Jefferson Community College has named students to the 2020 Spring Semester President’s and Dean’s Lists

WATERTOWN, N.Y. (WWTI) – Jefferson Community College (JCC) has named the following students to the 2020 Spring Semester President’s and Dean’s Lists.

The students named to the President’s List earned a grade point average of 3.6 to 4.0 out of a possible 4.0. The students named to the Dean’s List earned a grade point average of 3.2 to 3.59 out of a possible 4.0.

Congratulations to these JCC students!

President’s List Spring 2020

Adams

Courtney Renee Ackerman

Ryan Jacob Blevins

Mia N. Buckingham

Elizabeth S. Crowley

Payton Olivea Elmer

Andrew Lee Estal

Amanda Marie Harvey

Kaylee R. Haynes

Nicholas Christopher Henry

Sydney Faith Hess

Mikayla June Kelley

Michaela May Kline

Lynda Elaine Lohrmann

Kaitlyn Margaret Mesler

Noah Steven Newton

Gabriel Paige

Sydnie B. Plamondon

Nimue Rimiller

Kindrie Rosemarie Roy

Breanna May Scofield

Mitchell Martin Scoville

Logan Simpson

Adams Center

Hanna May Ambrose

Stephanie Leigh Bolton

Megan Burnham

Emily G. Burns

Garrett John David Frezzo

Jacob D. Hess

Logan Ann Laisdell

Sharon D. Lang

Hanna Rhea Neukirch

Madison Anne Neukirch

Olivia Gwen Patterson

Megan Lee Rice

Crystal Dawn Rivers

Megan S. Whitley

Holly Victoria Young

Spencer J. Zeltmann

Alexandria Bay

Lindsey M. Bradley

Susie Q Ann Erck

Grace C. Goerger

Taydan Ann Jeffers

Michelle Nicole Newberry

Dylan O’Connor

Katie Jane Ryan

Serena Soldani

Claudia Jalaine Stone

Cristofer Josue Tidd

Emilie M. Walti

Makayla Louise Witt

Antwerp

Starla Reese Bates

Karlee Beth Call

Diana Lou Delaney

Sherry Marie Harmer

William Kennith Moore, III

Adrian Lee Simmons

Melissa Stephens

Black River

Abbigail H. Bloom

Rebekka Lynn Fifield

Christopher Garbutt

Kane Ethan Gravelle

Cynthia Marie Hamilton

Jeannette V. Oliveau

Crystal Marie Soper

Larissa F. Wiltse

Boonville

Hannah Willow Rowsell Jacobs

Brier Hill

Alyson Britney Crosby

Brooklyn

Karlasia Clarisse Grant

Brownville

Madison Christine Cloonan

Mikaila E. Guill

Jacob Mark Heller

Matthew James McManaman

Zachary T. Miller

Kyle Robert Nichols

Calcium

Prabin Rana Bhat

Jacob Matthew Biggs Bier

Alyssa Cox

Anthony Michael Demarco

Emma Catherine Garnsey

Victoria Green

Breanna Elizabeth Knapp

Abdul Qader Sharifi

Cape Vincent

Melissa Goetz

Sarah M. Lockwood

Isabelle Selina Rodriguez

Emma Turcotte

Carthage

Katie Louise Augustine

Adalee Bamberg

Hannah D. Boshart

Rhiannon M. Burto

Alyana Contant

Celeste Rose Cook

Hallie Elizabeth Davis

Gregory A. Downey

Loren Anne Fontaine

Jon Thomas Hardy

Benjamin Daniel James

Joseph J. Johnston

Ashley Rebecca Lapp

Samantha M. Laursen-Carr

Rikki Meyer

Jammie Renee Minaya

Sonne Elise Ortiz

Monica Nicole Reed

Jaymee Lee Reynolds

Nicole Rae Roulston

Amanda Marie Salisbury

Sally C. Sanders

Madison Lee Scott

Jacob C. Sova

Citlalli Toledo

Emma Zehr

Castorland

Kirstin M. Moshier

Tanner J. Taylor

Amber Nicole Turck

Cayuga

Mackenzie Chase

Center Moriches

Sheila Beth Semander

Chaumont

Kody Lee Beach

Jacob Francis Bombard

Patrick Francis Codd, III

Brandon Freeman

Aniyah E. Henderson

Olivia Ososkalo

Jaycee Marie Paige

Ryan E. Peters

Siera Robbins

Graham Duggan Rowland

Camille V. Stevenson

Molly Timmerman

Rikki D. Wallace

Clayton

Shannon Nicole Corbett

Kelsy A. Dennie

Abigayle Carolina Dippel

Grace Anne Knapp

Amanda Lynn Matthews

Jillesa Gail Morrow

Italia Marie Rios

Behare Taylor

Constableville

Lydia Ellen Metzler

Copenhagen

Olivia Catherine Aubin

Samantha Anne Aubin

Shannon M. Aubin

Johnathan James Fitzpatrick

Kylie Ann Guyette

Kanoelani Paredes

Alec K. Rich

