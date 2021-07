Jefferson Community College has named students to the Spring 2021 President’s and Dean’s lists

WATERTOWN, N.Y. (WWTI) — Jefferson Community College has announced the students that made the President’s and Dean’s Lists for the 2021 spring semester.

The students named to the President’s List earned a grade point average of 3.75 to 4.0 out of a possible 4.0. The students named to the Dean’s List earned a grade point average of 3.50 to 3.74 out of a possible 4.0. To be eligible for President’s or Dean’s List recognition, full-time and part-time students must meet applicable credit hour requirements.

President’s List Spring 2021

Adams

Melissa Marie Aubin

Abraham D. Brooks

Morgan Elizabeth Buchanan

Katelynn M. Burger

Erica Marie Eichner

Nicholas Christopher Henry

Amelia Mae Lyon

Maria Rosalia Picchianti

Connie Lynn Powis

Emma Purvis

Bailey Snyder

Brian A. Soules

Claire K. Tucker

Stewart Morris Wells



Adams Center

Hanna May Ambrose

Edna Rene Banjoko

Katelyn Nicole Burnham

Megan Burnham

Kaylee M. Clark

Jamie Lynne Clemons

Blake Edgar

Abigail Flint

Jennaca K. McGill

Madison Anne Neukirch

Olivia Gwen Patterson

Crystal Dawn Rivers



Alexandria Bay

Elizabeth Costello

Susie Q Ann Erck

Lorraine C. McCauley

Dylan O’Connor

Stephen Charles Penny, Jr.

