JCC releases President’s and Dean’s Lists for Fall 2019

Jefferson Community College (JCC) has named the following students to the 2019 Fall Semester President’s and Dean’s Lists. The students named to the President’s List earned a grade point average of 3.6 to 4.0 out of a possible 4.0. The students named to the Dean’s List earned a grade point average of 3.2 to 3.59 out of a possible 4.0. To be eligible for President’s or Dean’s List recognition, full-time and part-time students must meet applicable credit hour requirements.
President’s List Fall 2019
Adams
Courtney Renee Ackerman
Heather M. Bailey
Ryan Jacob Blevins
Anastasia Jasmine Bratton
Katherine Edmonds
Andrew Lee Estal
Justin John Gayne
Amanda Marie Harvey
Noah Steven Newton
Theresa Margaret Pratt
Makenna Leigh Reardon
Nimue Rimiller
Mitchell Martin Scoville
Casey Lee Stevens
Natalie Eileen Tucker
Adams Center
Hanna May Ambrose
Tarick B. Clemons
Madison Anne Neukirch
Crystal Dawn Rivers
Logan Daniel Rogers
Michaela N. Rounds
Albany
Jenna Lynn Hazen
Alexandria Bay
Lindsey M. Bradley
Kristi Marie Shangraw
Serena Soldani
Claudia Jalaine Stone
Antwerp
Karlee Beth Call
Sherry Marie Harmer
Belleville
Hollace J. Stevens
Black River
Aaron Scott Cheeseman
Sarah Anne Jones
Ever S. Osterhout
Boonville
Hannah Willow Rowsell Jacobs
Bronx
Rocelyn Medrano
Brownville
Madison Christine Cloonan
Jacob Mark Heller
Calcium
William Patrick Beecher
Jessica Ann Giglia
Alexa Lee Johnson
Daniel Charles Sloat
Canastota
Makayla Autumn Rose Borasky
Cape Vincent
Melissa Goetz
Patrick Francis Knapp
Carthage
Katie Louise Augustine
Adalee Bamberg
Isabel Kitt Bamberg
Celeste Rose Cook
Karla Louise Hoistion
Benjamin Daniel James
Kenneth Calib Johnson
Elvira Eleonore Kemp
Ashley Rebecca Lapp
Karlie Mckenzie Lembcke
Hunter Joseph Loftus
Daria Elizabeth Mahan
Hunter Marie Matteson
Jammie Renee Minaya
Courtney Leigh Rayborn
Monica Nicole Reed
Nicole Rae Roulston
Madison Lee Scott
Johnathan R. Zimmer
Castorland
Asia Maria Compton
Tanner J. Taylor
Amber Nicole Turck
Chaumont
Briel Patricia Faircloth
Brandon Freeman
Russell Greenaway Patton
Clayton
Lisa Marie Briles
Kelsy A. Dennie
Kerri Rose Grant
Eli Robert Hall
Grace Anne Knapp
Taylor Scott Matthews
Cobleskill
Michelle P. Gray
Constableville
Sophia Grace Burd
Copenhagen
Olivia Catherine Aubin
Kylie Ann Guyette
Remmington Sabo Johnson
Lukas Isaac Sullivan
Ashley Nicole Young
Croghan
Macie A. Brouty
Karri Ann Jones
Madeline Elise Monnat
Amanda Marie Zehr
Deferiet
Noah Andrew Spencer
Dexter
Erin Makenzie Jones
