JCC announces 2019 fall graduates

Jefferson Community College will hold its Fall Commencement Ceremony on Thursday, December 19, 2019 at 6:00 p.m. in the McVean Center Gymnasium. As of December 17, 2019 Jefferson will award 178 degrees and/or certificates to 174 students. Below is a list of students who are December 2019 candidates for graduation. Those with (#) following their names will be receiving two diplomas and/or certificates (CERT).

Associate Degree and Certificate Recipients

Adams

John Winfield Cobb – A.A.S. Individual Studies

Brandie Rae Kline – A.A.S. Nursing

Theresa Margaret Pratt – A.S. Accounting

Casey Lee Stevens – A.A. Humanities and Social Sciences

Natalie Eileen Tucker – A.A. Humanities and Social Sciences



Adams Center

Stephanie Leigh Bolton – A.A.S. Individual Studies

Tarick B. Clemons – A.A. Humanities and Social Sciences

Makaila Leigh Houghton – A.A.S. Nursing

Heidi Lynn O’Brien – A.A.S. Nursing



Alexandria Bay

Emma Anne Kearns – A.S. Physical Education



Antwerp

Makaela Corinne Sloan – A.S. Individual Studies



Baldwinsville

Nanette Marie Thibado – A.A.S. Nursing



Beaver Falls

Joshua Brian Olmstead – A.A. Individual Studies

Black River

Aaron Scott Cheeseman – A.S. Business Administration

Griffin Stephen DeForest – A.A.S. Early Childhood

Sarah Anne Jones – A.A. Humanities and Social Sciences

Shykim McMullen – A.A. Humanities and Social Sciences



Calcium

Marisa Clair Domeyer – A.S. Criminal Justice

Jeffrey Shaw Martin – A.S. Human Services

Freshta Sharifi – A.S. Business Administration



Cape Vincent

Karley Theresa Mason – A.S. Business Administration



Carthage

Alyssa Marie Aza – A.A.S. Nursing

Jessica Bailey (#) – A.A.S. Chemical Dependency and A.S. Human Services

Danny R. Bearley – A.A. Humanities and Social Sciences

Casey Marie Burns – A.A.S. Business Administration

Benjamin Paul Decker – A.A.S. Individual Studies

Rodrick Winston Groce – A.A.S. Individual Studies

Elexys Desiree Larson – A.A.S. Early Childhood

Daria Elizabeth Mahan – A.A. Humanities and Social Sciences

Nataley L. Richardson – A.A.S. Nursing

Haley Nicole Rucker – A.A.S. Nursing

Patricia L. Waldner – A.A.S. Individual Studies



Castorland

Asia Maria Compton – A.A. Humanities and Social Sciences

Adam Gordon Peters – A.S. Mathematics and Science – Science

Andrew Roes – A.S. Criminal Justice



Chaumont

Siera Robbins – A.S. Physical Education



Clayton

Lisa Marie Briles – A.A.S. Paralegal

Keira Lynne Cipullo – A.A.S. Early Childhood

Sarah Marie Putnam – A.S. Early Childhood



Constableville

Dawson William Kiser – A.S. Individual Studies



Copenhagen

Amber Lynn Bancroft – A.S. Human Services

Alexandra Nicole Greene – A.A. Humanities and Social Sciences

Lukas Isaac Sullivan – A.A. Humanities and Social Sciences

James Donald Uhlinger, III – A.A. Childhood Education

Croghan

Molly Jo Martin – A.A.S. Hospitality and Tourism – Hotel & Restaurant Management



Dexter

Julia Christine Gilfillan – A.S. Criminal Justice

Kennedy Alexis Thruston – A.A.S. Chemical Dependency

Andrew John Van Houten – A.S. Business Administration

Katelyn Mae Williams – A.S. Mathematics and Science – Science



Evans Mills

Khyeshia Burrell – A.A.S. Individual Studies

Charlotte Marie Hicks – A.S. Human Services

Javier Jimenez – A.A. Humanities and Social Sciences

Brittney Lynn McClain – A.S. Individual Studies

Faiza Lynda Ouedraogo – A.S. Accounting

Miranda Phillips – A.A. Humanities and Social Sciences

Adriana Pinzon-Malaver – A.A.S. Office Technologies – Medical

Nicholas M. Robinson – A.A.S. Agri-Business

Nadra Latoya Whyte-Robinson – A.S. Human Services



Felts Mills

Abigail Cleora Hermanowski – A.S. Mathematics and Science – Allied Health & Biological Sciences

