Jefferson Community College has named students to the 2020 Spring Semester President’s and Dean’s Lists

WATERTOWN, N.Y. (WWTI) – Jefferson Community College (JCC) has named the following students to the 2020 Spring Semester President’s and Dean’s Lists.
The students named to the President’s List earned a grade point average of 3.6 to 4.0 out of a possible 4.0. The students named to the Dean’s List earned a grade point average of 3.2 to 3.59 out of a possible 4.0.
Congratulations to these JCC students!
President’s List Spring 2020
Adams
Courtney Renee Ackerman
Ryan Jacob Blevins
Mia N. Buckingham
Elizabeth S. Crowley
Payton Olivea Elmer
Andrew Lee Estal
Amanda Marie Harvey
Kaylee R. Haynes
Nicholas Christopher Henry
Sydney Faith Hess
Mikayla June Kelley
Michaela May Kline
Lynda Elaine Lohrmann
Kaitlyn Margaret Mesler
Noah Steven Newton
Gabriel Paige
Sydnie B. Plamondon
Nimue Rimiller
Kindrie Rosemarie Roy
Breanna May Scofield
Mitchell Martin Scoville
Logan Simpson
Adams Center
Hanna May Ambrose
Stephanie Leigh Bolton
Megan Burnham
Emily G. Burns
Garrett John David Frezzo
Jacob D. Hess
Logan Ann Laisdell
Sharon D. Lang
Hanna Rhea Neukirch
Madison Anne Neukirch
Olivia Gwen Patterson
Megan Lee Rice
Crystal Dawn Rivers
Megan S. Whitley
Holly Victoria Young
Spencer J. Zeltmann
Alexandria Bay
Lindsey M. Bradley
Susie Q Ann Erck
Grace C. Goerger
Taydan Ann Jeffers
Michelle Nicole Newberry
Dylan O’Connor
Katie Jane Ryan
Serena Soldani
Claudia Jalaine Stone
Cristofer Josue Tidd
Emilie M. Walti
Makayla Louise Witt
Antwerp
Starla Reese Bates
Karlee Beth Call
Diana Lou Delaney
Sherry Marie Harmer
William Kennith Moore, III
Adrian Lee Simmons
Melissa Stephens
Black River
Abbigail H. Bloom
Rebekka Lynn Fifield
Christopher Garbutt
Kane Ethan Gravelle
Cynthia Marie Hamilton
Jeannette V. Oliveau
Crystal Marie Soper
Larissa F. Wiltse
Boonville
Hannah Willow Rowsell Jacobs
Brier Hill
Alyson Britney Crosby
Brooklyn
Karlasia Clarisse Grant
Brownville
Madison Christine Cloonan
Mikaila E. Guill
Jacob Mark Heller
Matthew James McManaman
Zachary T. Miller
Kyle Robert Nichols
Calcium
Prabin Rana Bhat
Jacob Matthew Biggs Bier
Alyssa Cox
Anthony Michael Demarco
Emma Catherine Garnsey
Victoria Green
Breanna Elizabeth Knapp
Abdul Qader Sharifi
Cape Vincent
Melissa Goetz
Sarah M. Lockwood
Isabelle Selina Rodriguez
Emma Turcotte
Carthage
Katie Louise Augustine
Adalee Bamberg
Hannah D. Boshart
Rhiannon M. Burto
Alyana Contant
Celeste Rose Cook
Hallie Elizabeth Davis
Gregory A. Downey
Loren Anne Fontaine
Jon Thomas Hardy
Benjamin Daniel James
Joseph J. Johnston
Ashley Rebecca Lapp
Samantha M. Laursen-Carr
Rikki Meyer
Jammie Renee Minaya
Sonne Elise Ortiz
Monica Nicole Reed
Jaymee Lee Reynolds
Nicole Rae Roulston
Amanda Marie Salisbury
Sally C. Sanders
Madison Lee Scott
Jacob C. Sova
Citlalli Toledo
Emma Zehr
Castorland
Kirstin M. Moshier
Tanner J. Taylor
