Jefferson Community College has named students to the Spring 2021 President’s and Dean’s lists

WATERTOWN, N.Y. (WWTI) — Jefferson Community College has announced the students that made the President’s and Dean’s Lists for the 2021 spring semester.
The students named to the President’s List earned a grade point average of 3.75 to 4.0 out of a possible 4.0. The students named to the Dean’s List earned a grade point average of 3.50 to 3.74 out of a possible 4.0. To be eligible for President’s or Dean’s List recognition, full-time and part-time students must meet applicable credit hour requirements.
President’s List Spring 2021
Adams
Melissa Marie Aubin
Abraham D. Brooks
Morgan Elizabeth Buchanan
Katelynn M. Burger
Erica Marie Eichner
Nicholas Christopher Henry
Amelia Mae Lyon
Maria Rosalia Picchianti
Connie Lynn Powis
Emma Purvis
Bailey Snyder
Brian A. Soules
Claire K. Tucker
Stewart Morris Wells
Adams Center
Hanna May Ambrose
Edna Rene Banjoko
Katelyn Nicole Burnham
Megan Burnham
Kaylee M. Clark
Jamie Lynne Clemons
Blake Edgar
Abigail Flint
Jennaca K. McGill
Madison Anne Neukirch
Olivia Gwen Patterson
Crystal Dawn Rivers
Alexandria Bay
Elizabeth Costello
Susie Q Ann Erck
Lorraine C. McCauley
Dylan O’Connor
Stephen Charles Penny, Jr.
Claudia Jalaine Stone
Lorna Ann Zvingilas
Antwerp
Cassidy Cook
Kayleigh Anne Ronas
Beaver Falls
Hope Marie McIntosh
Belleville
Luke Edwin Corron
Karrigan Rose Riordan
Hollace J. Stevens
Black River
Jonathan Edward Gaines
Cynthia Marie Hamilton
Samantha Massey
Samantha Rose Thornthwaite
Boonville
Matthew Richard Liddiard
Brownville
Jenna Lynne Buzyniski
Jared Heath
Mallory Rose Marks
Matthew James McManaman
Calcium
Jacob Matthew Biggs Bier
Kyle M. Maine
Cape Vincent
McCade Christian Docteur
Michael James Dudek
Ashlyn Leigh Eyles
Kenna Deann Renda
Emma Turcotte
Kassandra Lynn Votra
Carthage
Kathrine Nadine Abling-Vecchetti
Kadince Bach
Emily Madison Gardner
Sanaa Gordon
Janice M. Gravely
Hannah Marie Hoffman
Robert David Ieppert
Carter Kempney
Arik Forrest Marino
Kaila M. McClelland
Leanna Mai Money
Ty A. Paddock
Nevaeh Alexia Pearson-Lemuel
Cody Michael Phalen
Brandi Riggons
Jesus Alberto Rivera
Roxanne Lee Sheltray
Rebecca M. Steiner
Bryce Trudeau
Garrett M. Tufo
Grayce Ulrich
Castorland
Ariana Grace Beller
Lillia Vitae Campeau
Eva M. St. Croix
Courtney Nicole Terry
Janelle Marie Valentine
Chaumont
Kody Lee Beach
Jacob Francis Bombard
Davi S. Harris
Karyssa Parker
Bronislava Ivanovna Yankovski
Clay
Nixon Antonio Mower
Clayton
Kelsy A. Dennie
Clayton Crary Hall
Behare Hasanramaj
Lily Marie Locke
Jillesa Gail Morrow
Quinlyn L. Ormsby
Michael Stephen Shephard
Alexa Haley Solar
Natalie Nicole Wetterhahn
Patricia Marie Wetterhahn
Copenhagen
Evyn Ash
Cameron Christopher Gray
Kanoelani Paredes
Ashley Nicole Young
Croghan
Rachel Kristina Gould
Shae M. Marriott
Noah J. Zehr
Deferiet
Zoey Anderson
Depauville
Madison Hope Shaw
Aaron Daniel Stevens
Dexter
Meghan Branche
Danah Jo Call
Kelsey P. Case
Kody Daly