Claudia Jalaine Stone

Lorna Ann Zvingilas



Antwerp

Cassidy Cook

Kayleigh Anne Ronas



Beaver Falls

Hope Marie McIntosh



Belleville

Luke Edwin Corron

Karrigan Rose Riordan

Hollace J. Stevens



Black River

Jonathan Edward Gaines

Cynthia Marie Hamilton

Samantha Massey

Samantha Rose Thornthwaite



Boonville

Matthew Richard Liddiard



Brownville

Jenna Lynne Buzyniski

Jared Heath

Mallory Rose Marks

Matthew James McManaman



Calcium

Jacob Matthew Biggs Bier

Kyle M. Maine



Cape Vincent

McCade Christian Docteur

Michael James Dudek

Ashlyn Leigh Eyles

Kenna Deann Renda

Emma Turcotte

Kassandra Lynn Votra



Carthage

Kathrine Nadine Abling-Vecchetti

Kadince Bach

Emily Madison Gardner

Sanaa Gordon

Janice M. Gravely

Hannah Marie Hoffman

Robert David Ieppert

Carter Kempney

Arik Forrest Marino

Kaila M. McClelland

Leanna Mai Money

Ty A. Paddock

Nevaeh Alexia Pearson-Lemuel

Cody Michael Phalen

Brandi Riggons

Jesus Alberto Rivera

Roxanne Lee Sheltray

Rebecca M. Steiner

Bryce Trudeau

Garrett M. Tufo

Grayce Ulrich



Castorland

Ariana Grace Beller

Lillia Vitae Campeau

Eva M. St. Croix

Courtney Nicole Terry

Janelle Marie Valentine



Chaumont

Kody Lee Beach

Jacob Francis Bombard

Davi S. Harris

Karyssa Parker

Bronislava Ivanovna Yankovski



Clay

Nixon Antonio Mower



Clayton

Kelsy A. Dennie

Clayton Crary Hall

Behare Hasanramaj

Lily Marie Locke

Jillesa Gail Morrow

Quinlyn L. Ormsby

Michael Stephen Shephard

Alexa Haley Solar

Natalie Nicole Wetterhahn

Patricia Marie Wetterhahn



Copenhagen

Evyn Ash

Cameron Christopher Gray

Kanoelani Paredes

Ashley Nicole Young



Croghan

Rachel Kristina Gould

Shae M. Marriott

Noah J. Zehr



Deferiet

Zoey Anderson

Depauville

Madison Hope Shaw

Aaron Daniel Stevens



Dexter

Meghan Branche

Danah Jo Call

Kelsey P. Case

Kody Daly

Kyra Mackenzie Daly

Madison Grace Dillenback

Phoebe Hall

Ashlyn N. Hilts

David Jenner

Alexander Klindt

Rylan Paige LaValley

Chloe’ Sally Moore

Autumn Marie Niswonger

Hannah Elizabeth Reinhardt

Keeley Riley

Luke Albert Romano

Chelcie Christine Stillwell

Katharine R. Thomas

Chloe Marcela Ward

Noah Michael Weathers



East Syracuse

Shanika L. Russell-Jeffers



Edwards

Susanne M. Weidner

Ellisburg

Helina Disbro



Evans Mills

Anthony John Barker

Jayden Daniel Henhawk

Alicia Henion

Jackson P. Henning

Nia Jennings

Kaylee Isabelle Johnson

Tennysha Perdomo-Beltre

Indigo J.F. Pfeffer

Megan Rose Roome

Jeremy Titter

Christine Marie Weaver



Felts Mills

Sarah Kathrine Greene



Fort Drum

Jessenia Marie Aguinaga

Sara J. Allen

Jeremy Demetrius Boyles

Angel Alexander Castillo

Jaderin Leigh Clark

Nathan William Doremus

Kalina Ashley Edwards

Edward J. Gallant

Joddy I. Kyota

Jordan Eric Lavengood

Sarah Nadine Macerelli

Chrystal Agerston McPherson

Zedroy Junior McPherson

Brando Jesus Minotti

Michael Okooti

Sareh G. Pistole

Meghan Rames



Glen Park

Madison Grace Blackwell

Benjamin DesJardins



Glenfield

Chase Edward Lyndaker



Gloversville

Megan Nicole Allen



Gouverneur

Jessica Grace Bice

RaeChelle Elise Davis



Hammond

Amanda Grace Pease

Spencer William Pease

Kylie Saleen Vaughan



Henderson

Autumn Cook

Cote Alan Dupuis

Jordan A. Flagg

Heather Lyn Spezzano

Lacona

James Daniel Decker

Sean P. Hennigan

Emily E. Ward



LaFargeville

Julia Lou Duffany

Sarah Mary Johnson

Isahic Dylon McGraw

Jada Marie Moore

Avery Lylith Peck

Isabella Concetta Soluri

Erica Leeanne Suschinski

Liverpool

Keynnis Diaz



Lorraine

Madeline River Stowell



Lowville

Macalla A. Artis

Emily Jayne Beck

Rebecca Lynn Jones

Hannah Rose Martin

Grace E. Mear

Valerie G. Miller

Jaymie Liann Monnat

Ryan E. Reed

Kylie Anne Spinner

Alex Patrick Thomas

Brett William Tiffany

Joseph William Truax, Jr.