Fort Drum

Megan Ashley Aguilar – A.A.S. Nursing

Jasmin De La Garza – A.S. Criminal Justice

Takemia Kelly – A.A.S. Business Administration

Brittany Marie Lapointe – A.A.S. Business Administration

Pamela Lindsay – A.A.S. Paralegal

Marcus Dwayne Nicholson – A.S. Homeland Security



Glen Park

Marci Lynn Jones – A.S. Business Administration

Helen Inez Witham Washer – A.A.S. Office Technologies – Medical



Glenfield

Austin Michael Newman – A.A.S. Individual Studies



Gouverneur

Gerie Lynn Palmer – A.A. Psychology

Diane Marie Toppin – A.A.S. Early Childhood



Hammond

Peter Pease – A.S. Individual Studies

Mason Joseph Rogers – A.A.S. Hospitality and Tourism – Hotel & Restaurant Management

Hempstead

Prince Conteh – A.A. Individual Studies

Henderson

Alyssa Vivian Maria Nappi – A.S. Human Services



Lacona

David Michael Hennigan – A.S. Mathematics



LaFargeville

Meghann Gough Black – A.A.S. Nursing

Emily Grace Ford – A.A.S. Office Technologies – Medical

Sarah Ellen Lindsay (#) – A.S. Human Services and A.S. Criminal Justice

Kyleigh Marie Storozow – A.A.S. Individual Studies

Alexandra Jo Williams – A.S. Individual Studies



Liverpool

Shannon Rae Leija – A.A.S. Individual Studies



Lorraine

Karlee Rae Wood – A.A. Psychology



Lowville

Karla A. Searl – A.A.S. Individual Studies



Lyons Falls

Esther K. Kilbourn – A.A.S. Office Technologies – Administrative Assistant



Mount Vernon

Tehya Elexis Johnson – A.S. Human Services



Natural Bridge

Austin Joseph Faulk – A.S. Criminal Justice



New York

Syble Nia Napier – A.S. Individual Studies



North Syracuse

Tyler Joseph Arel – A.S. Criminal Justice



Ogdensburg

Shane Michael Moyer – A.S. Business Administration

Kara Jo Willard – A.A.S. Chemical Dependency



Orwell

Margaret Ellen Blodgett – A.A.S. Individual Studies

Philadelphia

Kollin James Hardy – A.S. Business Administration

Michael Lee Harris – A.A.S. Business Administration

Daniel James Hutchison – A.A.S. Fire Protection Technology

Emily Marie Lapp – A.A.S. Zoo Technology

Rachel K. Martin – A.S. Business Administration

Lenaira Marie Montalvo Santiago – A.A. Humanities and Social Sciences



Phoenix

Kyle James Creamer – A.A. Humanities and Social Sciences



Pierrepont Manor

Lynette Rose Case – A.A. Humanities and Social Sciences



Pulaski

Allison M. Burrows – A.S. Accounting



Redwood

Kayla Marie Side – A.S. Mathematics and Science – Science



Richland

Kristina M. Miller – A.A.S. Chemical Dependency

Alex VanRy – A.A. Humanities and Social Sciences



Rodman

Kallie Anna Burnash – A.A.S. Business Administration



Sackets Harbor

Trevor M. Blackford – A.S. Business Administration

John Milton Dintelmann – A.A.S. Fire Protection Technology

Jennifer E. Van Ness – A.S. Human Services



Seneca Falls

Kelly Thompson – A.A.S. Zoo Technology



Theresa

Alicia Nicole Albro – A.A.S. Business Administration

Riley Elizabeth Catlin – A.S. Human Services

Rachel Anne Filkins – A.S. Homeland Security

Miranda Dawn Schell – A.A. Psychology

Camryn Sarah Twiss – A.A. Humanities and Social Sciences



Watertown

Victoria Irene Anderson – A.A.S. Zoo Technology

Tiffany Beach – A.S. Mathematics and Science – Allied Health

Preece Bond – A.A.S. Computer Info Technology