Erin J. Modlin
Reece Phillip Modlin
Jillian Lynne O’Connell
Elizabeth Alexandra Smith
Kennedy Alexis Thruston
Andrew John Van Houten
Dolgeville
Katelyn Robotham
Evans Mills
Nelly Alejandra Farias
Ashley Brit Fischer
Jungrim Fritts
Emma Kate Fullmer
Liam James Grill
Charlotte Marie Hicks
Jack L. Hoffman
Sierra Jordan LaClair
Anntoinette Laws
Brittney Lynn McClain
Michelle Mendonsa
Dulce Maria Myers
Faiza Lynda Ouedraogo
Indigo J.F. Pfeffer
Bryce Douglas Quintin
Antonio S. Wilson
Felts Mills
Nicholas Andrew Neff
Fort Drum
Sara J. Allen
Angelina Cline
Amanda Marie Crofutt
Anastasia Fleur Juckett
Satin D. Katz
Eric Gerald Keigher
Jordan Eric Lavengood
Pamela Lindsay
Jermail Jerrod Marshall
Mariecheliz Mendez
Sareh G. Pistole
Jennifer Lynn Richardson
Lordess Lauren Signil
Heather Michelle Stribling
Rossana Brigitte Villena
Fulton
Bree Lynne Farina
Glen Park
Marci Lynn Jones
Helen Inez Witham Washer
Gouverneur
Alexis G. Currier
Victoria Lucas
Shea-Marie Mussaw
Greig
Alaina L. Halladay
Nikol Marie Turner
Hammond
Hailey Ann Johnston
Amanda Grace Pease
Colman Daniel Pease
Peter Pease
Karri Hope Scarlett
Harrisville
Kelly Colleen Davis
Maddie Lynn Hall
Tori Lynn LaParr
Trenton Sullivan
Hempstead
Prince Conteh
Henderson
Cote Alan Dupuis
Alicia Rose Shepard
Claire M. Zumbach
Holbrook
Nicole P. Zafarana
Lacona
James Daniel Decker
David Michael Hennigan
Brian Sickler
LaFargeville
Michael Anthony Briggs
June Lucille Desormeau
Stephanie G. Eriacho
Emily Grace Ford
Ashley D. Hyde
Tamara Ives
Thomas Angus Kelly
Sarah Ellen Lindsay
Isahic Dylon McGraw
Melanie S. Morin
Isabella Concetta Soluri
Little Falls
Rachael Amber Ann Robson
Lorraine
Karlee Rae Wood
Lowville
Victoria M. Boliver
Jeremy Dening
Alyssa Rae Hamburg
Andrea Nichole Hellinger
Nathan Daniel Lamb
Ryan E. Reed
Victoria Marie Ryan
Alex Patrick Thomas
Kristy Marie Vance
Skyler Reed Wadsworth
Lyons Falls
Keegan M. Poste
Mannsville
Grace Elizabeth Gehrke
Holly Marie Johnston
Emma Rae Vaughn
Kaley Rose Wagner
Natural Bridge
Sarah Beth Graham
New York
Claudia Tejada Mendez
Newport
Connor Steven Maxwell
Norfolk
Maddison Michelle Sochia
Ogdensburg
Jaxen Turner LaPiene
Chelsey Rae Raven
Kara Jo Willard
Philadelphia
Angela M. Hardy
Polina Yurievna Horkava
Megan Lynn Payne
Jessica Riley
Phoenix
Kristine Rowe
Port Leyden
Mary Margaret Hughes
Olivia Elizabeth Kraeger
Potsdam
Kassandra Lee Walrath
Pulaski
Allison M. Burrows
Shelby Morgan Miller
Brianna Lee Salisbury
Lindsay Lee Sedler
Autumn Lynn Snow
Carla M.G. Soules
Beth Tarbell
Corey Richard Whitaker
