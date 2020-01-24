JCC releases President’s and Dean’s Lists for Fall 2019

Local News
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Jefferson Community College (JCC) has named the following students to the 2019 Fall Semester President’s and Dean’s Lists. The students named to the President’s List earned a grade point average of 3.6 to 4.0 out of a possible 4.0. The students named to the Dean’s List earned a grade point average of 3.2 to 3.59 out of a possible 4.0.  To be eligible for President’s or Dean’s List recognition, full-time and part-time students must meet applicable credit hour requirements.

President’s List Fall 2019

Adams

Courtney Renee Ackerman

Heather M. Bailey

Ryan Jacob Blevins

Anastasia Jasmine Bratton

Katherine Edmonds

Andrew Lee Estal

Justin John Gayne

Amanda Marie Harvey

Noah Steven Newton

Theresa Margaret Pratt

Makenna Leigh Reardon

Nimue Rimiller

Mitchell Martin Scoville

Casey Lee Stevens

Natalie Eileen Tucker

Adams Center

Hanna May Ambrose

Tarick B. Clemons

Madison Anne Neukirch

Crystal Dawn Rivers

Logan Daniel Rogers

Michaela N. Rounds

Albany

Jenna Lynn Hazen

Alexandria Bay

Lindsey M. Bradley

Kristi Marie Shangraw

Serena Soldani

Claudia Jalaine Stone

Antwerp

Karlee Beth Call

Sherry Marie Harmer

Belleville

Hollace J. Stevens

Black River

Aaron Scott Cheeseman

Sarah Anne Jones

Ever S. Osterhout

Boonville

Hannah Willow Rowsell Jacobs

Bronx

Rocelyn Medrano

Brownville

Madison Christine Cloonan

Jacob Mark Heller

Calcium

William Patrick Beecher

Jessica Ann Giglia

Alexa Lee Johnson

Daniel Charles Sloat

Canastota

Makayla Autumn Rose Borasky

Cape Vincent

Melissa Goetz

Patrick Francis Knapp

Carthage

Katie Louise Augustine

Adalee Bamberg

Isabel Kitt Bamberg

Celeste Rose Cook

Karla Louise Hoistion

Benjamin Daniel James

Kenneth Calib Johnson

Elvira Eleonore Kemp

Ashley Rebecca Lapp

Karlie Mckenzie Lembcke

Hunter Joseph Loftus

Daria Elizabeth Mahan

Hunter Marie Matteson

Jammie Renee Minaya

Courtney Leigh Rayborn

Monica Nicole Reed

Nicole Rae Roulston

Madison Lee Scott

Johnathan R. Zimmer

Castorland

Asia Maria Compton

Tanner J. Taylor

Amber Nicole Turck

Chaumont

Briel Patricia Faircloth

Brandon Freeman

Russell Greenaway Patton

Clayton

Lisa Marie Briles

Kelsy A. Dennie

Kerri Rose Grant

Eli Robert Hall

Grace Anne Knapp

Taylor Scott Matthews

Cobleskill

Michelle P. Gray

Constableville

Sophia Grace Burd

Copenhagen

Olivia Catherine Aubin

Kylie Ann Guyette

Remmington Sabo Johnson

Lukas Isaac Sullivan

Ashley Nicole Young

Croghan

Macie A. Brouty

Karri Ann Jones