Amber Nicole Turck
Cayuga
Mackenzie Chase
Center Moriches
Sheila Beth Semander
Chaumont
Kody Lee Beach
Jacob Francis Bombard
Patrick Francis Codd, III
Brandon Freeman
Aniyah E. Henderson
Olivia Ososkalo
Jaycee Marie Paige
Ryan E. Peters
Siera Robbins
Graham Duggan Rowland
Camille V. Stevenson
Molly Timmerman
Rikki D. Wallace
Clayton
Shannon Nicole Corbett
Kelsy A. Dennie
Abigayle Carolina Dippel
Grace Anne Knapp
Amanda Lynn Matthews
Jillesa Gail Morrow
Italia Marie Rios
Behare Taylor
Constableville
Lydia Ellen Metzler
Copenhagen
Olivia Catherine Aubin
Samantha Anne Aubin
Shannon M. Aubin
Johnathan James Fitzpatrick
Kylie Ann Guyette
Kanoelani Paredes
Alec K. Rich
Lukas Isaac Sullivan
Aaron Liam Tan-Alberto
Sarah Marie Wilder
Ashley Nicole Young
Croghan
Macie A. Brouty
Deferiet
Carson Bruner
Paige K. Schneider
Dexter
Leylani M. Bastardo
Kimberly Lynn Call
Kelsey P. Case
Shaun David Cuddeback
Averi Elizabeth Fields
Erin Makenzie Jones
Patrick James Koelmel
Madison P. Longamore
Zachary T. Longamore
Joseph Michael Machia
Brooke Alecta Mahon
Alivia Faith Natali
Autumn Marie Niswonger
Giovanni Orcesi
Sidnee Rae Parisian
Hannah Elizabeth Reinhardt
Luke Albert Romano
Mackenzie Anne Rust
Tyler Benjamin Scordo
Chloe Marcela Ward
Dolgeville
Katelyn Robotham
Ellisburg
Madison Grace Dillenback
Helina Disbro
Madison Leigh Gordinier
Evans Mills
Anthony John Barker
Madison Nicole Canell
Ashley Brit Fischer
Emma Kate Fullmer
Nicholas Gillespie
Liam James Grill
Matthew James Hooley
Ryan Daniel Jensen
Sierra Jordan LaClair
Keegan Larive
David K. Martin
Indigo J.F. Pfeffer
Nadiuska Blamir Ramos
Alexi Ann Reichel
Kaitlyn Roome
Dylan Christopher Thomas
Calette M. Vazquez
Antonio S. Wilson
Ashley Ruth Ann Wolbersen
Felts Mills
Sarah Kathrine Greene
Fort Drum
Sara J. Allen
Eva Holly Jane Brower
Rachel Marie Caylor
Trinnity M. Colon
Amanda Marie Crofutt
Tayvia R. Dority
Zayin S. Fredrickson
Tammy L. Hyden
Joddy I. Kyota
Jordan Eric Lavengood
Cynthia A. Leedy
Lindsay Anne McGaha
Mariecheliz Mendez
Tatiana Njamen-Sayep
Evonne Nyarko
Miranda Brooke Peary
Jennifer Lynn Richardson
Lordess Lauren Signil
Angel Anne Nato Solar
Kelly Wesley
Kylie Madison Wilson
Fulton
Bree Lynne Farina
Glenfield
Brooke Catherine Everson
Chase Edward Lyndaker
Gouverneur
Mackenzie Lynn Adle
Alexis G. Currier
Joette Hentz
James T. Liscum
Shea-Marie Mussaw
Great Bend
Emma E. Huddlestun
Alexandra Rosalynn Steele
Greig
Nikol Marie Turner
Hammond
Alice LaMay Braglin
Erica Jean Dixon
Hailey Ann Johnston
Amanda Grace Pease
Colin J. Pease
Colman Daniel Pease
Jessica Ann Pease
Spencer William Pease
Harrisville
Jacob Timothy Goldthrite
Maddie Lynn Hall
Tori Lynn LaParr
Abigail Marie LaPlatney
Trenton Sullivan
Henderson
Cote Alan Dupuis
Jordan A. Flagg
Alicia Rose Shepard
Abagail Ann Tamblin
Claire M. Zumbach
Lacona
James Daniel Decker
Sean P. Hennigan
LaFargeville
Macey Margaret Delosh