Lukas Isaac Sullivan

Aaron Liam Tan-Alberto

Sarah Marie Wilder

Ashley Nicole Young

Croghan

Macie A. Brouty

Deferiet

Carson Bruner

Paige K. Schneider

Dexter

Leylani M. Bastardo

Kimberly Lynn Call

Kelsey P. Case

Shaun David Cuddeback

Averi Elizabeth Fields

Erin Makenzie Jones

Patrick James Koelmel

Madison P. Longamore

Zachary T. Longamore

Joseph Michael Machia

Brooke Alecta Mahon

Alivia Faith Natali

Autumn Marie Niswonger

Giovanni Orcesi

Sidnee Rae Parisian

Hannah Elizabeth Reinhardt

Luke Albert Romano

Mackenzie Anne Rust

Tyler Benjamin Scordo

Chloe Marcela Ward

Dolgeville

Katelyn Robotham

Ellisburg

Madison Grace Dillenback

Helina Disbro

Madison Leigh Gordinier

Evans Mills

Anthony John Barker

Madison Nicole Canell

Ashley Brit Fischer

Emma Kate Fullmer

Nicholas Gillespie

Liam James Grill

Matthew James Hooley

Ryan Daniel Jensen

Sierra Jordan LaClair

Keegan Larive

David K. Martin

Indigo J.F. Pfeffer

Nadiuska Blamir Ramos

Alexi Ann Reichel

Kaitlyn Roome

Dylan Christopher Thomas

Calette M. Vazquez

Antonio S. Wilson

Ashley Ruth Ann Wolbersen

Felts Mills

Sarah Kathrine Greene

Fort Drum

Sara J. Allen

Eva Holly Jane Brower

Rachel Marie Caylor

Trinnity M. Colon

Amanda Marie Crofutt

Tayvia R. Dority

Zayin S. Fredrickson

Tammy L. Hyden

Joddy I. Kyota

Jordan Eric Lavengood

Cynthia A. Leedy

Lindsay Anne McGaha

Mariecheliz Mendez

Tatiana Njamen-Sayep

Evonne Nyarko

Miranda Brooke Peary

Jennifer Lynn Richardson

Lordess Lauren Signil

Angel Anne Nato Solar

Kelly Wesley

Kylie Madison Wilson

Fulton

Bree Lynne Farina

Glenfield

Brooke Catherine Everson

Chase Edward Lyndaker

Gouverneur

Mackenzie Lynn Adle

Alexis G. Currier

Joette Hentz

James T. Liscum

Shea-Marie Mussaw

Great Bend

Emma E. Huddlestun

Alexandra Rosalynn Steele

Greig

Nikol Marie Turner

Hammond

Alice LaMay Braglin

Erica Jean Dixon

Hailey Ann Johnston

Amanda Grace Pease

Colin J. Pease

Colman Daniel Pease

Jessica Ann Pease

Spencer William Pease

Harrisville

Jacob Timothy Goldthrite

Maddie Lynn Hall

Tori Lynn LaParr

Abigail Marie LaPlatney

Trenton Sullivan

Henderson

Cote Alan Dupuis

Jordan A. Flagg

Alicia Rose Shepard

Abagail Ann Tamblin

Claire M. Zumbach

Lacona

James Daniel Decker

Sean P. Hennigan

LaFargeville

Macey Margaret Delosh

Cara Lea Dominie

Ashley D. Hyde

Isahic Dylon McGraw

Jada Marie Moore

Melanie S. Morin

Parker Stephen Morse

Owen G. Parliament

Elizabeth Jean Robbins

Isabella Concetta Soluri

Paige Elizabeth Thompson

Kennedy J. Vergin

Little Falls

Rachael Amber Ann Robson

Lorraine

Madeline River Stowell

Lowville

Emily Jayne Beck

Addiley T. Cathey

Jeremy Dening

Rachel Lynn Finnegan

Andrea Nichole Hellinger

Trevor Daniel Lehman

Isaiah A. Matteson

Sean Ryan McCann

Jenna Kathryn Ortlieb

Ryan E. Reed

James Louis Sturtze

Alex Patrick Thomas

Brett William Tiffany

Storm Alexis Turck

Kristy Marie Vance

Rebekah Elizabeth Widrick

Tamara Lee Widrick

Nolan Ryan Yancey

Bailey Joyce Zicari

Lyons Falls

Keegan M. Poste

Mannsville

Jenna M. Canipe

Grace Elizabeth Gehrke

Joshua James Jacobson

Cassandra Grace Johnson

Holly Marie Johnston

Caleb Jason Landry

Eden Faye Vaughn

Emma Rae Vaughn

Massena

Taylor Dubois

Skyler Dee Trumble

Natural Bridge

Sarah Beth Graham

Kiannah Sadler

New York

Claudia Tejada Mendez

Norfolk

Maddison Michelle Sochia

Ogdensburg

Jaxen Turner LaPiene

Oswego

Derek William Cuyler

Jennifer Lynn Maxam

Katelyn Elizabeth Wise

Philadelphia

Miranda L. Bert-Brown

Corey David Bowhall

Polina Yurievna Horkava

Lucero Jones-Ortiz

Joseph J. Martin

Megan Lynn Payne

Jessica Riley

Jessica Taylor

William Jack Taylor, Jr.