Madeline Elise Monnat

Amanda Marie Zehr

Deferiet

Noah Andrew Spencer

Dexter

Erin Makenzie Jones

Erin J. Modlin

Reece Phillip Modlin

Jillian Lynne O’Connell

Elizabeth Alexandra Smith

Kennedy Alexis Thruston

Andrew John Van Houten

Dolgeville

Katelyn Robotham

Evans Mills

Nelly Alejandra Farias

Ashley Brit Fischer

Jungrim Fritts

Emma Kate Fullmer

Liam James Grill

Charlotte Marie Hicks

Jack L. Hoffman

Sierra Jordan LaClair

Anntoinette Laws

Brittney Lynn McClain

Michelle Mendonsa

Dulce Maria Myers

Faiza Lynda Ouedraogo

Indigo J.F. Pfeffer

Bryce Douglas Quintin

Antonio S. Wilson

Felts Mills

Nicholas Andrew Neff

Fort Drum

Sara J. Allen

Angelina Cline

Amanda Marie Crofutt

Anastasia Fleur Juckett

Satin D. Katz

Eric Gerald Keigher

Jordan Eric Lavengood

Pamela Lindsay

Jermail Jerrod Marshall

Mariecheliz Mendez

Sareh G. Pistole

Jennifer Lynn Richardson

Lordess Lauren Signil

Heather Michelle Stribling

Rossana Brigitte Villena

Fulton

Bree Lynne Farina

Glen Park

Marci Lynn Jones

Helen Inez Witham Washer

Gouverneur

Alexis G. Currier

Victoria Lucas

Shea-Marie Mussaw

Greig

Alaina L. Halladay

Nikol Marie Turner

Hammond

Hailey Ann Johnston

Amanda Grace Pease

Colman Daniel Pease

Peter Pease

Karri Hope Scarlett

Harrisville

Kelly Colleen Davis

Maddie Lynn Hall

Tori Lynn LaParr

Trenton Sullivan

Hempstead

Prince Conteh

Henderson

Cote Alan Dupuis

Alicia Rose Shepard

Claire M. Zumbach

Holbrook

Nicole P. Zafarana

Lacona

James Daniel Decker

David Michael Hennigan

Brian Sickler

LaFargeville

Michael Anthony Briggs

June Lucille Desormeau

Stephanie G. Eriacho

Emily Grace Ford

Ashley D. Hyde

Tamara Ives

Thomas Angus Kelly

Sarah Ellen Lindsay

Isahic Dylon McGraw

Melanie S. Morin

Isabella Concetta Soluri

Little Falls

Rachael Amber Ann Robson

Lorraine

Karlee Rae Wood

Lowville

Victoria M. Boliver

Jeremy Dening

Alyssa Rae Hamburg

Andrea Nichole Hellinger

Nathan Daniel Lamb

Ryan E. Reed

Victoria Marie Ryan

Alex Patrick Thomas

Kristy Marie Vance

Skyler Reed Wadsworth

Lyons Falls

Keegan M. Poste

Mannsville

Grace Elizabeth Gehrke

Holly Marie Johnston

Emma Rae Vaughn

Kaley Rose Wagner

Natural Bridge

Sarah Beth Graham

New York

Claudia Tejada Mendez

Newport

Connor Steven Maxwell

Norfolk

Maddison Michelle Sochia

Ogdensburg

Jaxen Turner LaPiene

Chelsey Rae Raven

Kara Jo Willard

Philadelphia

Angela M. Hardy

Polina Yurievna Horkava

Megan Lynn Payne

Jessica Riley

Phoenix

Kristine Rowe

Port Leyden

Mary Margaret Hughes

Olivia Elizabeth Kraeger

Potsdam

Kassandra Lee Walrath

Pulaski

Allison M. Burrows

Shelby Morgan Miller

Brianna Lee Salisbury

Lindsay Lee Sedler

Autumn Lynn Snow