Kyra Mackenzie Daly
Madison Grace Dillenback
Phoebe Hall
Ashlyn N. Hilts
David Jenner
Alexander Klindt
Rylan Paige LaValley
Chloe’ Sally Moore
Autumn Marie Niswonger
Hannah Elizabeth Reinhardt
Keeley Riley
Luke Albert Romano
Chelcie Christine Stillwell
Katharine R. Thomas
Chloe Marcela Ward
Noah Michael Weathers
East Syracuse
Shanika L. Russell-Jeffers
Edwards
Susanne M. Weidner
Ellisburg
Helina Disbro
Evans Mills
Anthony John Barker
Jayden Daniel Henhawk
Alicia Henion
Jackson P. Henning
Nia Jennings
Kaylee Isabelle Johnson
Tennysha Perdomo-Beltre
Indigo J.F. Pfeffer
Megan Rose Roome
Jeremy Titter
Christine Marie Weaver
Felts Mills
Sarah Kathrine Greene
Fort Drum
Jessenia Marie Aguinaga
Sara J. Allen
Jeremy Demetrius Boyles
Angel Alexander Castillo
Jaderin Leigh Clark
Nathan William Doremus
Kalina Ashley Edwards
Edward J. Gallant
Joddy I. Kyota
Jordan Eric Lavengood
Sarah Nadine Macerelli
Chrystal Agerston McPherson
Zedroy Junior McPherson
Brando Jesus Minotti
Michael Okooti
Sareh G. Pistole
Meghan Rames
Glen Park
Madison Grace Blackwell
Benjamin DesJardins
Glenfield
Chase Edward Lyndaker
Gloversville
Megan Nicole Allen
Gouverneur
Jessica Grace Bice
RaeChelle Elise Davis
Hammond
Amanda Grace Pease
Spencer William Pease
Kylie Saleen Vaughan
Henderson
Autumn Cook
Cote Alan Dupuis
Jordan A. Flagg
Heather Lyn Spezzano
Lacona
James Daniel Decker
Sean P. Hennigan
Emily E. Ward
LaFargeville
Julia Lou Duffany
Sarah Mary Johnson
Isahic Dylon McGraw
Jada Marie Moore
Avery Lylith Peck
Isabella Concetta Soluri
Erica Leeanne Suschinski
Liverpool
Keynnis Diaz
Lorraine
Madeline River Stowell
Lowville
Macalla A. Artis
Emily Jayne Beck
Rebecca Lynn Jones
Hannah Rose Martin
Grace E. Mear
Valerie G. Miller
Jaymie Liann Monnat
Ryan E. Reed
Kylie Anne Spinner
Alex Patrick Thomas
Brett William Tiffany
Joseph William Truax, Jr.
Nolan Ryan Yancey
Mannsville
Madison Camille Bauer
Gavin Christopher Davis
Cassandra Grace Johnson
Colby Christopher Randall
Taylor D. Towne
Morrisville
Emily Braun
Natural Bridge
Brandon Freeman
Danyelle Lynn Mono
New York
Curtis Julius Simmons
Parish
Marie Ann Shutts
Philadelphia
Katherine J. Kilcer
Jessica E. Sherwood
Katrina Anise Marie Western
Port Leyden
Lacey A. Seelman
Pulaski
Jordan Sky Burdick
John P. Carnes
Dakota James Corbett-Bean
Rachael Marie DuPont
Zoe C. Eisel
Holly Pacyon
Lindsay Lee Sedler
Redfield
Terry M. Eggleston
Rodman
Sydney Alice Mayne
Alysse W. Perry
Sackets Harbor
Robert J. Deierlein
Sophia DeVito
Kristina Donders
Garrett John David Frezzo
Jenna Garcia
Benton Presley Gill
Riley Lawler
David Michael Lillie
Kyrstin Nicole Lillie
Sharanbir Singh Mander
Jesse Stevenson
Sandy Creek
Jadyn Gabriele Mullin
Ashleigh M. Rosenbaum
Brandi Lynn Scarberry
Syracuse
Jungrim Fritts
Theresa
Hillary Anne Bridge
Mikayla A. Estrada
Robert Douglas Mangas
Chelsea Leigh-Daniel Stone
Tori Amber Wilcox
Nathan Michael Wilkins
Three Mile Bay
Ryan A. Aubertine
Vivian Williams
Turin
Shania M. Pierce
Watertown
Malachi R. Adkins
