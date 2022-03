The 2022 Section 3 High School Football season is still over five months from kickoff and the anticipation is building. Wednesday the section released each team’s 2022 schedule.

CLASS A

Auburn

Date Time Opponent H/A 2-Sep 7:00 PM F – M A 9-Sep 6:30 PM ESM H 16-Sep 6:30 PM Watertown H 23-Sep 6:30 PM West Genesee H 30-Sep 7:00 PM Carthage A 7-Oct 6:00 PM Corcoran A 14-Oct 6:30 PM Whitesboro H 21-Oct 6:00 PM New Hartford A 28-Oct Playoffs/Crossover

Carthage

Date Time Opponent H/A 2-Sep 7:00 PM Watertown H 9-Sep 7:00 PM *Indian River H 16-Sep 6:00 PM Corcoran A 23-Sep 6:30 PM Whitesboro A 30-Sep 7:00 PM Auburn H 7-Oct 7:00 PM New Hartford H 14-Oct 7:00 PM F – M A 21-Oct 6:30 PM ESM A 28-Oct Playoffs/Crossover

Corcoran

Date Time Opponent H/A 2-Sep 6:30 PM ESM A 9-Sep 6:00 PM Whitesboro H 16-Sep 6:00 PM Carthage H 23-Sep 7:00 PM *Binghamton A 30-Sep 7:00 PM F – M A 7-Oct 6:30 PM Auburn H 14-Oct 6:00 PM New Hartford H 21-Oct 6:00 PM West Genesee A 28-Oct Playoffs/Crossover

East Syracuse Minoa

Date Time Opponent H/A 2-Sep 6:30 PM Corcoran H 9-Sep 6:30 PM Auburn A 16-Sep 6:00 PM New Hartford A 23-Sep 6:30 PM F – M H 30-Sep 6:00 PM West Genesee A 7-Oct 6:30 PM *Horseheads H 14-Oct 6:30 PM Watertown A 21-Oct 6:30 PM Carthage H 28-Oct Playoffs/Crossover

Fayetteville-Manlius

Date Time Opponent H/A 2-Sep 7:00 PM Auburn H 9-Sep 6:30 PM Watertown A 16-Sep 7:00 PM West Genesee H 23-Sep 6:30 PM ESM A 30-Sep 7:00 PM Corcoran H 7-Oct 6:30 PM Whitesboro A 14-Oct 7:00 PM Carthage H 21-Oct 7:00 PM *Elmira A 28-Oct Playoffs/Crossover

New Hartford

Date Time Opponent H/A 2-Sep 7:00 PM *Rome A 9-Sep 6:00 PM West Genesee H 16-Sep 6:00 PM ESM H 23-Sep 6:30 PM Watertown A 30-Sep 6:00 PM Whitesboro H 7-Oct 7:00 PM Carthage A 14-Oct 6:00 PM Corcoran A 21-Oct 6:00 PM Auburn H 28-Oct Playoffs/Crossover

Watertown

Date Time Opponent H/A 2-Sep 7:00 PM Carthage A 9-Sep 6:30 PM F – M H 16-Sep 6:00 PM Auburn A 23-Sep 6:30 PM New Hartford H 30-Sep 6:30 PM *Ithaca H 7-Oct 6:00 PM West Genesee A 14-Oct 6:30 PM ESM H 21-Oct 6:30 PM Whitesboro A 28-Oct Playoffs/Crossover

West Genesee