Carla M.G. Soules

Beth Tarbell

Corey Richard Whitaker

Redwood

Kailee M. Knight

Winter Mabel Sears

Richland

Kristina M. Miller

Rodman

Bryce Edward Levac

Sydney Alice Mayne

Kylie Shea Moulton

Sackets Harbor

Trevor M. Blackford

Jonathan Andrew Brown

Grayden J. Brunet

Jakob Robert Jackson

Jesse Stevenson

Salamanca

Tiffany Renee-Ellen Nary

Sandy Creek

Alexander L. Willms

Star Lake

Wanda Jean Bush

Syracuse

Madison Lefaye Anderson

Theresa

Riley Elizabeth Catlin

Rachel Anne Filkins

Corinne Michelle Koerick

Robert Douglas Mangas

Kelsey Michael McIntyre

Aaron Jacob Poe

Tiffany Leighann Varin

Three Mile Bay

Ryan A. Aubertine

Turin

Virginia Rose Hungerford

Elizabeth W. McGuire

Watertown

Gina Christiana Alteri

Seth Daniel Bacher

Samantha Ann Bearup

Kelsey A. Bedford

Gregg Alan Bentz

Carl Judson Brown, III

Carson Bruner

Selena Louise Cadorette

Cassandra Ann Cannan

Hoi Lam Chan

Wilson Chan

Alexis Charlton

Angela Clinkscales

Mikayla Elizabeth Connell

Nicholas Joseph Dano

Sarah May Davis

Toni Renee Deline

Yakov Denishchich

Josephine Mariah Elie

Sarah Marie Ellen Ellis-Folsom

Mary Evans

Tessa Evans

Kathy S. Falge

Jessica Farris

Kendra Lynne Fone

Amber Freeman

Sabrina Lynn Gallo

Miguel Garcia, II

Jazmine Irean Granger

Alyce Nichole Harris

Katlin Marie Hayden

Mahayla Louise Hendrix

Emily M. Hewitt

Jay Walter Holland

Ike Patrick Joel Jamieson

Dawson Caleb Jones

Kristen Elizabeth Kinne

Alexander James LaFex

Michael Edward Lawrence, Jr.

Seong Hak Lee

Patrick David Loftus

Rebecca Lugo

Jacob Liam Maloney

Molly Jo Martin

Benito Martinez

Jenae Ann Martinkovitch

Sebastian Alexander Mastin

Aaron Michael Michaud

Steven Jay Miller

Hanna M. Misercola

Jennifer Rae Moore

Keira L. Morgia-Horning

Matthew James Morrison

Hong Nguyen

Samantha Renae Noble

Allan Bermudo Pador

Bryan Wayne Parker

Shalynn Marie Paro

Hilary Peppers

Jenna Marie Ponte

Kristin Nichole Prichard

Lewis Quesenberry

Gabrielle May Rarick

Chelsie Marie Roberts

Nicholas Robinson

Samuel Ray Robinson

Cortney Jeffrey Salisbury

Drew Michael Schroy

Julie Marie Sensenbach

Stewart Richard Shannon

Sylvie Anne Louise Skrzypinski

Mary May Smith

Ryan Tyler Sprague

Courtney Mariah Steen

JoAnna Stevens

Kayla Sutton

Mara Nicole Sutton

Kadira Taffa-Childers

Taylor Toronto

Charles Edward Tyre, III

Tricia Maryellen Vancamp

Joseph Andrew Wargo

Cheyenne Freedom Wilder

Alexandra Montgomery Woodruff

Williamstown

Hailey Ann Gamble

Woodville

Cassandra Michelle Forrester

Out-of-State

Fort Benning, Georgia

Zachariah Scott Vanderleest

Kihei, Hawaii

Brianna Angelina Estrada

Junction City, Kansas

Robert Sean Ray Elliott, Jr.

