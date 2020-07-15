Jefferson Community College has named students to the 2020 Spring Semester President’s and Dean’s Lists

Education News

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WATERTOWN, N.Y. (WWTI) – Jefferson Community College (JCC) has named the following students to the 2020 Spring Semester President’s and Dean’s Lists.

The students named to the President’s List earned a grade point average of 3.6 to 4.0 out of a possible 4.0. The students named to the Dean’s List earned a grade point average of 3.2 to 3.59 out of a possible 4.0.

Congratulations to these JCC students!

President’s List Spring 2020

Adams

Courtney Renee Ackerman
Ryan Jacob Blevins
Mia N. Buckingham
Elizabeth S. Crowley
Payton Olivea Elmer
Andrew Lee Estal
Amanda Marie Harvey
Kaylee R. Haynes
Nicholas Christopher Henry
Sydney Faith Hess
Mikayla June Kelley
Michaela May Kline
Lynda Elaine Lohrmann
Kaitlyn Margaret Mesler
Noah Steven Newton
Gabriel Paige
Sydnie B. Plamondon
Nimue Rimiller
Kindrie Rosemarie Roy
Breanna May Scofield
Mitchell Martin Scoville
Logan Simpson

Adams Center

Hanna May Ambrose
Stephanie Leigh Bolton
Megan Burnham
Emily G. Burns
Garrett John David Frezzo
Jacob D. Hess
Logan Ann Laisdell
Sharon D. Lang
Hanna Rhea Neukirch
Madison Anne Neukirch
Olivia Gwen Patterson
Megan Lee Rice
Crystal Dawn Rivers
Megan S. Whitley
Holly Victoria Young
Spencer J. Zeltmann

Alexandria Bay

Lindsey M. Bradley
Susie Q Ann Erck
Grace C. Goerger
Taydan Ann Jeffers
Michelle Nicole Newberry
Dylan O’Connor
Katie Jane Ryan
Serena Soldani
Claudia Jalaine Stone
Cristofer Josue Tidd
Emilie M. Walti
Makayla Louise Witt

Antwerp

Starla Reese Bates
Karlee Beth Call
Diana Lou Delaney
Sherry Marie Harmer
William Kennith Moore, III
Adrian Lee Simmons
Melissa Stephens

Black River

Abbigail H. Bloom
Rebekka Lynn Fifield
Christopher Garbutt
Kane Ethan Gravelle
Cynthia Marie Hamilton
Jeannette V. Oliveau
Crystal Marie Soper
Larissa F. Wiltse

Boonville

Hannah Willow Rowsell Jacobs

Brier Hill

Alyson Britney Crosby

Brooklyn

Karlasia Clarisse Grant

Brownville

Madison Christine Cloonan
Mikaila E. Guill
Jacob Mark Heller
Matthew James McManaman
Zachary T. Miller
Kyle Robert Nichols

Calcium

Prabin Rana Bhat
Jacob Matthew Biggs Bier
Alyssa Cox
Anthony Michael Demarco
Emma Catherine Garnsey
Victoria Green
Breanna Elizabeth Knapp
Abdul Qader Sharifi

Cape Vincent

Melissa Goetz
Sarah M. Lockwood
Isabelle Selina Rodriguez
Emma Turcotte

Carthage

Katie Louise Augustine
Adalee Bamberg
Hannah D. Boshart
Rhiannon M. Burto
Alyana Contant
Celeste Rose Cook
Hallie Elizabeth Davis
Gregory A. Downey
Loren Anne Fontaine
Jon Thomas Hardy
Benjamin Daniel James
Joseph J. Johnston
Ashley Rebecca Lapp
Samantha M. Laursen-Carr
Rikki Meyer
Jammie Renee Minaya
Sonne Elise Ortiz
Monica Nicole Reed
Jaymee Lee Reynolds
Nicole Rae Roulston
Amanda Marie Salisbury
Sally C. Sanders
Madison Lee Scott
Jacob C. Sova
Citlalli Toledo
Emma Zehr