Joshua C. VanBrocklin

Abigail Marie Welch

Plattsburgh

Carson James Carpenter

Lindsey Marie LaMarche

Plessis

Athena Patricia Green

Pulaski

Jordan Elizabeth Cleveland

Kara Croft

Joshua M. Kachurak

Noah Ashton Smith

Carla M.G. Soules

Beth Tarbell

Redfield

Marley Jane Yerdon

Redwood

Kelsey Maree Cullen

Blake Joseph Hunter

Kailee M. Knight

Shawn Louis Mason

Kayla Marie Side

Richland

Joel D. Miller

Rodman

Bryce Edward Levac

Sydney Alice Mayne

Kylie Shea Moulton

Dalton J. Perry

James S. Wheller

Sackets Harbor

Claudia Marie Brodeur

Jonathan Andrew Brown

Elise Hockey

Alison Mae Larkin

Mary Kathleen Murphy

Natalia Ososkalo

Jesse Stevenson

Alan Michael Wilson

Ashley E. Wilson

Salamanca

Tiffany Renee-Ellen Nary

Sandy Creek

Kolby Hunter Banach

Madison M. Brown

Jadyn Gabriele Mullin

Kennedy Sullivan

Star Lake

Wanda Jean Bush

Theresa

Cara Aguirre

Nolan Z. Drake

Mikayla A. Estrada

Madison E. Gibbs

Allison Elizabeth Lange

Robert Douglas Mangas

Kaden S. McConnell

Kelsey Michael McIntyre

Aaron Jacob Poe

Eric James Stewart

Theo Q. Tsuji

Tiffany Leighann Varin

Tori Amber Wilcox

Rylie J. Willix

Mason Lee Yagel

Three Mile Bay

Ryan A. Aubertine

Turin

Dawson William Kiser

Elizabeth W. McGuire

Watertown

Gina Christiana Alteri

Drew C. Autote

Seth Daniel Bacher

Alyssa Dawn Barrett

Kelsey A. Bedford

Cody Lincoln Benham

Gregg Alan Bentz

Tricia Jean Beutel

Lucinda Maria Branch

Cody Allen Bresette

Madison A. Brinker

Dana Suzanne Buckingham

Duyen Bui

Lynnea Evangeline Calender

Cassandra Ann Cannan

Carly Erica Catanzaro

Hoi Lam Chan

Wilson Chan

Nicholas Allen Chapman

Alexis Charlton

Roberta Lynne Chavez

Brianna C. Chest

Jenna M. Christopher

Angela Clinkscales

Miranda E. Condit

Justyce Jerimiah Countryman

Soraya Lee Crim

Nicholas Joseph Dano

Katelyn E. Decker

Haley Marie Delsanto

Yakov Denishchich

Keyan Lee Deom

Christopher Lewis DeShane

Gabriella Duah

Sarah Marie Ellen Ellis-Folsom

Brianna Angelina Estrada

Derek Michael Evans

Mary Evans

Samantha M. Farone

Ethan Patrick Fiorentino

Craig Neil Frederick

Andrea Lynn Frender

Daylen Marae Greenfield

Ereen A. Guanlao

Amber R. Harra

Peter Harvill

Dustin Michael Houppert

Ike Patrick Joel Jamieson

Abigail Rose Jock

Shaun Thomas Johnston

Kitana G. Kahue-Hoo

Karmjit Kaur