Aber Prov Grd, Maryland

Hector A. Melendez

California, Maryland

Martel Anthony Loomis

Leicester, Massachusetts

Jessica Goeller

Toomsuba, Mississippi

Madison Solange Fleming

Elkland, Pennsylvania

Jefferson Edward Brown

Lake Ariel, Pennsylvania

Sarah Lynn Burns

Fort Hood, Texas

Autumn Ray Boutwell

Richmond, Texas

Alexander Jacob Calzada

Out-of-Country

Bellevue Heights, Australia 

Lachlan Thomas Rees

Griffith, Australia

William Ian Simkin

Kolkata, Australia

Snneha Saha

Dean’s List Fall 2019

Adams

Michelle Lourdes Kellar

John David Kellogg

Hannah Marie Mason

Christopher Scott Nohle

Cassie Louise Ziegler

Adams Center

Monica Leigh Abbate

Madison Coffin

Cassandra M. Grandjean

Caleb James Harris

Jacob D. Hess

Alexandria Bay

Michelle Nicole Newberry

Norileen Receipt

Christina Michelle Robinson

Katie Jane Ryan

Emilie M. Walti

Antwerp

William Kennith Moore, III

McKenzie Lynn Whitmore

Beaver Falls

Cierra Jane Dicob

Black River

Savanna Mia Baker

Hannah Ruby Bertram

Latrisha Vivian Farrell

Kourtney Monique Brenda Gaston

Boonville

Cali Ann McConnell

Brier Hill

Alyson Britney Crosby

Bronx

Erick Jose Regalado

Brownville

Zachary Ford Barker

Matthew James McManaman

Kyle Robert Nichols

Calcium

Marisa Clair Domeyer

Marissia Kierra Williams-Shinaba

Cape Vincent

Seth A. Ennis

Wyatt Michael Martin

Carthage

Matthew W Abbott

Jessica Bailey

Daniel Aaron Davis

Hallie Elizabeth Davis

Jessica Ann Harris

Sonne Elise Ortiz

Jaymee Lee Reynolds

Sara Ann Scoville

Nichole Lynn Sweeny

Citlalli Toledo

Madison Leigh Wilson

Castorland

Taylor Rebecca Paul

Clayton

Casey George Oryan Haughton

Amanda Lynn Matthews

Hannah Peabody

Madison Shammas

Constableville

Lydia Ellen Metzler

Kambree Louise Wilcox

Copenhagen

Matthew Paul Breyette

Alexandra Nicole Greene

Aaron Liam Tan-Alberto

Eryn Nicole Terry

Croghan

Bridget Ann Turck

Alexander Joseph Zehr

Depauville

Aaron Daniel Stevens

Dexter

Leylani M. Bastardo

Julia Christine Gilfillan

Evan Young Klindt

Patrick James Koelmel

Mackenzie Anne Rust

Julia Nichole Salaun

Tyler Benjamin Scordo

Ellisburg

Madison Leigh Gordinier

Evans Mills

Khyeshia Burrell

Leah Marie Edwards

Kimberly Suzanne Fortenberry

Nicholas O. Perkins

Nadiuska Blamir Ramos

Nicholas M. Robinson

Alondra Sophia Ruiz

Viviana Marcel Ruiz

Kyle Edward Shenk

Nadra Latoya Whyte-Robinson

Fort Drum

Jayde Elizabeth Dennis

Dennis Markel Gordon

Bayleigh Elizabeth Hall

Kaylee Natale

Timeka Roshawn Parison

Kathy Schneider

Armina Shirvani

Karl Montgomery Sieberns

Anthony John Zarbo, Jr.