Castorland

Kirstin M. Moshier
Tanner J. Taylor
Amber Nicole Turck

Cayuga

Mackenzie Chase

Center Moriches

Sheila Beth Semander

Chaumont

Kody Lee Beach
Jacob Francis Bombard
Patrick Francis Codd, III
Brandon Freeman
Aniyah E. Henderson
Olivia Ososkalo
Jaycee Marie Paige
Ryan E. Peters
Siera Robbins
Graham Duggan Rowland
Camille V. Stevenson
Molly Timmerman
Rikki D. Wallace

Clayton

Shannon Nicole Corbett
Kelsy A. Dennie
Abigayle Carolina Dippel
Grace Anne Knapp
Amanda Lynn Matthews
Jillesa Gail Morrow
Italia Marie Rios
Behare Taylor

Constableville

Lydia Ellen Metzler

Copenhagen

Olivia Catherine Aubin
Samantha Anne Aubin
Shannon M. Aubin
Johnathan James Fitzpatrick
Kylie Ann Guyette
Kanoelani Paredes
Alec K. Rich
Lukas Isaac Sullivan
Aaron Liam Tan-Alberto
Sarah Marie Wilder
Ashley Nicole Young

Croghan

Macie A. Brouty

Deferiet

Carson Bruner
Paige K. Schneider

Dexter

Leylani M. Bastardo
Kimberly Lynn Call
Kelsey P. Case
Shaun David Cuddeback
Averi Elizabeth Fields
Erin Makenzie Jones
Patrick James Koelmel
Madison P. Longamore
Zachary T. Longamore
Joseph Michael Machia
Brooke Alecta Mahon
Alivia Faith Natali
Autumn Marie Niswonger
Giovanni Orcesi
Sidnee Rae Parisian
Hannah Elizabeth Reinhardt
Luke Albert Romano
Mackenzie Anne Rust
Tyler Benjamin Scordo
Chloe Marcela Ward

Dolgeville

Katelyn Robotham

Ellisburg

Madison Grace Dillenback
Helina Disbro
Madison Leigh Gordinier

Evans Mills

Anthony John Barker
Madison Nicole Canell
Ashley Brit Fischer
Emma Kate Fullmer
Nicholas Gillespie
Liam James Grill
Matthew James Hooley
Ryan Daniel Jensen
Sierra Jordan LaClair
Keegan Larive
David K. Martin
Indigo J.F. Pfeffer
Nadiuska Blamir Ramos
Alexi Ann Reichel
Kaitlyn Roome
Dylan Christopher Thomas
Calette M. Vazquez
Antonio S. Wilson
Ashley Ruth Ann Wolbersen

Felts Mills

Sarah Kathrine Greene

Fort Drum

Sara J. Allen
Eva Holly Jane Brower
Rachel Marie Caylor
Trinnity M. Colon
Amanda Marie Crofutt
Tayvia R. Dority
Zayin S. Fredrickson
Tammy L. Hyden
Joddy I. Kyota
Jordan Eric Lavengood
Cynthia A. Leedy
Lindsay Anne McGaha
Mariecheliz Mendez
Tatiana Njamen-Sayep
Evonne Nyarko
Miranda Brooke Peary
Jennifer Lynn Richardson
Lordess Lauren Signil
Angel Anne Nato Solar
Kelly Wesley
Kylie Madison Wilson

Fulton

Bree Lynne Farina

Glenfield

Brooke Catherine Everson
Chase Edward Lyndaker

Gouverneur

Mackenzie Lynn Adle
Alexis G. Currier
Joette Hentz
James T. Liscum
Shea-Marie Mussaw

Great Bend

Emma E. Huddlestun
Alexandra Rosalynn Steele

Greig

Nikol Marie Turner

Hammond

Alice LaMay Braglin
Erica Jean Dixon
Hailey Ann Johnston
Amanda Grace Pease
Colin J. Pease
Colman Daniel Pease
Jessica Ann Pease
Spencer William Pease

Harrisville

Jacob Timothy Goldthrite
Maddie Lynn Hall
Tori Lynn LaParr
Abigail Marie LaPlatney
Trenton Sullivan