Sarah R. Kilburn

Eldon Richard Kilpatrick

Kristen Elizabeth Kinne

Jordan Kottmyer

Analee Lanphear

Michael Edward Lawrence

Nicole Joy Lee

Madison E. Lesher

Steven Robert Londerville, II

Nicolas Teo Luciani

Rebecca Lugo

Melissa Sue Maitland

Jacob Liam Maloney

Sarah Alice Maphey

Alyssa Nicole Martin

Hannah Rae Martini

Jenae Ann Martinkovitch

Sebastian Alexander Mastin

Aaron Michael Michaud

Steven Jay Miller

Graceanne Simone Minnick

Jennifer Rae Moore

Curtis Lamont Mosely

Jahna Casey Mott

Maria A. Netto

Zoey I. Obert

John G. Wesley Ottinger

Allan Bermudo Pador

Teresa Michele Padron

Bryan Wayne Parker

Aaron Michael Pearson

Patricia Ryan Penree

Hilary Peppers

Grace Phelps

John Richard Phelps

Mirabella Phinney

Abraham Ferrer Quinal

Lauryn K. Quinn

Suzanna Rainbolt

Luca Eduardo Ramos

Gabrielle May Rarick

Aidan J. Reff

Jeremy Thomas Reff

Collin C. Render

Leah Nicole Rink

Olivia E. Ritz

Nicholas Robinson Robinson

Rafael C. Rondon

Christopher James Ryan

Jackie Saint-Fleur

Cortney Jeffrey Salisbury

Drew Michael Schroy

Kimberly Jeanne Smith

Sadie Nicole Smith

Nolan P. Smithers

Erica Soto

Aliza Q. Sovie

Madison E. Staples

Amy Marie Steinke

Abigail Lee Sullivan

Kayla Sutton

Mara Nicole Sutton

Grace Charlotte Swartz

Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh

Carson Truesdale

Ethan Thomas Uliano

Andrew Jay Vallance

George Wait

Mallory Elise Walker

Joseph Andrew Wargo

Lindsey Way

Shante M. Westfield

Justine Alexandria White

Madison White

Darcy Wilder

Timothy R. Williams

Eric Wills

Alexandra Montgomery Woodruff

Shania Marie Wurtz

Madison Yott

Colton Young

Williamstown

Hailey Ann Gamble

Woodville

Cassandra Michelle Forrester

Out-of-State

New Port Richey, Florida

Meaghan Boudreau

Orlando, Florida

Nayana Ololade Abisogun

California, Maryland

Martel Anthony Loomis

Durham, North Carolina

Brandon Ricardo Couch

Bayville, New Jersey

Jennifer Gabriela Ferro

Elkland, Pennsylvania

Jefferson Edward Brown

Out-of-Country

Bellevue Heights, Australia

Lachlan Thomas Rees

Griffith, Australia

William Ian Simkin

North Ryde NSW, Australia

Oscar John Middleton

Petawawa, Canada

Madison Solange Fleming

Dean’s List Spring 2020

Adams

Leah Saviera Briones-Cooper

Marlo Cook

Michelle Lourdes Kellar

Amelia Mae Lyon

Mark Richard Mason, Jr.