Redwood
Kailee M. Knight
Winter Mabel Sears
Richland
Kristina M. Miller
Rodman
Bryce Edward Levac
Sydney Alice Mayne
Kylie Shea Moulton
Sackets Harbor
Trevor M. Blackford
Jonathan Andrew Brown
Grayden J. Brunet
Jakob Robert Jackson
Jesse Stevenson
Salamanca
Tiffany Renee-Ellen Nary
Sandy Creek
Alexander L. Willms
Star Lake
Wanda Jean Bush
Syracuse
Madison Lefaye Anderson
Theresa
Riley Elizabeth Catlin
Rachel Anne Filkins
Corinne Michelle Koerick
Robert Douglas Mangas
Kelsey Michael McIntyre
Aaron Jacob Poe
Tiffany Leighann Varin
Three Mile Bay
Ryan A. Aubertine
Turin
Virginia Rose Hungerford
Elizabeth W. McGuire
Watertown
Gina Christiana Alteri
Seth Daniel Bacher
Samantha Ann Bearup
Kelsey A. Bedford
Gregg Alan Bentz
Carl Judson Brown, III
Carson Bruner
Selena Louise Cadorette
Cassandra Ann Cannan
Hoi Lam Chan
Wilson Chan
Alexis Charlton
Angela Clinkscales
Mikayla Elizabeth Connell
Nicholas Joseph Dano
Sarah May Davis
Toni Renee Deline
Yakov Denishchich
Josephine Mariah Elie
Sarah Marie Ellen Ellis-Folsom
Mary Evans
Tessa Evans
Kathy S. Falge
Jessica Farris
Kendra Lynne Fone
Amber Freeman
Sabrina Lynn Gallo
Miguel Garcia, II
Jazmine Irean Granger
Alyce Nichole Harris
Katlin Marie Hayden
Mahayla Louise Hendrix
Emily M. Hewitt
Jay Walter Holland
Ike Patrick Joel Jamieson
Dawson Caleb Jones
Kristen Elizabeth Kinne
Alexander James LaFex
Michael Edward Lawrence, Jr.
Seong Hak Lee
Patrick David Loftus
Rebecca Lugo
Jacob Liam Maloney
Molly Jo Martin
Benito Martinez
Jenae Ann Martinkovitch
Sebastian Alexander Mastin
Aaron Michael Michaud
Steven Jay Miller
Hanna M. Misercola
Jennifer Rae Moore
Keira L. Morgia-Horning
Matthew James Morrison
Hong Nguyen
Samantha Renae Noble
Allan Bermudo Pador
Bryan Wayne Parker
Shalynn Marie Paro
Hilary Peppers
Jenna Marie Ponte
Kristin Nichole Prichard
Lewis Quesenberry
Gabrielle May Rarick
Chelsie Marie Roberts
Nicholas Robinson
Samuel Ray Robinson
Cortney Jeffrey Salisbury
Drew Michael Schroy
Julie Marie Sensenbach
Stewart Richard Shannon
Sylvie Anne Louise Skrzypinski
Mary May Smith
Ryan Tyler Sprague
Courtney Mariah Steen
JoAnna Stevens
Kayla Sutton
Mara Nicole Sutton
Kadira Taffa-Childers
Taylor Toronto
Charles Edward Tyre, III
Tricia Maryellen Vancamp
Joseph Andrew Wargo
Cheyenne Freedom Wilder
Alexandra Montgomery Woodruff
Williamstown
Hailey Ann Gamble
Woodville
Cassandra Michelle Forrester
Out-of-State
Fort Benning, Georgia
Zachariah Scott Vanderleest
Kihei, Hawaii
Brianna Angelina Estrada
Junction City, Kansas
Robert Sean Ray Elliott, Jr.