Jesse E. Bonilla – A.S. Criminal Justice

Ricardo Antonio Carrasco – A.A. Humanities and Social Sciences

Angelica Diane Casillas – A.S. Individual Studies

Danielle Castillo – A.S. Business Administration

Trevor Sheldon Chamberlain – A.A.S. Business Administration

Teoni Marie Clacks – A.S. Human Services

Alicia Lynn Clark – A.A.S. Individual Studies

Stephen Clemons (#) – A.A.S. Chemical Dependency and A.S. Human Services

Randy Shomari Cromwell – A.A.S. Individual Studies

Marissa Raye Cruz – A.A. Humanities and Social Sciences

Chloe Elizabeth Davis – A.A. Humanities and Social Sciences

Walter Dodard, II – A.S. Business Administration

Taylor Makenzi Endres – A.A.S. Nursing

Megan N. Ennenga – A.A. Psychology

Kristoffer Lanar Fultz – A.S. Sports Management

Jazmine Irean Granger – A.S. Criminal Justice

Nathaniel Robert Greene – A.S. Mathematics and Science – Allied Health

Roy Charles Guilder, Jr. – A.A.S. Hospitality and Tourism – Culinary Arts

Emily M. Hewitt – A.S. Business Administration

Kayla Melina Hicks – A.S. Mathematics and Science – Science

Amario Jermaal Jones – A.S. Business Administration

Dawson Caleb Jones – A.A.S. Accounting

Nora C. Kruger – A.A.S. Nursing

Justis Nathaniel LaFazia – A.A.S. Computer Info Technology

Gabriel LaFex – A.S. Business Administration

Mikayla Nicole McCarty – A.A.S. Chemical Dependency

Matthew Donald McLean – A.S. Business Administration

Jaime Christie Messenger (#) – A.A.S. Individual Studies and CERT Hospitality and Tourism

Hanna M. Misercola – A.A.S. Early Childhood

Damien Christian Morrow – A.A. Humanities and Social Sciences

Ashley Lynne Murray – A.A.S. Hospitality and Tourism – Hotel & Restaurant Management

Andrew J. Naklick – A.A.S. Fire Protection Technology

Hong Nguyen – A.S. Business Administration

Jason C. Robbins – A.A.S. Fire Protection Technology

Taylor Anne Roes – A.A.S. Computer Info Technology

Scott Andrew Rogers – A.A.S. Individual Studies

Alexis Javed Ruiz Arroyo – A.A. Humanities and Social Sciences

Breanna Marie Scott – A.A. Psychology

Stewart Richard Shannon – A.A. Humanities and Social Sciences

Cameron Sheitz – A.S. Mathematics and Science – Allied Health & Biological Sciences

Rogelio Silva – A.S. Individual Studies

Colton James Snyder – A.S. Mathematics and Science – Science

Courtney Mariah Steen – A.S. Early Childhood

Paige Elizabeth Stevens – A.A. Humanities and Social Sciences

Kayla Linn Struncius – A.S. Human Services

Ashley Lynn Towsley – A.A. Childhood Education

Timothy Allen Towsley – A.A.S. Accounting

Bridget Marie Veal – A.A.S. Nursing

Nicholas Dustin Vecchio – A.S. Business Administration

Hunter Kabat Whitney – A.S. Criminal Justice

Jenna Melissa Wilson – A.A. Childhood Education

Amy Colleen Wonderly – A.A.S. Nursing



Whitesboro

Katelyn E. Pyrda – A.A. Humanities and Social Sciences

Out-of-State

Columbus, Georgia

Lia Danielle Munoz -A.S. Criminal Justice



Fort Benning, Georgia

Tomas Humberto Parismorris, Jr. – A.S. Individual Studies



Topsham, Maine

Schyler Michael Eaves – A.S. Business Administration



El Paso, Texas

Lisa Ashley Rodriguez – A.S. Natural Sciences – Allied Health & Biological Sciences



Rockingham, Virginia

Alicia Marie Fessenden – A.S. Mathematics and Science – Science