.S. Business Administration



Rego Park

Emmanuel Dejesus Olivo – A.S. Physical Education



Richland

Christina Anne Burns – A.S. Business Administration

Kristina M. Miller – A.S. Human Services



Richville

Alicia Dawn Reed – A.S. Individual Studies



Rodman

Bryce Edward Levac – A.A. Humanities and Social Sciences – Creative Writing

Sydney Alice Mayne – A.A. Childhood Education



Sackets Harbor

Alison Mae Larkin – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Sara Elizet Peters – A.A.S. Nursing

William Sackett – A.S. Physical Education



Salamanca

Tiffany Renee-Ellen Nary – A.A.S. Zoo Technology



Sandy Creek

Jadyn Gabriele Mullin – A.A. Individual Studies

Kennedy Sullivan – A.A.S. Zoo Technology



Syracuse

Nicole P. Zafarana – A.A.S. Zoo Technology



Theresa

Shyla M. Bachmann – A.A.S. Accounting

Kathryn Marie Brown – A.A. Childhood Education

Nolan Z. Drake – A.S. Criminal Justice

Payton Olivea Elmer – A.A.S. Chemical Dependency

Preston J. Hickok, Sr. – A.A.S. Paralegal

Robert Douglas Mangas – A.A.S. Fire Protection Technology

Arielle Eileen Morrison-Salisbury – Certificate Accounting

Tori Amber Wilcox – A.A. Humanities and Social Sciences



Three Mile Bay

Christopher Allen Addleman – A.A.S. Individual Studies

Ryan A. Aubertine – A.S. Engineering Science

William Michael Locy – A.A.S. Individual Studies

Kira Leeanne Votra – A.S. Physical Education



Turin

Casey Allen Happy – A.A.S. Nursing



Watertown

Aimee Nichole Aldrich – A.A.S. Nursing

Gina Christiana Alteri – A.A. Humanities and Social Sciences

Issa Alzouma – A.S. Health Care Management

Sandra Janet Atilano – A.A. Humanities and Social Sciences

Marla Isabel Aviles – A.S. Mathematics and Science – Science

Chanell Marie Bacon – Certificate Accounting

Morgan Mae Beckmann – A.A. Childhood Education

Gregg Alan Bentz – A.S. Business Administration

Tricia Jean Beutel – A.S. Health Care Management

Richard Allen Bourne – A.A.S. Hospitality and Tourism – Culinary Arts

Andrew Tomas Brislan – A.S. Criminal Justice

Sarah Lynn Burns – A.A.S. Paralegal

Nadia Ariana Callahan – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Megan Campaney – A.S. Individual Studies

Wilson Chan – A.S. Accounting

Nicholas Allen Chapman – A.A. Humanities and Social Sciences

Rebekah Liane Chavez – A.A.S. Nursing

Xiaowei Chen – A.A.S. Nursing

Brianna C. Chest – A.A. Humanities and Social Sciences

Emily Coinco – A.A.S. Nursing

Richard Jeffrey Cronce, Jr. – A.A.S. Chemical Dependency

Anthony D. Dair, Jr. – A.S. Individual Studies

Caden Ray Davis – A.S. Physical Education

Jonathan Stephen Davis (#) – A.A.S. Individual Studies and A.S. Business Administration

Jillian DeFranco – A.S. Early Childhood

Yakov Denishchich – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Taylor Dubois – A.S. Individual Studies

Miranda Joy Duff – A.A.S. Individual Studies

Jonah Craig Edick – A.S. Computer Science

Antonio Estrada – A.S. Individual Studies

Brianna Angelina Estrada – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Mary Evans – A.S. Business Administration

Tessa Evans – A.A. Humanities and Social Sciences

Courtney Deleah Farr – A.A.S. Chemical Dependency

Jessica Farris – A.A.S. Office Technologies – Medical

Shawn Christopher Fountain – A.S. Business Administration

Maggie Adora Fredenburg – A.A. Childhood Education

Andrea Lynn Frender – A.A.S. Chemical Dependency

Kristoffer Lanar Fultz – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Olivia Mary Gantt – A.S. Mathematics and Science – Allied Health

Jordan Gardner – A.A.S. Nursing

Yannis Gilbert – A.A. Childhood Education

Kierstyn Ann Glazier – A.A.S. Business Administration

Nathaniel Robert Greene – A.S. Human Services

Daylen Marae Greenfield – A.A. Humanities and Social Sciences

Jordyn Hale – A.A.S. Hospitality and Tourism – Hotel and Restaurant Management

Jade Ipolani Hall – A.A. Humanities and Social Sciences

Michael Anthony Hall – A.S. Physical Education

Amber R. Harra – A.S. Business Administration

Katlin Marie Hayden – A.S. Human Services

Olivia Elien Heiler – A.S. Business Administration

Jenna Jae Hibbard – A.A.S. Nursing

Darrius Mikal Houston – A.S. Business Administration

Dylan M. Hudon – A.S. Engineering Science

Jenna Maxine Hughes – A.S. Early Childhood

Ike Patrick Joel Jamieson – A.S. Homeland Security

Cayla Jo Jenne (#) – A.A.S. Chemical Dependency and A.S. Human Services

Abigail Rose Jock – A.S. Mathematics

Shawn Michael Johnson – A.A.S. Individual Studies

Nakiya T. Joseph – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Kalani I. Kalama – A.S. Individual Studies