Tyler Albro
Steven Branson Allen
Tiffany M. Allen
Gina Christiana Alteri
Emily N. Alvarado
Ella Arnott
Sandra Janet Atilano
Mandalynn P. Atnip
Chanell Marie Bacon
Samantha Ann Bearup
Allison Elizabeth Benney
Heather Nichola Berry
Rachel Black
Taylor Lynn Bush
Michelle Renee Carlos
Nicholas Allen Chapman
Brianna C. Chest
Jenna M. Christopher
Joseph Clement
Matthew Cole
Nina Colello
Justyce Jerimiah Countryman
Soraya Lee Crim
Madison Taylor Curry
Katelyn Elizabeth Decker
Jillian DeFranco
Haley Marie Delsanto
Yakov Denishchich
Christopher Lewis DeShane
Ana Cristal Diaz Chairez
Maria Nichole Dick
Taylor Dubois
Miranda Joy Duff
Erica Marie Escandon
Tessa Evans
Samantha M. Farone
Maggie Adora Fredenburg
Andrea Lynn Frender
Avery Rose Fry
Jocelyn Rochelle Fry
Hannah M. Gates
Sereenah Carmen George
Parker Guldenpfennig
Matthew James Hooley
Mackenzie Paige Howard
Hailey Rebekah Hunt
Johnna Marie Intorcia
Ike Patrick Joel Jamieson
Tayler Ann Jones
Sarah R. Kilburn
Sara Marie Klimpke
Jordan Kottmyer
Whitney LaFave
Brianna Gabriella Laube
Michael Edward Lawrence, Jr.
Janet Carmen Love
Elizabeth Lumbis
Hannah Noelle Malbouf
Libby Anne Malcolm
Keilani Brianna Martinez
Alana Mastin
Sebastian Alexander Mastin
Avairee McConnell
Jaelyn C. McKee
Jacob Daniel McNulty
Morgan Milkowich
Steven Jay Miller
Aidan M. Mills
Elianna Katherine Morris
Brennan Moss
Christian Paul Mott
Sheena Ann Munoz
Darby Eryn Murray
Rose Marie Nadal Ortiz
Holly Janelle Nichols
Samantha Renae Noble
Kate Victoria O’Neil
Shalynn Marie Paro
Emily Perez
Courtney Elizabeth Pfendler
John Richard Phelps
Abraham Ferrer Quinal
Shabnam Na Rahim
Alina Jessica Ramos
Gabrielle May Rarick
Dylan Thomas Rastley
Benjamin Rathbun
Collin C. Render
Jazmin Melissa Richards
Leah Nicole Rink
Adyme Charles Ritz-LaRue
Nicole Marie Roberto
Cailey Grace Roberts
Samuel Ray Robinson
Rafael C. Rondon
Asia J. Rutherford
Christopher James Ryan
Jackie Saint-Fleur
Celeste N. Saint-Val
Sylvie Anne Louise Skrzypinski
Nolan Parker Smithers
Madison E. Staples
Morgan Louise Stevens
Gavin T. Stone
Spencer James Sudduth
Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh
Kenneth Brandon Torres
Sarah Ann Towles
Lani Tyler
Ethan Thomas Uliano
Andrew Jay Vallance
Marissa Elizabeth Valvo
Deserie Van Note
George Wait
Christan Nicole Webb
Kiara Weber
Michael D. Wells
Darcy Wilder
Timothy R. Williams
Bayleigh Anne Woodard
Jacob Yeary
Woodville
Cassandra Michelle Forrester
Out-of-State
USAF Academy, Colorado
Norma I. Mirabal
Hephzibah, Georgia
Tammy L. Hyden
Manhattan, Kansas
Lordess Lauren Signil
Louisville, Kentucky
Katherine Monteith
Pelham, New Hampshire
Stephanie Lee Burke
Bayville, New Jersey
Jennifer Gabriela Ferro
High Point, North Carolina
Citlalli Toledo
Newport News, Virginia
Darcie Mae Collantes
Virginia Beach, Virginia
Anntoinette Laws
Out-of-Country
APO, AE
Jessica Ann Litto
Akossiwa Delphine Zidol
Bellevue Heights, Australia
Lachlan Thomas Rees
Griffith, Australia
William Ian Simkin
Dean’s List Spring 2021