Aber Prov Grd, Maryland
Hector A. Melendez
California, Maryland
Martel Anthony Loomis
Leicester, Massachusetts
Jessica Goeller
Toomsuba, Mississippi
Madison Solange Fleming
Elkland, Pennsylvania
Jefferson Edward Brown
Lake Ariel, Pennsylvania
Sarah Lynn Burns
Fort Hood, Texas
Autumn Ray Boutwell
Richmond, Texas
Alexander Jacob Calzada
Out-of-Country
Bellevue Heights, Australia
Lachlan Thomas Rees
Griffith, Australia
William Ian Simkin
Kolkata, Australia
Snneha Saha
Dean’s List Fall 2019
Adams
Michelle Lourdes Kellar
John David Kellogg
Hannah Marie Mason
Christopher Scott Nohle
Cassie Louise Ziegler
Adams Center
Monica Leigh Abbate
Madison Coffin
Cassandra M. Grandjean
Caleb James Harris
Jacob D. Hess
Alexandria Bay
Michelle Nicole Newberry
Norileen Receipt
Christina Michelle Robinson
Katie Jane Ryan
Emilie M. Walti
Antwerp
William Kennith Moore, III
McKenzie Lynn Whitmore
Beaver Falls
Cierra Jane Dicob
Black River
Savanna Mia Baker
Hannah Ruby Bertram
Latrisha Vivian Farrell
Kourtney Monique Brenda Gaston
Boonville
Cali Ann McConnell
Brier Hill
Alyson Britney Crosby
Bronx
Erick Jose Regalado
Brownville
Zachary Ford Barker
Matthew James McManaman
Kyle Robert Nichols
Calcium
Marisa Clair Domeyer
Marissia Kierra Williams-Shinaba
Cape Vincent
Seth A. Ennis
Wyatt Michael Martin
Carthage
Matthew W Abbott
Jessica Bailey
Daniel Aaron Davis
Hallie Elizabeth Davis
Jessica Ann Harris
Sonne Elise Ortiz
Jaymee Lee Reynolds
Sara Ann Scoville
Nichole Lynn Sweeny
Citlalli Toledo
Madison Leigh Wilson
Castorland
Taylor Rebecca Paul
Clayton
Casey George Oryan Haughton
Amanda Lynn Matthews
Hannah Peabody
Madison Shammas
Constableville
Lydia Ellen Metzler
Kambree Louise Wilcox
Copenhagen
Matthew Paul Breyette
Alexandra Nicole Greene
Aaron Liam Tan-Alberto
Eryn Nicole Terry
Croghan
Bridget Ann Turck
Alexander Joseph Zehr
Depauville
Aaron Daniel Stevens
Dexter
Leylani M. Bastardo
Julia Christine Gilfillan
Evan Young Klindt
Patrick James Koelmel
Mackenzie Anne Rust
Julia Nichole Salaun
Tyler Benjamin Scordo
Ellisburg
Madison Leigh Gordinier
Evans Mills
Khyeshia Burrell
Leah Marie Edwards
Kimberly Suzanne Fortenberry
Nicholas O. Perkins
Nadiuska Blamir Ramos
Nicholas M. Robinson
Alondra Sophia Ruiz
Viviana Marcel Ruiz
Kyle Edward Shenk
Nadra Latoya Whyte-Robinson
Fort Drum
Jayde Elizabeth Dennis
Dennis Markel Gordon
Bayleigh Elizabeth Hall
Kaylee Natale
Timeka Roshawn Parison
Kathy Schneider
Armina Shirvani
Karl Montgomery Sieberns
Anthony John Zarbo, Jr.