Glen Park

Victoria Alexandra Mackey

Glenfield

Brooke Catherine Everson

Gouverneur

Ryan Scott Hyneman

James T. Liscum

Diane Marie Toppin

Great Bend

Alexandra Rosalynn Steele

Greig

Sierra Lynn Nuffer

Hammond

Spencer William Pease

Leah Marie White

Harrisville

Leigha Ann LaParr

Henderson

Jordan A. Flagg

Heuvelton

Jack Daniel Lake

LaFargeville

Jennifer Lynn Barton

Salin Nicole Davis

Macey Margaret Delosh

Brittany Michelle Durand

Sarah Mary Johnson

Mellisa Mana Russell

Ty Charles VanAlstyne

Lorraine

Laurie Ann Longmore

Lowville

Jacob R. Graves

Kiersten Rebecca Hancock

Andrew James Kirkwood

Isaiah A. Matteson

Sean Ryan McCann

Valerie G. Miller

Brett William Tiffany

Bailey Joyce Zicari

Lyons Falls

Amanda Lynn Denslow

Katherine Renee Olmstead

Mannsville

Autumn Nicole Harris

Martinsburg

Marissa Lyn Forney

Shane Anthony Gladle

Natural Bridge

Terry Lewis Fisher

New York

Kelvin Samuel Reyes

Ogdensburg

Jaylene May Dawley

Oneida

Kendall Marie Pappas-Bachmann

Orwell

Margaret Ellen Blodgett

Philadelphia

Joshua Seth Koekenberg

Amanda Nicole Mullins

Pierrepont Manor

Anna Eileen Charlebois

Plattsburgh

Carson James Carpenter

Pulaski

Kierstyn Ann Glazier

Richland

Christina Anne Burns

Rodman

Caitlin Ann-Sherrier Grove-Rose

Sackets Harbor

Collin Joseph Cring

John Milton Dintelmann

Alison Mae Larkin

Sandy Creek

Jadyn Gabriele Mullin

Jordyn Rachele Mullin

Kennedy Sullivan

Theresa

Cassidy J. Daily

Kristin Anne Eggleston

Nicholas Patrick Goldsmith

Miranda Dawn Schell

Watertown

Ian Trevor Alexander

Jeremy Michael Bombardier

Brandon Nathaniel Bosveld

Richard Allen Bourne

Lucinda Maria Branch

Azarias Donald Broomfield

Nicholas Allen Chapman

Jason Daniel Clacks, Jr.

Stephen Clemons

Whitney Dawn Cockrill

Eric Steven Coe

Chelsea Nicole Coss

Brandon L. Culp

Patricia Dawn Dorr

Skylar Doyle

Nicholas Joseph Drouse

Bobby L. Dudley

Payton Olivea Elmer

Courtney Deleah Farr

Ethan Patrick Fiorentino

Andrea Lynn Frender

Sean Michael Gildea

Nathaniel Robert Greene

Roy Charles Guilder, Jr.

Alexis Haley

Ashlei Elizabeth Hamilton

Erika Ann Hedger

Jenna Jae Hibbard

Kayla Melina Hicks

Darrius Mikal Houston

Dylan M. Hudon

Joshua David Hunt

Trevor Michael Jones

Kasandra Leahanna Keene

Faith A. Kirch

Mason D. Knapp

Samantha Mae Lawrence

Emmett Geronimo Marin

Kelly D. Martin

Andrea Marie Martinez Garcia

Autumn Noelle McAllister

Mikayla Nicole McCarty

Brian Mee

John Paul Millard

Christian Lewis Montana

Curtis Lamont Mosely

Alexandra Kelly Mott

Jahna Casey Mott

Sheena Ann Munoz

Samuel Travis Payne

Mariah Kyri Plunkett

Nola Tyne Pominville

Eduardo Ramos

Leah Nicole Rink

Sarah Elizabeth Roy

Jordynn ElizabethAshle Ruiz

Jackie Saint-Fleur

Jasmine Sheree Saint-Val

Katie Colleen Shaw

Kelly A. Shelton

Brianna Kaden-Amree Sibley

Elizabeth A Smith

Taniamarcina Sharonella Smith

Sara J. Snide

Kaitlynn Marie Stevens

Paige Elizabeth Stevens

Cameron Thomas Strock

Abigail Lee Sullivan

Randi Thames

Spencer Ryan Tibbles

Mallory Elise Walker

Sarah Elizabeth Wallace

Clarrisa Warrington

Joshua Aaron West

Marissa Anna Williams

Jenna Melissa Wilson

Kesia Wilson

Kylie Rayann Wood

Madison Yott

Rebecca Young

Whitesboro

Katelyn E. Pyrda

Out-of-State

Sycamore, Illinois

Alicia Lynn Clark

Topsham, Maine

Schyler Michael Eaves

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