Cassondra Leiana Katsolis – A.A. Humanities and Social Sciences – Literature

M’Kenzie Rose Kirchoff – A.A.S. Nursing

Jordan Kottmyer – A.A.S. Computer Info Technology

Molly Kathleen LaDue – A.A.S. Individual Studies

Shayne Benjamin LaDuke – A.A.S. Individual Studies

Michael Edward Lawrence, Jr. – A.A.S. Accounting

Charley R. Loftus – A.A. Humanities and Social Sciences

Sarah Elizabeth Lovely – A.A.S. Nursing

Maura Darlene T. Lowe – A.S. Individual Studies

Rebecca Lugo – A.A. Childhood Education

Trasey Mae Marsilio – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Kelly D. Martin – A.A.S. Zoo Technology

Sebastian Alexander Mastin – A.S. Sports Management

Zoe Renee Matthews – A.A. Humanities and Social Sciences

Autumn Noelle McAllister – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Maximilian Lee McCrum – A.S. Individual Studies

Anthony E. Medina – A.S. Criminal Justice

Teonca Merchant – A.S. Business Administration

Steven Jay Miller – A.A.S. Computer Info Technology

Jennifer Rae Moore – A.A.S. Office Technologies – Medical

Curtis Lamont Mosely – A.S. Human Services

Brennan Moss – A.A.S. Paralegal

Alexandra Kelly Mott – A.S. Business Administration

Justina Ann Neddo – A.A.S. Nursing

Kate Victoria O’Neil – A.A. Humanities and Social Sciences

Allan Bermudo Pador – A.S. Homeland Security

Michael Pan – A.S. Engineering Science

Yi-Ling Lynn Pan (#) – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology and A.S. Mathematics and Science – Allied Health and Biological Sciences

Shalynn Marie Paro – A.S. Human Services

Samuel Travis Payne – A.S. Physical Education

Josee Marie Petrillose – A.A.S. Business Administration

John Richard Phelps – A.S. Business Administration

Elizabeth Mary Pierce – A.A. Individual Studies

Jonathan Matthew Pitts – A.A.S. Nursing

Lauryn K. Quinn – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Luca Eduardo Ramos – A.S. Accounting

Gabrielle May Rarick – A.A. Humanities and Social Sciences

Clarrisa Registe Warrington – A.A.S. Nursing

Donald Robbins – A.S. Criminal Justice

Nicole Marie Roberto – A.S. Health Care Management

Cailey Grace Roberts – A.S. Individual Studies

Samuel Ray Robinson – A.S. Business Administration

Tara Lyn Buckingham Roshia – A.A.S. Nursing

April Grace Rubyor – A.A. Humanities and Social Sciences

Christopher James Ryan – A.A.S. Computer Info Technology

Marisa Abigail Safford – A.A. Humanities and Social Sciences

Jackie Saint-Fleur – A.A.S. Accounting

Jasmine Sheree Saint-Val – A.A.S. Office Technologies – Medical

Cortney Jeffrey Salisbury – Certificate Chemical Dependency

Zoe Kathleen Salisbury – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Sydney Anne Samphier – A.A. Humanities and Social Sciences- Psychology

Katie Colleen Shaw – A.A.S. Nursing

Viridiana Silva – A.S. Business Administration

Quinn A. Simpson – A.A.S. Individual Studies

Sylvie Anne Louise Skrzypinski (#) – A.A. Humanities and Social Sciences – Creative Writing and A.S. Human Services

Mary May Smith – A.S. Early Childhood

Tori Jean Smith – A.A. Humanities and Social Sciences

Montenez Donte Smith, Jr. – A.S. Business Administration

Madison E. Staples – A.S. Physical Education

Mikayla Dawn Stevens – A.A.S. Individual Studies

Morgan Louise Stevens – A.A. Humanities and Social Sciences

Abigail Lee Sullivan – A.A. Childhood Education

Jeremiah Joseph Sullivan – A.A.S. Computer Info Technology

Kadira Taffa-Childers – A.A.S. Accounting

Taylor Toronto (#) – A.A.S. Individual Studies and A.A.S. Nursing

Eliza Justine Tribble-Vazquez – A.S. Early Childhood

Jason Santos Valentin – A.S. Business Administration

Andrew Jay Vallance – A.S. Physical Education

Christan Nicole Webb – A.S. Criminal Justice

Justine Alexandria White – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences

Rebekah Elizabeth Widrick – A.A.S. Accounting

Sarah Keenan Wilkinson – A.S. Human Services

Katelyn Elizabeth Wise – A.S. Human Services

Shania Marie Wurtz – A.S. Business Administration

Kristyn Noel Yaklich – A.A.S. Nursing

Brianna Ashlee-Lyn Young – A.S. Business Administration



Woodside

Dulce Pieryna Mosquera – A.S. Natural Sciences – Allied Health and Biological Sciences



Woodville

Cassandra Michelle Forrester – A.A. Childhood Education