Nolan Ryan Yancey



Mannsville

Madison Camille Bauer

Gavin Christopher Davis

Cassandra Grace Johnson

Colby Christopher Randall

Taylor D. Towne



Morrisville

Emily Braun



Natural Bridge

Brandon Freeman

Danyelle Lynn Mono

New York

Curtis Julius Simmons



Parish

Marie Ann Shutts



Philadelphia

Katherine J. Kilcer

Jessica E. Sherwood

Katrina Anise Marie Western



Port Leyden

Lacey A. Seelman



Pulaski

Jordan Sky Burdick

John P. Carnes

Dakota James Corbett-Bean

Rachael Marie DuPont

Zoe C. Eisel

Holly Pacyon

Lindsay Lee Sedler



Redfield

Terry M. Eggleston



Rodman

Sydney Alice Mayne

Alysse W. Perry



Sackets Harbor

Robert J. Deierlein

Sophia DeVito

Kristina Donders

Garrett John David Frezzo

Jenna Garcia

Benton Presley Gill

Riley Lawler

David Michael Lillie

Kyrstin Nicole Lillie

Sharanbir Singh Mander

Jesse Stevenson



Sandy Creek

Jadyn Gabriele Mullin

Ashleigh M. Rosenbaum

Brandi Lynn Scarberry



Syracuse

Jungrim Fritts



Theresa

Hillary Anne Bridge

Mikayla A. Estrada

Robert Douglas Mangas

Chelsea Leigh-Daniel Stone

Tori Amber Wilcox

Nathan Michael Wilkins



Three Mile Bay

Ryan A. Aubertine

Vivian Williams

Turin

Shania M. Pierce

Watertown

Malachi R. Adkins

Tyler Albro

Steven Branson Allen

Tiffany M. Allen

Gina Christiana Alteri

Emily N. Alvarado

Ella Arnott

Sandra Janet Atilano

Mandalynn P. Atnip

Chanell Marie Bacon

Samantha Ann Bearup

Allison Elizabeth Benney

Heather Nichola Berry

Rachel Black

Taylor Lynn Bush

Michelle Renee Carlos

Nicholas Allen Chapman

Brianna C. Chest

Jenna M. Christopher

Joseph Clement

Matthew Cole

Nina Colello

Justyce Jerimiah Countryman

Soraya Lee Crim

Madison Taylor Curry

Katelyn Elizabeth Decker

Jillian DeFranco

Haley Marie Delsanto

Yakov Denishchich

Christopher Lewis DeShane

Ana Cristal Diaz Chairez

Maria Nichole Dick

Taylor Dubois

Miranda Joy Duff

Erica Marie Escandon

Tessa Evans

Samantha M. Farone

Maggie Adora Fredenburg

Andrea Lynn Frender

Avery Rose Fry

Jocelyn Rochelle Fry

Hannah M. Gates

Sereenah Carmen George

Parker Guldenpfennig

Matthew James Hooley

Mackenzie Paige Howard

Hailey Rebekah Hunt

Johnna Marie Intorcia

Ike Patrick Joel Jamieson

Tayler Ann Jones

Sarah R. Kilburn

Sara Marie Klimpke

Jordan Kottmyer

Whitney LaFave

Brianna Gabriella Laube

Michael Edward Lawrence, Jr.