Nathaniel Alexander Matteson

Adrien Ilene Pacella

Mackenzie Eleanor Riordan

Megan Elizabeth Simpson

Cady Eliza Weller

Zachary Jon Widrick

Abigail Meghan Wischerath

Cassie Louise Ziegler

Adams Center

Michaela Nichole Rounds

Alexandria Bay

Paige Elaine DeRocher

Taylor Lynn Hudon

Antwerp

McKenzie Lynn Whitmore

Black River

Savanna Mia Baker

Melissa Joy Collins

Ever S. Osterhout

Lesley Anne Wood

Boonville

Cali Ann McConnell

Bronx

Chelsea Marie Ortiz

Janiah La’Sha Wiley

Brooklyn

Jahmeek Muhammad Gray

Brownville

Kailin Rose McManaman

Cape Vincent

Ivey Maria Cantwell

Janelle Ashley Carlton

Patrick Francis Knapp

Heather Marie Ludlow

Wyatt Michael Martin

Carthage

Joseph James Forney

Patricia D. Hamel

Jessica Ann Harris

Karla Louise Hoistion

Kenneth Calib Johnson

Elvira Eleonore Kemp

Hunter Joseph Loftus

Kevin Lee May

Kaylee Preski

Alicia Lee Soluri

Madison Leigh Wilson

Castorland

Gabrielle Grace Hanno

Dylan Edward Smith

Janelle Marie Valentine

Chaumont

Briel Patricia Faircloth

Chester

Janeen Cynthia Gomez

Clayton

Hayden James Barton

Hunter John Barton

Eli Robert Hall

Dawson L. Hays

Mckenzie Leigh Kuellertz

Mia Racheal Morgia

Natasha Richardson

Jessie L. Seeger

Grace A. Seybert

Madison Shammas

Copenhagen

Caleb Andrew Moser

Kelsey Allen Short

Croghan

Bryan Michael Ardison

Dana Mary Lyndaker

Brianna Joy Oneill

Dexter

Samuel G. Bettinger

Shawna Lynn Bush

Rylee L. Ganter

Reece Phillip Modlin

Nicholas R. Moore

Tanya M. Pew

Brendon Murphy Scordo

Autumn Nicole Spencer

Michalina Jane Weishew

Ellisburg

John Daniel Cobb

Evans Mills

Diana Ramos Barajas

Makenzy Loren Borowski

Mackenzie E. Doxtater

Jodie Lynn Ewing

Nelly Alejandra Farias

Brooke Marie French

Logan Connor Fuller

Jayden Daniel Henhawk

Nicholas O. Perkins

Bryce Douglas Quintin

Clay Dalton Reagon

Viviana Marcel Ruiz

Vanessa Trujillo

Felts Mills

Blair Thomas Garrett

Abigail Cleora Hermanowski

Flushing

Henry Chen

Fort Drum

Thomas J. Albright

Rudolf Burgherr, III

Marcelo Efrain Castillo

Curtis James Cline

Alexandra Ryann Crawford

Jayde Elizabeth Dennis

Amy Katelyn Drake

Sheena Lana Harmon

Juana Nicole Hull

Jamila Latoya Martin

Nina C. Rodriguez

Heather Michelle Stribling

Glen Park

Victoria Alexandra Mackey

Glenfield

Larry Walter Mellnitz

Joshua Scott Newman

Gouverneur

Victoria Lucas

Hammond

Crystal L. Johnson

Harrisville

Mary Michelle Bresett

Holbrook

Nicole P. Zafarana

Kirkwood

Alexis Akulis

Lacona

Brian Sickler

LaFargeville

Sarah Mary Johnson

Thomas Angus Kelly