Henderson

Cote Alan Dupuis
Jordan A. Flagg
Alicia Rose Shepard
Abagail Ann Tamblin
Claire M. Zumbach

Lacona

James Daniel Decker
Sean P. Hennigan

LaFargeville

Macey Margaret Delosh
Cara Lea Dominie
Ashley D. Hyde
Isahic Dylon McGraw
Jada Marie Moore
Melanie S. Morin
Parker Stephen Morse
Owen G. Parliament
Elizabeth Jean Robbins
Isabella Concetta Soluri
Paige Elizabeth Thompson
Kennedy J. Vergin

Little Falls

Rachael Amber Ann Robson

Lorraine

Madeline River Stowell

Lowville

Emily Jayne Beck
Addiley T. Cathey
Jeremy Dening
Rachel Lynn Finnegan
Andrea Nichole Hellinger
Trevor Daniel Lehman
Isaiah A. Matteson
Sean Ryan McCann
Jenna Kathryn Ortlieb
Ryan E. Reed
James Louis Sturtze
Alex Patrick Thomas
Brett William Tiffany
Storm Alexis Turck
Kristy Marie Vance
Rebekah Elizabeth Widrick
Tamara Lee Widrick
Nolan Ryan Yancey
Bailey Joyce Zicari

Lyons Falls

Keegan M. Poste

Mannsville

Jenna M. Canipe
Grace Elizabeth Gehrke
Joshua James Jacobson
Cassandra Grace Johnson
Holly Marie Johnston
Caleb Jason Landry
Eden Faye Vaughn
Emma Rae Vaughn

Massena

Taylor Dubois
Skyler Dee Trumble

Natural Bridge

Sarah Beth Graham
Kiannah Sadler

New York

Claudia Tejada Mendez

Norfolk

Maddison Michelle Sochia

Ogdensburg

Jaxen Turner LaPiene

Oswego

Derek William Cuyler
Jennifer Lynn Maxam
Katelyn Elizabeth Wise

Philadelphia

Miranda L. Bert-Brown
Corey David Bowhall
Polina Yurievna Horkava
Lucero Jones-Ortiz
Joseph J. Martin
Megan Lynn Payne
Jessica Riley
Jessica Taylor
William Jack Taylor, Jr.
Joshua C. VanBrocklin
Abigail Marie Welch

Plattsburgh

Carson James Carpenter
Lindsey Marie LaMarche

Plessis

Athena Patricia Green

Pulaski

Jordan Elizabeth Cleveland
Kara Croft
Joshua M. Kachurak
Noah Ashton Smith
Carla M.G. Soules
Beth Tarbell

Redfield

Marley Jane Yerdon

Redwood

Kelsey Maree Cullen
Blake Joseph Hunter
Kailee M. Knight
Shawn Louis Mason
Kayla Marie Side

Richland

Joel D. Miller

Rodman

Bryce Edward Levac
Sydney Alice Mayne
Kylie Shea Moulton
Dalton J. Perry
James S. Wheller

Sackets Harbor

Claudia Marie Brodeur
Jonathan Andrew Brown
Elise Hockey
Alison Mae Larkin
Mary Kathleen Murphy
Natalia Ososkalo
Jesse Stevenson
Alan Michael Wilson
Ashley E. Wilson

Salamanca

Tiffany Renee-Ellen Nary

Sandy Creek

Kolby Hunter Banach
Madison M. Brown
Jadyn Gabriele Mullin
Kennedy Sullivan

Star Lake

Wanda Jean Bush

Theresa

Cara Aguirre
Nolan Z. Drake
Mikayla A. Estrada
Madison E. Gibbs
Allison Elizabeth Lange
Robert Douglas Mangas
Kaden S. McConnell
Kelsey Michael McIntyre
Aaron Jacob Poe
Eric James Stewart
Theo Q. Tsuji
Tiffany Leighann Varin
Tori Amber Wilcox
Rylie J. Willix
Mason Lee Yagel

Three Mile Bay

Ryan A. Aubertine

Turin

Dawson William Kiser
Elizabeth W. McGuire

Watertown

Gina Christiana Alteri
Drew C. Autote
Seth Daniel Bacher
Alyssa Dawn Barrett
Kelsey A. Bedford
Cody Lincoln Benham
Gregg Alan Bentz
Tricia Jean Beutel
Lucinda Maria Branch
Cody Allen Bresette
Madison A. Brinker
Dana Suzanne Buckingham
Duyen Bui
Lynnea Evangeline Calender
Cassandra Ann Cannan
Carly Erica Catanzaro
Hoi Lam Chan
Wilson Chan
Nicholas Allen Chapman
Alexis Charlton
Roberta Lynne Chavez
Brianna C. Chest
Jenna M. Christopher
Angela Clinkscales
Miranda E. Condit
Justyce Jerimiah Countryman
Soraya Lee Crim
Nicholas Joseph Dano
Katelyn E. Decker
Haley Marie Delsanto
Yakov Denishchich
Keyan Lee Deom
Christopher Lewis DeShane
Gabriella Duah
Sarah Marie Ellen Ellis-Folsom
Brianna Angelina Estrada
Derek Michael Evans
Mary Evans
Samantha M. Farone
Ethan Patrick Fiorentino
Craig Neil Frederick
Andrea Lynn Frender
Daylen Marae Greenfield
Ereen A. Guanlao
Amber R. Harra
Peter Harvill
Dustin Michael Houppert
Ike Patrick Joel Jamieson
Abigail Rose Jock
Shaun Thomas Johnston
Kitana G. Kahue-Hoo
Karmjit Kaur
Sarah R. Kilburn
Eldon Richard Kilpatrick
Kristen Elizabeth Kinne
Jordan Kottmyer
Analee Lanphear
Michael Edward Lawrence
Nicole Joy Lee
Madison E. Lesher
Steven Robert Londerville, II
Nicolas Teo Luciani
Rebecca Lugo
Melissa Sue Maitland
Jacob Liam Maloney
Sarah Alice Maphey
Alyssa Nicole Martin
Hannah Rae Martini
Jenae Ann Martinkovitch
Sebastian Alexander Mastin
Aaron Michael Michaud
Steven Jay Miller
Graceanne Simone Minnick
Jennifer Rae Moore
Curtis Lamont Mosely
Jahna Casey Mott
Maria A. Netto
Zoey I. Obert
John G. Wesley Ottinger
Allan Bermudo Pador
Teresa Michele Padron
Bryan Wayne Parker
Aaron Michael Pearson
Patricia Ryan Penree
Hilary Peppers
Grace Phelps
John Richard Phelps
Mirabella Phinney
Abraham Ferrer Quinal
Lauryn K. Quinn
Suzanna Rainbolt
Luca Eduardo Ramos
Gabrielle May Rarick
Aidan J. Reff
Jeremy Thomas Reff
Collin C. Render
Leah Nicole Rink
Olivia E. Ritz
Nicholas Robinson Robinson
Rafael C. Rondon
Christopher James Ryan
Jackie Saint-Fleur
Cortney Jeffrey Salisbury
Drew Michael Schroy
Kimberly Jeanne Smith
Sadie Nicole Smith
Nolan P. Smithers
Erica Soto
Aliza Q. Sovie
Madison E. Staples
Amy Marie Steinke
Abigail Lee Sullivan
Kayla Sutton
Mara Nicole Sutton
Grace Charlotte Swartz
Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh
Carson Truesdale
Ethan Thomas Uliano
Andrew Jay Vallance
George Wait
Mallory Elise Walker
Joseph Andrew Wargo
Lindsey Way
Shante M. Westfield
Justine Alexandria White
Madison White
Darcy Wilder
Timothy R. Williams
Eric Wills
Alexandra Montgomery Woodruff
Shania Marie Wurtz
Madison Yott
Colton Young

Williamstown

Hailey Ann Gamble

Woodville

Cassandra Michelle Forrester

Out-of-State

New Port Richey, Florida

Meaghan Boudreau

Orlando, Florida

Nayana Ololade Abisogun

California, Maryland

Martel Anthony Loomis

Durham, North Carolina

Brandon Ricardo Couch

Bayville, New Jersey

Jennifer Gabriela Ferro

Elkland, Pennsylvania

Jefferson Edward Brown

Out-of-Country

Bellevue Heights, Australia

Lachlan Thomas Rees

Griffith, Australia

William Ian Simkin

North Ryde NSW, Australia

Oscar John Middleton

Petawawa, Canada

Madison Solange Fleming

Dean’s List Spring 2020

Adams

Leah Saviera Briones-Cooper
Marlo Cook
Michelle Lourdes Kellar
Amelia Mae Lyon
Mark Richard Mason, Jr.
Nathaniel Alexander Matteson
Adrien Ilene Pacella
Mackenzie Eleanor Riordan
Megan Elizabeth Simpson
Cady Eliza Weller
Zachary Jon Widrick
Abigail Meghan Wischerath
Cassie Louise Ziegler

Adams Center

Michaela Nichole Rounds

Alexandria Bay

Paige Elaine DeRocher
Taylor Lynn Hudon

Antwerp

McKenzie Lynn Whitmore

Black River

Savanna Mia Baker
Melissa Joy Collins
Ever S. Osterhout
Lesley Anne Wood

Boonville

Cali Ann McConnell

Bronx

Chelsea Marie Ortiz
Janiah La’Sha Wiley

Brooklyn

Jahmeek Muhammad Gray

Brownville

Kailin Rose McManaman

Cape Vincent

Ivey Maria Cantwell
Janelle Ashley Carlton
Patrick Francis Knapp
Heather Marie Ludlow
Wyatt Michael Martin

Carthage

Joseph James Forney
Patricia D. Hamel
Jessica Ann Harris
Karla Louise Hoistion
Kenneth Calib Johnson
Elvira Eleonore Kemp
Hunter Joseph Loftus
Kevin Lee May
Kaylee Preski
Alicia Lee Soluri
Madison Leigh Wilson

Castorland

Gabrielle Grace Hanno
Dylan Edward Smith
Janelle Marie Valentine

Chaumont

Briel Patricia Faircloth

Chester

Janeen Cynthia Gomez

Clayton

Hayden James Barton
Hunter John Barton
Eli Robert Hall
Dawson L. Hays
Mckenzie Leigh Kuellertz
Mia Racheal Morgia
Natasha Richardson
Jessie L. Seeger
Grace A. Seybert
Madison Shammas

Copenhagen

Caleb Andrew Moser
Kelsey Allen Short

Croghan

Bryan Michael Ardison
Dana Mary Lyndaker
Brianna Joy Oneill

Dexter

Samuel G. Bettinger
Shawna Lynn Bush
Rylee L. Ganter
Reece Phillip Modlin
Nicholas R. Moore
Tanya M. Pew
Brendon Murphy Scordo
Autumn Nicole Spencer
Michalina Jane Weishew

Ellisburg

John Daniel Cobb

Evans Mills

Diana Ramos Barajas
Makenzy Loren Borowski
Mackenzie E. Doxtater
Jodie Lynn Ewing
Nelly Alejandra Farias
Brooke Marie French
Logan Connor Fuller
Jayden Daniel Henhawk
Nicholas O. Perkins
Bryce Douglas Quintin
Clay Dalton Reagon
Viviana Marcel Ruiz
Vanessa Trujillo

Felts Mills

Blair Thomas Garrett
Abigail Cleora Hermanowski

Flushing

Henry Chen

Fort Drum

Thomas J. Albright
Rudolf Burgherr, III
Marcelo Efrain Castillo
Curtis James Cline
Alexandra Ryann Crawford
Jayde Elizabeth Dennis
Amy Katelyn Drake
Sheena Lana Harmon
Juana Nicole Hull
Jamila Latoya Martin
Nina C. Rodriguez
Heather Michelle Stribling

Glen Park

Victoria Alexandra Mackey

Glenfield

Larry Walter Mellnitz
Joshua Scott Newman

Gouverneur

Victoria Lucas

Hammond

Crystal L. Johnson

Harrisville

Mary Michelle Bresett

Holbrook

Nicole P. Zafarana

Kirkwood

Alexis Akulis

Lacona

Brian Sickler

LaFargeville

Sarah Mary Johnson
Thomas Angus Kelly
Mellisa Mana Russell

Lake Placid

Cheynne Marie Youngs

Lisbon

Connor S. Ramsey

Liverpool

Keynnis Diaz

Lowville

Rachel Germaine Albunduqee
Harper C. Barrett
Alyssa Rae Hamburg
Kiersten Rebecca Hancock
Ashton Sue Houppert
Nola Tyne Pominville
Victoria Marie Ryan
Alyssa J. Spence
Manuel Jorge Viveiros
Skyler Reed Wadsworth
Erin Wanda Ward
Maria J. Young

Mannsville

Autumn Nicole Harris
Johnna M. Perry

Martinsburg

Marissa Lyn Forney

Massena

Mikenna Merry

Mexico

Aliza Beth-Ann Deasy

Natural Bridge

Emily Rae Faulk
Terry Lewis Fisher
Taylor Leann Johnson

Ogdensburg

Jaylene May Dawley
Chelsey Rae Raven

Philadelphia

Sofia Roberta Belles
Caitlyn Renee Dean
Seth Edwin Fikes

Pulaski

Heather Beth Gage
Allison Renee Johnson
Garrett Lawton
Shelby Morgan Miller
Olivia M. Sheldon
Tayla M. Smith
Corey Richard Whitaker

Redwood

Winter Mabel Sears

Richland

Christina Anne Burns

Rodman

Dana Elizabeth Mae Cowles
Caitlin Ann-Sherrier Grove-Rose

Rosedale

Jeffrey Anthony Lloyd, Jr.

Sackets Harbor

Niklas Brazie
Mikayla Hupko
Katherine Louise Knicely
Sara Elizet Peters
Elizabeth Lorraine Robinson

Theresa

Shyla M. Bachmann
Brooke Christine Booth
Randi Lynn Davis
Kristin Anne Eggleston
Nicholas Patrick Goldsmith
Amelia K. McCrum
Cayla Gean Rector
Jennifer Choi Silsby
Andrea Lynn Wright

Three Mile Bay

Katelyn Jane Mellen

Watertown

Naomi Adejoye
Issa Alzouma
Stephen Lee Babcock, II
Richard Allen Bourne
Andrew Tomas Brislan
Natalie Alexis Cole
Lexy Lynn Collette
Chelsea Nicole Coss
Nicholas Joseph Drouse
Josephine Mariah Elie
Courtney Deleah Farr
Maggie Adora Fredenburg
Ryan Michael-Carter Gallo
Nathaniel Robert Greene
Michael Anthony Hall
Dylan James Harra
Christopher Lewis Harvey
Jordyn Lynn Hatch
Katlin Marie Hayden
Alicia Henion
Julie Anne Hoistion
Joshua David Horton
Darrius Mikal Houston
Dylan M. Hudon
Kasandra Leahanna Keene
Samuel Hunter Kindberg
Mason D. Knapp
Jarrod Robert Kolb
Dominic Allen Konop
Samantha Mae Lawrence
Andrea Marie Lettiere
Zewen Li
Scott Allen Lowry
Nicholas A. Mallette
Lila Elizabeth McIntyre
John Paul Millard
Bobbie Jo Monaghan
Alexandra Kelly Mott
Christian Paul Mott
Rustin Barry Owen
Makenna Leigh Reardon
Donald Robbins
Samuel Ray Robinson
Robyn Christine Scraper
Taniamarcina Sharonella Smith
Spencer Ryan Tibbles
Tricia Maryellen Vancamp
Clarrisa Warrington
Nicole L. Wise

Out-of-State

Rockledge, Florida

Ayla M. Chase

Dahlonega, Georgia

Baylee E. Fust

Mckinney, Texas

Karl Montgomery Sieberns

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