Adams
Kaleigha Marie Berie
Kaitlyn Bisig
Mallory O. Jock
Mia Minichello
Kindrie Rosemarie Roy
Taylor Marie Scoville
Maddison Jo Stephenson
Adams Center
Emily Kate Smith
Belleville
Colton Riley Storey
Black River
Hunter Scott Covey
Riley Alexander Green
Bronx
Joni-Gay Salmon
Brooklyn
Yokairy Maria Taveras Garcia
Brownville
Riley Michelle Cronk
Calcium
Sonia Soomro
Katelyn Mackenzie Terner
Carthage
Adalee Bamberg
Aaron Michael Brodt
Hannah Cooley
Shannon Marie Delair
Center Moriches
Sheila Beth Semander
Chaumont
Christian Morequio Benigno
Clayton
Kate L. Hanni
Micah Robert Ingerson
Paige Elizabeth Lingenfelter
Natasha Richardson
Isabelle Selina Rodriguez
Madison Rose Wahl
Constableville
Shane C. Sweredoski
Copenhagen
Richard Jon Baik
Sandra Ann Jones
Croghan
Dana Mary Lyndaker
Dexter
Connor Hall
Corey O’Connor
Tyler Benjamin Scordo
East Syracuse
Tamika M. Russell-Jeffers
Ellisburg
Marissa Ann Holt
Evans Mills
Anna Nichole Barnett
Rachel Chloe Diderickson
Tara M. Hower
Reannie Rene Marie Kelly
Ariel Caitlyn Tonne
Michael James Trost
Fort Drum
Christopher Alexander Arroyo-Reyes
Andrea Fulmer
Alison Jane Hanners
Jeffrey Alan Muchinikoff
Kaylee Natale
Tatiana Njamen-Sayep
Dioseline Osorio
Kelly Marie Smith
Glen Park
Victoria Alexandra Mackey
Gouverneur
Sarah Jo Bango
Alexis G. Currier
Henderson
Carla Ann Brown
Hogansburg
Mason Cook
Lacona
Emily Lauren Weaver
LaFargeville
Heather Hattersley
Kyleigh Marie Storozow
Hayley Timerman
Lowville
Neil Patrick McCrea
Alyssa R. O’Connor
Lyons Falls
Keegan M. Poste
Massapequa
John Thomas Donohue, Jr.
Philadelphia
Levi Jordan Armes
Riana Rose Jenne
Margaret Anne Traufler
Plessis
Meghan L. Wardell
Port Leyden
Noelle T. Bartelotte
Pulaski
Beth Tarbell
Madison-Mae M. Wilder
Redwood
William P. Bachop-Delosh
Blake Joseph Hunter
Trevor James Thorn
Theresa
Victor Miguel Dios
Benjamin Egon Monica
Austin Anthony Morrow
Eric James Stewart
Three Mile Bay
William Michael Locy
Watertown
Issa Alzouma
Stephen Lee Babcock, II
Katherine Banazek
William Patrick Beecher
Anmolika Bolla
Andrew Tomas Brislan
Taylor Lynne Calhoun
Jennifer Lauren Calimlim
Alicia Ann Camidge
Steven Edmond Chorma
Jennifer A. Clark
Alexandra Marie Collins
Vanessa De Felice
Jessica Lynne Desrosiers
Jillian Draper
Jack Michael Harrienger
Miah Rose Hernandez
Kristen Marie Hosmer
Kassidy Marina Hunt
Seth Johnson
Shaun Thomas Johnston
Logan Scott Kingcade
Logan Elizabeth Kirchoff
Joe Leija, III
Nicholas Michael Lennox
Cassie Marie Maitland
Hanna M. Misercola
Jennifer Rae Moore
Mikaella Rae Ortlieb
John G. Wesley Ottinger
Michael Pan
Bryan Wayne Parker
Mikaela Nicole Seiber
Tracie Rose Side
Abigail Lee Sullivan
Kadira Taffa-Childers
Julia Urf
Jason Santos Valentin
Lindsey Way
Justine Alexandria White
Brianna Ashlee-Lyn Young
Wellesley Island
Jarett Richard Beach
Out-of-State
Rumford, Maine
Taylor Jean Cunningham
Durham, North Carolina
Brandon Ricardo Couch
Hope Mills, North Carolina
Peyton Austin Douglas
Out-of-Country
APO, AE
Shiyan Nicole O’Shea