Glen Park
Victoria Alexandra Mackey
Glenfield
Brooke Catherine Everson
Gouverneur
Ryan Scott Hyneman
James T. Liscum
Diane Marie Toppin
Great Bend
Alexandra Rosalynn Steele
Greig
Sierra Lynn Nuffer
Hammond
Spencer William Pease
Leah Marie White
Harrisville
Leigha Ann LaParr
Henderson
Jordan A. Flagg
Heuvelton
Jack Daniel Lake
LaFargeville
Jennifer Lynn Barton
Salin Nicole Davis
Macey Margaret Delosh
Brittany Michelle Durand
Sarah Mary Johnson
Mellisa Mana Russell
Ty Charles VanAlstyne
Lorraine
Laurie Ann Longmore
Lowville
Jacob R. Graves
Kiersten Rebecca Hancock
Andrew James Kirkwood
Isaiah A. Matteson
Sean Ryan McCann
Valerie G. Miller
Brett William Tiffany
Bailey Joyce Zicari
Lyons Falls
Amanda Lynn Denslow
Katherine Renee Olmstead
Mannsville
Autumn Nicole Harris
Martinsburg
Marissa Lyn Forney
Shane Anthony Gladle
Natural Bridge
Terry Lewis Fisher
New York
Kelvin Samuel Reyes
Ogdensburg
Jaylene May Dawley
Oneida
Kendall Marie Pappas-Bachmann
Orwell
Margaret Ellen Blodgett
Philadelphia
Joshua Seth Koekenberg
Amanda Nicole Mullins
Pierrepont Manor
Anna Eileen Charlebois
Plattsburgh
Carson James Carpenter
Pulaski
Kierstyn Ann Glazier
Richland
Christina Anne Burns
Rodman
Caitlin Ann-Sherrier Grove-Rose
Sackets Harbor
Collin Joseph Cring
John Milton Dintelmann
Alison Mae Larkin
Sandy Creek
Jadyn Gabriele Mullin
Jordyn Rachele Mullin
Kennedy Sullivan
Theresa
Cassidy J. Daily
Kristin Anne Eggleston
Nicholas Patrick Goldsmith
Miranda Dawn Schell
Watertown
Ian Trevor Alexander
Jeremy Michael Bombardier
Brandon Nathaniel Bosveld
Richard Allen Bourne
Lucinda Maria Branch
Azarias Donald Broomfield
Nicholas Allen Chapman
Jason Daniel Clacks, Jr.
Stephen Clemons
Whitney Dawn Cockrill
Eric Steven Coe
Chelsea Nicole Coss
Brandon L. Culp
Patricia Dawn Dorr
Skylar Doyle
Nicholas Joseph Drouse
Bobby L. Dudley
Payton Olivea Elmer
Courtney Deleah Farr
Ethan Patrick Fiorentino
Andrea Lynn Frender
Sean Michael Gildea
Nathaniel Robert Greene
Roy Charles Guilder, Jr.
Alexis Haley
Ashlei Elizabeth Hamilton
Erika Ann Hedger
Jenna Jae Hibbard
Kayla Melina Hicks
Darrius Mikal Houston
Dylan M. Hudon
Joshua David Hunt
Trevor Michael Jones
Kasandra Leahanna Keene
Faith A. Kirch
Mason D. Knapp
Samantha Mae Lawrence
Emmett Geronimo Marin
Kelly D. Martin
Andrea Marie Martinez Garcia
Autumn Noelle McAllister
Mikayla Nicole McCarty
Brian Mee
John Paul Millard
Christian Lewis Montana
Curtis Lamont Mosely
Alexandra Kelly Mott
Jahna Casey Mott
Sheena Ann Munoz
Samuel Travis Payne
Mariah Kyri Plunkett
Nola Tyne Pominville
Eduardo Ramos
Leah Nicole Rink
Sarah Elizabeth Roy
Jordynn ElizabethAshle Ruiz
Jackie Saint-Fleur
Jasmine Sheree Saint-Val
Katie Colleen Shaw
Kelly A. Shelton
Brianna Kaden-Amree Sibley
Elizabeth A Smith
Taniamarcina Sharonella Smith
Sara J. Snide
Kaitlynn Marie Stevens
Paige Elizabeth Stevens
Cameron Thomas Strock
Abigail Lee Sullivan
Randi Thames
Spencer Ryan Tibbles
Mallory Elise Walker
Sarah Elizabeth Wallace
Clarrisa Warrington
Joshua Aaron West
Marissa Anna Williams
Jenna Melissa Wilson
Kesia Wilson
Kylie Rayann Wood
Madison Yott
Rebecca Young
Whitesboro
Katelyn E. Pyrda
Out-of-State
Sycamore, Illinois
Alicia Lynn Clark
Topsham, Maine
Schyler Michael Eaves