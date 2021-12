ALBANY, N.Y. (NEWS10)- Hannaford has notified customers of a recall for certain Fresh Express Salads. Fresh Express told Hannaford the salads could be contaminated with listeria, according to an email from Hannaford.

Hannaford is warning customers not to eat the salads and said they can be returned for a full refund.

Fresh Express Salads recalled products

UPC #7127927100 Fresh Express Baby Salad Spinach (5 oz)

Item #232070 Fresh Express Flat Spinach (8 oz)

UPC #7127913204, Item #402900 Fresh Express Chopped Asian Salad Kit (11.7 oz)

UPC #7127930202, Item #369920 Fresh Express Chipotle Cheddar Chopped Kit (11.35 oz)

UPC #7127930604, Item #137730 Fresh Express Chopped Pomegranate Salad Kit (10.30 oz)

UPC #7127930910, Item #686560 Fresh Express Chopped Poppyseed Salad Kit (13 oz)

UPC #7127930911, Item #686610 Fresh Express Sunflower Crisp Chopped Kit (10.70 oz)

UPC #7127930906, Item #137510 Fresh Express Chopped Kale Salad Kit (11.8 oz)

UPC #7127930605, Item #885230 Fresh Express Thai ‘N’ Cashews Chopped Salad (11.7 oz)

UPC #7127930924, Item #700770 Fresh Express Twisted Avocado Caesar Chopped Salad (9.7 oz)

UPC #7127930921, Item #701130 Fresh Express Twisted Greek Caesar Chopped Salad (9.03 oz)

UPC #7127930922, Item #700750 Fresh Express Twisted Asian Caesar Chopped Salad (9.6 oz)

UPC #7127930923, Item #700480 Fresh Express Veggie Medleys Farmer’s Garden (9 oz)

UPC #7127928102, Item #036980 Fresh Express Shredded Lettuce (8 oz)

UPC #7127915101, Item #231840 Fresh Express Garden Salad (12 oz)

UPC #7127910302, Item #299610 Fresh Express Sweet & Crunchy Tender Leaf Blends (5 oz)

UPC #7127927118, Item #037110 Fresh Express Sweet Butter Lettuce (6 oz)

UPC #7127922103, Item #245350 Fresh Express Bacon & Blue Cheese Chopped Salad Kit (10.7 oz)

UPC #7127930606, Item #885290 Fresh Express Southwest Salad Kit (11.5 oz)

UPC #7127930602, Item #370080 Fresh Express Chopped Kit Caesar Salad (10.4 oz)

UPC #7127930919, Item #838740 Location: Produce – Prepared Salads

For more information, Hannaford said to contact your local store or their customer relations department at 1-800-213-9040.