Janet Carmen Love

Elizabeth Lumbis

Hannah Noelle Malbouf

Libby Anne Malcolm

Keilani Brianna Martinez

Alana Mastin

Sebastian Alexander Mastin

Avairee McConnell

Jaelyn C. McKee

Jacob Daniel McNulty

Morgan Milkowich

Steven Jay Miller

Aidan M. Mills

Elianna Katherine Morris

Brennan Moss

Christian Paul Mott

Sheena Ann Munoz

Darby Eryn Murray

Rose Marie Nadal Ortiz

Holly Janelle Nichols

Samantha Renae Noble

Kate Victoria O’Neil

Shalynn Marie Paro

Emily Perez

Courtney Elizabeth Pfendler

John Richard Phelps

Abraham Ferrer Quinal

Shabnam Na Rahim

Alina Jessica Ramos

Gabrielle May Rarick

Dylan Thomas Rastley

Benjamin Rathbun

Collin C. Render

Jazmin Melissa Richards

Leah Nicole Rink

Adyme Charles Ritz-LaRue

Nicole Marie Roberto

Cailey Grace Roberts

Samuel Ray Robinson

Rafael C. Rondon

Asia J. Rutherford

Christopher James Ryan

Jackie Saint-Fleur

Celeste N. Saint-Val

Sylvie Anne Louise Skrzypinski

Nolan Parker Smithers

Madison E. Staples

Morgan Louise Stevens

Gavin T. Stone

Spencer James Sudduth

Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh

Kenneth Brandon Torres

Sarah Ann Towles

Lani Tyler

Ethan Thomas Uliano

Andrew Jay Vallance

Marissa Elizabeth Valvo

Deserie Van Note

George Wait

Christan Nicole Webb

Kiara Weber

Michael D. Wells

Darcy Wilder

Timothy R. Williams

Bayleigh Anne Woodard

Jacob Yeary



Woodville

Cassandra Michelle Forrester



Out-of-State

USAF Academy, Colorado

Norma I. Mirabal



Hephzibah, Georgia

Tammy L. Hyden

Manhattan, Kansas

Lordess Lauren Signil

Louisville, Kentucky

Katherine Monteith



Pelham, New Hampshire

Stephanie Lee Burke

Bayville, New Jersey

Jennifer Gabriela Ferro

High Point, North Carolina

Citlalli Toledo

Newport News, Virginia

Darcie Mae Collantes

Virginia Beach, Virginia

Anntoinette Laws



Out-of-Country

APO, AE

Jessica Ann Litto

Akossiwa Delphine Zidol



Bellevue Heights, Australia

Lachlan Thomas Rees

Griffith, Australia

William Ian Simkin

Dean’s List Spring 2021

Adams

Kaleigha Marie Berie

Kaitlyn Bisig

Mallory O. Jock

Mia Minichello

Kindrie Rosemarie Roy

Taylor Marie Scoville

Maddison Jo Stephenson



Adams Center

Emily Kate Smith



Belleville

Colton Riley Storey

Black River

Hunter Scott Covey

Riley Alexander Green



Bronx

Joni-Gay Salmon



Brooklyn

Yokairy Maria Taveras Garcia

Brownville

Riley Michelle Cronk

Calcium

Sonia Soomro

Katelyn Mackenzie Terner



Carthage

Adalee Bamberg

Aaron Michael Brodt

Hannah Cooley

Shannon Marie Delair



Center Moriches

Sheila Beth Semander



Chaumont

Christian Morequio Benigno



Clayton

Kate L. Hanni

Micah Robert Ingerson

Paige Elizabeth Lingenfelter

Natasha Richardson

Isabelle Selina Rodriguez

Madison Rose Wahl



Constableville

Shane C. Sweredoski

Copenhagen

Richard Jon Baik

Sandra Ann Jones



Croghan

Dana Mary Lyndaker



Dexter

Connor Hall

Corey O’Connor

Tyler Benjamin Scordo



East Syracuse

Tamika M. Russell-Jeffers



Ellisburg

Marissa Ann Holt

Evans Mills

Anna Nichole Barnett

Rachel Chloe Diderickson

Tara M. Hower

Reannie Rene Marie Kelly

Ariel Caitlyn Tonne

Michael James Trost



Fort Drum

Christopher Alexander Arroyo-Reyes

Andrea Fulmer

Alison Jane Hanners

Jeffrey Alan Muchinikoff

Kaylee Natale

Tatiana Njamen-Sayep

Dioseline Osorio

Kelly Marie Smith



Glen Park

Victoria Alexandra Mackey

Gouverneur

Sarah Jo Bango

Alexis G. Currier



Henderson

Carla Ann Brown



Hogansburg

Mason Cook

Lacona

Emily Lauren Weaver

LaFargeville

Heather Hattersley

Kyleigh Marie Storozow

Hayley Timerman



Lowville

Neil Patrick McCrea

Alyssa R. O’Connor

Lyons Falls

Keegan M. Poste



Massapequa

John Thomas Donohue, Jr.



Philadelphia

Levi Jordan Armes

Riana Rose Jenne

Margaret Anne Traufler



Plessis

Meghan L. Wardell



Port Leyden

Noelle T. Bartelotte



Pulaski

Beth Tarbell

Madison-Mae M. Wilder



Redwood

William P. Bachop-Delosh

Blake Joseph Hunter

Trevor James Thorn



Theresa

Victor Miguel Dios

Benjamin Egon Monica

Austin Anthony Morrow

Eric James Stewart



Three Mile Bay

William Michael Locy



Watertown

Issa Alzouma

Stephen Lee Babcock, II

Katherine Banazek

William Patrick Beecher

Anmolika Bolla

Andrew Tomas Brislan

Taylor Lynne Calhoun

Jennifer Lauren Calimlim

Alicia Ann Camidge

Steven Edmond Chorma

Jennifer A. Clark

Alexandra Marie Collins

Vanessa De Felice

Jessica Lynne Desrosiers

Jillian Draper

Jack Michael Harrienger

Miah Rose Hernandez

Kristen Marie Hosmer

Kassidy Marina Hunt

Seth Johnson

Shaun Thomas Johnston

Logan Scott Kingcade

Logan Elizabeth Kirchoff

Joe Leija, III

Nicholas Michael Lennox

Cassie Marie Maitland

Hanna M. Misercola

Jennifer Rae Moore

Mikaella Rae Ortlieb

John G. Wesley Ottinger

Michael Pan

Bryan Wayne Parker

Mikaela Nicole Seiber

Tracie Rose Side

Abigail Lee Sullivan

Kadira Taffa-Childers

Julia Urf

Jason Santos Valentin

Lindsey Way

Justine Alexandria White

Brianna Ashlee-Lyn Young



Wellesley Island

Jarett Richard Beach

Out-of-State

Rumford, Maine

Taylor Jean Cunningham



Durham, North Carolina

Brandon Ricardo Couch



Hope Mills, North Carolina

Peyton Austin Douglas

Out-of-Country

APO, AE

Shiyan Nicole O’Shea