Cara Lea Dominie
Ashley D. Hyde
Isahic Dylon McGraw
Jada Marie Moore
Melanie S. Morin
Parker Stephen Morse
Owen G. Parliament
Elizabeth Jean Robbins
Isabella Concetta Soluri
Paige Elizabeth Thompson
Kennedy J. Vergin
Little Falls
Rachael Amber Ann Robson
Lorraine
Madeline River Stowell
Lowville
Emily Jayne Beck
Addiley T. Cathey
Jeremy Dening
Rachel Lynn Finnegan
Andrea Nichole Hellinger
Trevor Daniel Lehman
Isaiah A. Matteson
Sean Ryan McCann
Jenna Kathryn Ortlieb
Ryan E. Reed
James Louis Sturtze
Alex Patrick Thomas
Brett William Tiffany
Storm Alexis Turck
Kristy Marie Vance
Rebekah Elizabeth Widrick
Tamara Lee Widrick
Nolan Ryan Yancey
Bailey Joyce Zicari
Lyons Falls
Keegan M. Poste
Mannsville
Jenna M. Canipe
Grace Elizabeth Gehrke
Joshua James Jacobson
Cassandra Grace Johnson
Holly Marie Johnston
Caleb Jason Landry
Eden Faye Vaughn
Emma Rae Vaughn
Massena
Taylor Dubois
Skyler Dee Trumble
Natural Bridge
Sarah Beth Graham
Kiannah Sadler
New York
Claudia Tejada Mendez
Norfolk
Maddison Michelle Sochia
Ogdensburg
Jaxen Turner LaPiene
Oswego
Derek William Cuyler
Jennifer Lynn Maxam
Katelyn Elizabeth Wise
Philadelphia
Miranda L. Bert-Brown
Corey David Bowhall
Polina Yurievna Horkava
Lucero Jones-Ortiz
Joseph J. Martin
Megan Lynn Payne
Jessica Riley
Jessica Taylor
William Jack Taylor, Jr.
Joshua C. VanBrocklin
Abigail Marie Welch
Plattsburgh
Carson James Carpenter
Lindsey Marie LaMarche
Plessis
Athena Patricia Green
Pulaski
Jordan Elizabeth Cleveland
Kara Croft
Joshua M. Kachurak
Noah Ashton Smith
Carla M.G. Soules
Beth Tarbell
Redfield
Marley Jane Yerdon
Redwood
Kelsey Maree Cullen
Blake Joseph Hunter
Kailee M. Knight
Shawn Louis Mason
Kayla Marie Side
Richland
Joel D. Miller
Rodman
Bryce Edward Levac
Sydney Alice Mayne
Kylie Shea Moulton
Dalton J. Perry
James S. Wheller
Sackets Harbor
Claudia Marie Brodeur
Jonathan Andrew Brown
Elise Hockey
Alison Mae Larkin
Mary Kathleen Murphy
Natalia Ososkalo
Jesse Stevenson
Alan Michael Wilson
Ashley E. Wilson
Salamanca
Tiffany Renee-Ellen Nary
Sandy Creek
Kolby Hunter Banach
Madison M. Brown
Jadyn Gabriele Mullin
Kennedy Sullivan
Star Lake
Wanda Jean Bush
Theresa
Cara Aguirre
Nolan Z. Drake
Mikayla A. Estrada
Madison E. Gibbs
Allison Elizabeth Lange
Robert Douglas Mangas
Kaden S. McConnell
Kelsey Michael McIntyre
Aaron Jacob Poe
Eric James Stewart
Theo Q. Tsuji
Tiffany Leighann Varin
Tori Amber Wilcox
Rylie J. Willix
Mason Lee Yagel
Three Mile Bay
Ryan A. Aubertine
Turin
Dawson William Kiser
Elizabeth W. McGuire
Watertown
Gina Christiana Alteri
Drew C. Autote
Seth Daniel Bacher
Alyssa Dawn Barrett
Kelsey A. Bedford
Cody Lincoln Benham
Gregg Alan Bentz
Tricia Jean Beutel
Lucinda Maria Branch
Cody Allen Bresette
Madison A. Brinker
Dana Suzanne Buckingham
Duyen Bui
Lynnea Evangeline Calender
Cassandra Ann Cannan
Carly Erica Catanzaro
Hoi Lam Chan
Wilson Chan
Nicholas Allen Chapman
Alexis Charlton
Roberta Lynne Chavez
Brianna C. Chest
Jenna M. Christopher
Angela Clinkscales
Miranda E. Condit
Justyce Jerimiah Countryman
Soraya Lee Crim
Nicholas Joseph Dano
Katelyn E. Decker
Haley Marie Delsanto
Yakov Denishchich
Keyan Lee Deom
Christopher Lewis DeShane
Gabriella Duah
Sarah Marie Ellen Ellis-Folsom
Brianna Angelina Estrada
Derek Michael Evans
Mary Evans
Samantha M. Farone
Ethan Patrick Fiorentino
Craig Neil Frederick
Andrea Lynn Frender
Daylen Marae Greenfield
Ereen A. Guanlao
Amber R. Harra
Peter Harvill
Dustin Michael Houppert
Ike Patrick Joel Jamieson
Abigail Rose Jock
Shaun Thomas Johnston
Kitana G. Kahue-Hoo
Karmjit Kaur
Sarah R. Kilburn
Eldon Richard Kilpatrick
Kristen Elizabeth Kinne
Jordan Kottmyer
Analee Lanphear
Michael Edward Lawrence
Nicole Joy Lee
Madison E. Lesher
Steven Robert Londerville, II
Nicolas Teo Luciani
Rebecca Lugo
Melissa Sue Maitland
Jacob Liam Maloney
Sarah Alice Maphey
Alyssa Nicole Martin
Hannah Rae Martini
Jenae Ann Martinkovitch
Sebastian Alexander Mastin
Aaron Michael Michaud
Steven Jay Miller
Graceanne Simone Minnick
Jennifer Rae Moore
Curtis Lamont Mosely
Jahna Casey Mott
Maria A. Netto
Zoey I. Obert
John G. Wesley Ottinger
Allan Bermudo Pador
Teresa Michele Padron
Bryan Wayne Parker
Aaron Michael Pearson
Patricia Ryan Penree
Hilary Peppers
Grace Phelps
John Richard Phelps
Mirabella Phinney
Abraham Ferrer Quinal
Lauryn K. Quinn
Suzanna Rainbolt
Luca Eduardo Ramos
Gabrielle May Rarick
Aidan J. Reff
Jeremy Thomas Reff
Collin C. Render
Leah Nicole Rink
Olivia E. Ritz
Nicholas Robinson Robinson
Rafael C. Rondon
Christopher James Ryan
Jackie Saint-Fleur
Cortney Jeffrey Salisbury
Drew Michael Schroy
Kimberly Jeanne Smith
Sadie Nicole Smith
Nolan P. Smithers
Erica Soto
Aliza Q. Sovie
Madison E. Staples
Amy Marie Steinke
Abigail Lee Sullivan
Kayla Sutton
Mara Nicole Sutton
Grace Charlotte Swartz
Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh
Carson Truesdale
Ethan Thomas Uliano
Andrew Jay Vallance
George Wait
Mallory Elise Walker
Joseph Andrew Wargo
Lindsey Way
Shante M. Westfield
Justine Alexandria White
Madison White
Darcy Wilder
Timothy R. Williams
Eric Wills
Alexandra Montgomery Woodruff
Shania Marie Wurtz
Madison Yott
Colton Young
Williamstown
Hailey Ann Gamble
Woodville
Cassandra Michelle Forrester
Out-of-State
New Port Richey, Florida
Meaghan Boudreau
Orlando, Florida
Nayana Ololade Abisogun
California, Maryland
Martel Anthony Loomis
Durham, North Carolina
Brandon Ricardo Couch
Bayville, New Jersey
Jennifer Gabriela Ferro
Elkland, Pennsylvania
Jefferson Edward Brown
Out-of-Country
Bellevue Heights, Australia
Lachlan Thomas Rees
Griffith, Australia
William Ian Simkin
North Ryde NSW, Australia
Oscar John Middleton
Petawawa, Canada
Madison Solange Fleming
Dean’s List Spring 2020
Adams
Leah Saviera Briones-Cooper
Marlo Cook
Michelle Lourdes Kellar
Amelia Mae Lyon
Mark Richard Mason, Jr.
Nathaniel Alexander Matteson
Adrien Ilene Pacella
Mackenzie Eleanor Riordan
Megan Elizabeth Simpson
Cady Eliza Weller
Zachary Jon Widrick
Abigail Meghan Wischerath
Cassie Louise Ziegler
Adams Center
Michaela Nichole Rounds
Alexandria Bay
Paige Elaine DeRocher
Taylor Lynn Hudon
Antwerp
McKenzie Lynn Whitmore
Black River
Savanna Mia Baker
Melissa Joy Collins
Ever S. Osterhout
Lesley Anne Wood
Boonville
Cali Ann McConnell
Bronx
Chelsea Marie Ortiz
Janiah La’Sha Wiley
Brooklyn
Jahmeek Muhammad Gray
Brownville
Kailin Rose McManaman
Cape Vincent
Ivey Maria Cantwell
Janelle Ashley Carlton
Patrick Francis Knapp
Heather Marie Ludlow
Wyatt Michael Martin
Carthage
Joseph James Forney
Patricia D. Hamel
Jessica Ann Harris
Karla Louise Hoistion
Kenneth Calib Johnson
Elvira Eleonore Kemp
Hunter Joseph Loftus
Kevin Lee May
Kaylee Preski
Alicia Lee Soluri
Madison Leigh Wilson
Castorland
Gabrielle Grace Hanno
Dylan Edward Smith
Janelle Marie Valentine
Chaumont
Briel Patricia Faircloth
Chester
Janeen Cynthia Gomez
Clayton
Hayden James Barton
Hunter John Barton
Eli Robert Hall
Dawson L. Hays
Mckenzie Leigh Kuellertz
Mia Racheal Morgia
Natasha Richardson
Jessie L. Seeger
Grace A. Seybert
Madison Shammas
Copenhagen
Caleb Andrew Moser
Kelsey Allen Short
Croghan
Bryan Michael Ardison
Dana Mary Lyndaker
Brianna Joy Oneill
Dexter
Samuel G. Bettinger
Shawna Lynn Bush
Rylee L. Ganter
Reece Phillip Modlin
Nicholas R. Moore
Tanya M. Pew
Brendon Murphy Scordo
Autumn Nicole Spencer
Michalina Jane Weishew
Ellisburg
John Daniel Cobb
Evans Mills
Diana Ramos Barajas
Makenzy Loren Borowski
Mackenzie E. Doxtater
Jodie Lynn Ewing
Nelly Alejandra Farias
Brooke Marie French
Logan Connor Fuller
Jayden Daniel Henhawk
Nicholas O. Perkins
Bryce Douglas Quintin
Clay Dalton Reagon
Viviana Marcel Ruiz
Vanessa Trujillo
Felts Mills
Blair Thomas Garrett
Abigail Cleora Hermanowski
Flushing
Henry Chen
Fort Drum
Thomas J. Albright
Rudolf Burgherr, III
Marcelo Efrain Castillo
Curtis James Cline
Alexandra Ryann Crawford
Jayde Elizabeth Dennis
Amy Katelyn Drake
Sheena Lana Harmon
Juana Nicole Hull
Jamila Latoya Martin
Nina C. Rodriguez
Heather Michelle Stribling
Glen Park
Victoria Alexandra Mackey
Glenfield
Larry Walter Mellnitz
Joshua Scott Newman
Gouverneur
Victoria Lucas
Hammond
Crystal L. Johnson
Harrisville
Mary Michelle Bresett
Holbrook
Nicole P. Zafarana
Kirkwood
Alexis Akulis
Lacona
Brian Sickler
LaFargeville
Sarah Mary Johnson
Thomas Angus Kelly
Mellisa Mana Russell
Lake Placid
Cheynne Marie Youngs
Lisbon
Connor S. Ramsey
Liverpool
Keynnis Diaz
Lowville
Rachel Germaine Albunduqee
Harper C. Barrett
Alyssa Rae Hamburg
Kiersten Rebecca Hancock
Ashton Sue Houppert
Nola Tyne Pominville
Victoria Marie Ryan
Alyssa J. Spence
Manuel Jorge Viveiros
Skyler Reed Wadsworth
Erin Wanda Ward
Maria J. Young
Mannsville
Autumn Nicole Harris
Johnna M. Perry
Martinsburg
Marissa Lyn Forney
Massena
Mikenna Merry
Mexico
Aliza Beth-Ann Deasy
Natural Bridge
Emily Rae Faulk
Terry Lewis Fisher
Taylor Leann Johnson
Ogdensburg
Jaylene May Dawley
Chelsey Rae Raven
Philadelphia
Sofia Roberta Belles
Caitlyn Renee Dean
Seth Edwin Fikes
Pulaski
Heather Beth Gage
Allison Renee Johnson
Garrett Lawton
Shelby Morgan Miller
Olivia M. Sheldon
Tayla M. Smith
Corey Richard Whitaker
Redwood
Winter Mabel Sears
Richland
Christina Anne Burns
Rodman
Dana Elizabeth Mae Cowles
Caitlin Ann-Sherrier Grove-Rose
Rosedale
Jeffrey Anthony Lloyd, Jr.
Sackets Harbor
Niklas Brazie
Mikayla Hupko
Katherine Louise Knicely
Sara Elizet Peters
Elizabeth Lorraine Robinson
Theresa
Shyla M. Bachmann
Brooke Christine Booth
Randi Lynn Davis
Kristin Anne Eggleston
Nicholas Patrick Goldsmith
Amelia K. McCrum
Cayla Gean Rector
Jennifer Choi Silsby
Andrea Lynn Wright
Three Mile Bay
Katelyn Jane Mellen
Watertown
Naomi Adejoye
Issa Alzouma
Stephen Lee Babcock, II
Richard Allen Bourne
Andrew Tomas Brislan
Natalie Alexis Cole
Lexy Lynn Collette
Chelsea Nicole Coss
Nicholas Joseph Drouse
Josephine Mariah Elie
Courtney Deleah Farr
Maggie Adora Fredenburg
Ryan Michael-Carter Gallo
Nathaniel Robert Greene
Michael Anthony Hall
Dylan James Harra
Christopher Lewis Harvey
Jordyn Lynn Hatch
Katlin Marie Hayden
Alicia Henion
Julie Anne Hoistion
Joshua David Horton
Darrius Mikal Houston
Dylan M. Hudon
Kasandra Leahanna Keene
Samuel Hunter Kindberg
Mason D. Knapp
Jarrod Robert Kolb
Dominic Allen Konop
Samantha Mae Lawrence
Andrea Marie Lettiere
Zewen Li
Scott Allen Lowry
Nicholas A. Mallette
Lila Elizabeth McIntyre
John Paul Millard
Bobbie Jo Monaghan
Alexandra Kelly Mott
Christian Paul Mott
Rustin Barry Owen
Makenna Leigh Reardon
Donald Robbins
Samuel Ray Robinson
Robyn Christine Scraper
Taniamarcina Sharonella Smith
Spencer Ryan Tibbles
Tricia Maryellen Vancamp
Clarrisa Warrington
Nicole L. Wise
Out-of-State
Rockledge, Florida
Ayla M. Chase
Dahlonega, Georgia
Baylee E. Fust
Mckinney, Texas
Karl Montgomery Sieberns
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