Mellisa Mana Russell

Lake Placid

Cheynne Marie Youngs

Lisbon

Connor S. Ramsey

Liverpool

Keynnis Diaz

Lowville

Rachel Germaine Albunduqee

Harper C. Barrett

Alyssa Rae Hamburg

Kiersten Rebecca Hancock

Ashton Sue Houppert

Nola Tyne Pominville

Victoria Marie Ryan

Alyssa J. Spence

Manuel Jorge Viveiros

Skyler Reed Wadsworth

Erin Wanda Ward

Maria J. Young

Mannsville

Autumn Nicole Harris

Johnna M. Perry

Martinsburg

Marissa Lyn Forney

Massena

Mikenna Merry

Mexico

Aliza Beth-Ann Deasy

Natural Bridge

Emily Rae Faulk

Terry Lewis Fisher

Taylor Leann Johnson

Ogdensburg

Jaylene May Dawley

Chelsey Rae Raven

Philadelphia

Sofia Roberta Belles

Caitlyn Renee Dean

Seth Edwin Fikes

Pulaski

Heather Beth Gage

Allison Renee Johnson

Garrett Lawton

Shelby Morgan Miller

Olivia M. Sheldon

Tayla M. Smith

Corey Richard Whitaker

Redwood

Winter Mabel Sears

Richland

Christina Anne Burns

Rodman

Dana Elizabeth Mae Cowles

Caitlin Ann-Sherrier Grove-Rose

Rosedale

Jeffrey Anthony Lloyd, Jr.

Sackets Harbor

Niklas Brazie

Mikayla Hupko

Katherine Louise Knicely

Sara Elizet Peters

Elizabeth Lorraine Robinson

Theresa

Shyla M. Bachmann

Brooke Christine Booth

Randi Lynn Davis

Kristin Anne Eggleston

Nicholas Patrick Goldsmith

Amelia K. McCrum

Cayla Gean Rector

Jennifer Choi Silsby

Andrea Lynn Wright

Three Mile Bay

Katelyn Jane Mellen

Watertown

Naomi Adejoye

Issa Alzouma

Stephen Lee Babcock, II

Richard Allen Bourne

Andrew Tomas Brislan

Natalie Alexis Cole

Lexy Lynn Collette

Chelsea Nicole Coss

Nicholas Joseph Drouse

Josephine Mariah Elie

Courtney Deleah Farr

Maggie Adora Fredenburg

Ryan Michael-Carter Gallo

Nathaniel Robert Greene

Michael Anthony Hall

Dylan James Harra

Christopher Lewis Harvey

Jordyn Lynn Hatch

Katlin Marie Hayden

Alicia Henion

Julie Anne Hoistion

Joshua David Horton

Darrius Mikal Houston

Dylan M. Hudon

Kasandra Leahanna Keene

Samuel Hunter Kindberg

Mason D. Knapp

Jarrod Robert Kolb

Dominic Allen Konop

Samantha Mae Lawrence

Andrea Marie Lettiere

Zewen Li

Scott Allen Lowry

Nicholas A. Mallette

Lila Elizabeth McIntyre

John Paul Millard

Bobbie Jo Monaghan

Alexandra Kelly Mott

Christian Paul Mott

Rustin Barry Owen

Makenna Leigh Reardon

Donald Robbins

Samuel Ray Robinson

Robyn Christine Scraper

Taniamarcina Sharonella Smith

Spencer Ryan Tibbles

Tricia Maryellen Vancamp

Clarrisa Warrington

Nicole L. Wise

Out-of-State

Rockledge, Florida

Ayla M. Chase

Dahlonega, Georgia

Baylee E. Fust

Mckinney, Texas

Karl Montgomery Sieberns

LATEST STORIES: